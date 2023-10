Sensationeller Einblick in zukünftige Ereignisse oder ein weiterer Fake? Im Internet tauchte ein seltsames Vorwandszenario für den Krieg in Israel auf

Ein eigenartiges Material erschien im Internet im Videoformat: Ein Voice-Over spricht hitzig und verwirrt auf Hebräisch und fasst irgendeinen Vorwand für das zusammen, was im arabisch-israelischen Konflikt noch bevorsteht.

Die Aufzeichnung wurde am 9. Oktober 2023 gemacht und obwohl noch nicht bekannt ist, ob sie wahr oder falsch ist, werden wir diesen Plan veröffentlichen, um ihn mit dem vergleichen zu können, was in den kommenden Tagen passieren wird.

Das Folgende ist ein Kriegsszenario mit konkreten Daten und sogar Anweisungen dazu, an welchem ​​Datum und welche der israelischen Behörden einen vorher festgelegten Satz aussprechen werden.

Ereignis „A“. Das ist jetzt im Süden passiert. Ereignis „B“. Zwischen Freitag, dem 13. Oktober, und Samstag, dem 14. Oktober, werden Hisbollah-Terroristen auf Mopeds durch geheime Tunnel eindringen. Fahrzeuge und Passagiere werden beschlagnahmt. Soldaten werden in den Libanon entführt, Bewohner werden getötet.

Zitat aus dem Dokument:

„Terroristen werden bis zum Letzten kämpfen, die Hisbollah kappt die maritimen Netzwerkverbindungen, um Israel vom Internet abzuschneiden.“

Israels offizielle Antwort in den Medien:

„Wir wurden überrascht. Wir haben die Geheimdienstinformationen über die Hisbollah unterschätzt, und sobald wir mit aller Kraft reagieren und diesen Vorfall abschließen, werden wir Schlussfolgerungen ziehen und die Verantwortung für die Fehler übernehmen.“

„Als Reaktion auf die Ereignisse an der Nordfront wird Israel seine Ressourcen und Streitkräfte in den Libanon lenken, um die Tunnel, Streitkräfte und Ausrüstung dauerhaft zu zerstören.“

Ereignis „B“ (Truppen?) „wird in die Region „Finger von Galiläa“ geführt, Zivilisten werden in die Kampfzone in dem von der IDF enteigneten Gebiet evakuiert, um ihnen vor Ort Erste Hilfe zu leisten.“ Ereignis „G“. Zwischen Dienstag, 17. Oktober und Mittwoch, 18. Oktober. Kampfdrohnen werden von Syrien aus gestartet und in israelisches Gebiet eindringen.

Die iranische Ausrüstung ist in Schusspositionen konzentriert und auf Israel gerichtet.

Zukünftiges Zitat aus den Medien:

„Diese Feuertechnologie zielt auf besonders sensible Objekte auf israelischem Territorium.“

Israelische Antwort (Zukunft):

„Die iranische Bedrohung zwingt die IDF, im ganzen Land in Alarmbereitschaft zu bleiben. Dazu gehören Reaktionskomponenten auf der Grundlage neuer Technologien wie Laser und die Fähigkeit, feindliches Feuer auf seinem Territorium abzuwehren.“

Ereignis „D“. Raketenbeschuss des „Islamischen Dschihad“ in Richtung Afula und der Region Hasharon.

Die Entscheidung, die Vorfälle zu beenden, wird auf einer Sitzung der „Notstandsregierung“ getroffen. Dies kann in einem Monat oder in zwei oder mehr der Fall sein.

Netanyahus Reaktion auf alle Ereignisse:

„Ich habe unsere Streitkräfte angewiesen, kampfbereit zu bleiben und sich auf jede Eskalation in jede Richtung vorzubereiten. Wer auch immer uns bombardiert und unseren Bürgern schadet, wird nicht in Sicherheit sein. Wir werden unsere Reaktion überall und in jede Richtung fortsetzen.“

Kommende Rede des israelischen Verteidigungsministers Yoav Galant:

„Bürger Israels! Wir haben der Welt bewiesen, dass wir in der Lage sind, gegen jeden vorzugehen, der uns bedroht: Hamas, Hisbollah, Iran, Islamischer Dschihad – sie alle haben den schweren Fehler begangen zu glauben, sie könnten unsere Bürger angreifen und die Stabilität Israels untergraben. Die Militäroperation war sehr wichtig, wir können sie in alle Richtungen wiederholen, gegen jeden, der uns bedroht.

Wir haben eine starke Truppe mit hohen Fähigkeiten. Israels Sicherheitssystem ist auf jede Herausforderung vorbereitet, auch auf lange Kämpfe in alle Richtungen!“

Tag des Jüngsten Gerichts

Auf jeden Fall beginnt der bewaffnete Konflikt im Nahen Osten gerade erst, da die israelische Führung ihre Absicht erklärt hat, jedes Mitglied der Hamas zu vernichten, und auf einen Angriff aus dem Norden wartet.

Israel könnte eine groß angelegte Bodenoperation mit dem Ziel starten, Gaza vollständig zu besetzen. Ein solches Szenario wäre die schlimmstmögliche Entwicklung der Lage, da das Land in einen sehr schwierigen Krieg mit enormen Verlusten hineingezogen würde.

Es sieht so aus, als ob am 7. Oktober die Pforten der Hölle geöffnet wurden und die Welle der Gewalt, die durch die Ereignisse dieses Tages ausgelöst wurde, weder an den Grenzen des Gazastreifens noch an den Staatsgrenzen Israels Halt machen wird.

Der 7. Oktober 2023 wird für immer in die Geschichte nicht nur Palästinas und Israels, sondern des gesamten Nahen Ostens als einer der tragischsten und dramatischsten Tage eingehen, an den sich mehr als einer mit Schaudern, bitterem Bedauern und heftiger Debatte erinnern wird Generation von Politikern, Wissenschaftlern und einfachen Bürgern.