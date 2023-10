Mysteriöse Fidschi-Meerjungfrau von Radiologiestudenten untersucht (Video)

Eine mysteriöse Fidschi-Meerjungfrau, die seit über einem Jahrhundert in einem Museum aufbewahrt wird, wurde kürzlich von einer Klasse von Radiologiestudenten untersucht, in der Hoffnung herauszufinden, wie das Kuriosum entstanden ist.

Berichten zufolge wurde das seltsame Artefakt im Jahr 1906 von einem Marineseemann, der das seltsame Objekt während seiner Stationierung in Japan gekauft hatte, an die Clark County Historical Society in Ohio gespendet.

Nachdem sie von der Fidschi-Meerjungfrau in ihrer Sammlung gehört hatten, kam die nahegelegene Northern Kentucky University auf die ziemlich clevere Idee, ihre Radiologieabteilung das „Kreatur“ mithilfe von CT-Scans und Röntgenaufnahmen untersuchen zu lassen, in der Hoffnung, das Rätsel um die seltsame Chimäre zu lösen das einen menschenähnlichen Kopf und den Körper eines Fisches trägt.

Fasziniert von der Aussicht, einen Blick in das wundersame Relikt zu werfen, stimmte die Geschichtsgesellschaft der Zusammenarbeit zu und brachte die Meerjungfrau an die Universität, wo sie am vergangenen Freitag einer sprichwörtlichen Reihe von Tests unterzogen wurde.

„Wir dachten, es sei eine wirklich einzigartige Gelegenheit für unsere Studenten, praktische Erfahrungen zu sammeln“, sagte Joseph Cress von der Radiologieabteilung einem lokalen Medienunternehmen .

„Das ist etwas Einzigartiges, das sie nicht tun können, wahrscheinlich nie wieder.“ Ähnlich wie die Besucher von Karnevalen vor über einem Jahrhundert, bei denen die Fidschi-Meerjungfrau oft eine Hauptattraktion war, war die Klasse erstaunt über die schiere Seltsamkeit dieser Kuriosität.

„Es ist irgendwie hässlich. Es sieht irgendwie ein bisschen mumifiziert aus“, staunte ein Student“, „so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen.“

Was das angeht, aus dem das „Monster“ erschaffen wurde, deutete Cress an, dass die Scans eine gewisse Überraschung zeigten.

„Anfangs denkt man, dass es so etwas wie ein Affe und ein Fisch zusammen sein wird“, erklärte er. Zusätzlich zu diesen beiden Kreaturen beobachteten sie jedoch tatsächlich, dass „es in Richtung der Hände eher amphibisch aussieht. Es könnte sich also um einen Alligator oder eine Art Eidechse handeln.“

Die Analyse lieferte auch einen Einblick in einige der Materialien, aus denen das Stück zusammengesetzt wurde, darunter Metall, Holz und Baumwolle.

Die Universität plant nun, ihre Scans der Meerjungfrau an Experten im Cincinnati Zoo und im Newport Aquarium zu senden, um genau zu identifizieren, welche Tiere zur Herstellung des Artefakts verwendet wurden.

