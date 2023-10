Geoengineering: Zusammenbruch der Biosphäre (Video)

Der Zusammenbruch der Biosphäre und der globale Konflikt sind untrennbar miteinander verbunden.

Wie Geoengineering Watch seit vielen Jahren zu Protokoll gibt, würden die Kontrolleure immer größere Karten spielen, sobald die Schwere und Unmittelbarkeit der sich entfaltenden globalen ökologischen Implosion so gut wie unmöglich geworden wäre, sie zu verbergen, und das tun sie auch.

Bioakkumulierbares Mikroplastik und Schwermetalle befinden sich mittlerweile in unserer Luft, unserem Wasser und unserer Nahrung.

Umweltstudien über die allgegenwärtige Verschmutzung des Planeten und den Zusammenbruch seiner Lebenserhaltungssysteme strömen aus unzähligen wissenschaftlichen Quellen ein, das aktuelle Paradigma kann nicht länger aufrechterhalten werden.

Gibt es, während die Besprühung unseres Himmels mit klimatechnischen Elementen weiter wütet und sich beschleunigt, noch einen Ort zum Verstecken?

Die neueste Ausgabe von Global Alert News finden Sie unten.

Kommentar eines Lesers:

Diejenigen, die an den Aerosol-Sprühoperationen beteiligt sind, werden nicht aufhören. Selbst wenn sie es täten, wird es nicht verhindern, dass die Situation noch schlimmer wird, als sie ohnehin schon ist, was weitaus schlimmer ist, als die meisten verstehen, geschweige denn befürchten.

Bald wird niemand mehr leugnen können, was passiert, und es gibt keinen Ort mehr, an dem man sich verstecken kann, nicht einmal in Höhlen in den Felsen!

Video: