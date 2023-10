„Wir leben alle in einer von Außerirdischen geschaffenen simulierten Realität im Matrix-Stil“

Der Physikprofessor Melvin Vopson behauptet, seine Forschungen deuten darauf hin, dass wir alle Charaktere in einer simulierten Realität im Matrix-Stil sein könnten, die von einer fortschrittlichen Außerirdischenart erschaffen wurde.

Der rumänische Wissenschaftler sagt, dass das Universum aus Informationsströmen, Mustern und symmetrischen Organismen wie Schmetterlingen besteht – was dem Computercode sehr ähnelt.

Prof. Vopson von der University of Portsmouth sagte: „Meine Studien deuten auf eine interessante Möglichkeit hin, dass wir nicht in einer objektiven Realität leben und dass das gesamte Universum nur eine hochentwickelte Virtual-Reality-Simulation sein könnte.“

„Ein solches Verhalten erinnert völlig an die Regeln, die in Programmiersprachen und Computerprogrammierung angewendet werden.

Es ist nicht weit hergeholt anzunehmen, dass eine fortgeschrittene Zivilisation oder vielleicht wir selbst in der Zukunft das technologische Niveau erreichen werden, auf dem wir unsere Welt oder das gesamte Universum simulieren können und es nicht mehr von der Realität zu unterscheiden ist.“

Elon Musk ist ein weiterer, der glaubt, dass unsere Welt nur eine Simulation sein könnte.

Auf die Frage, ob wir auf der Code Conference 2016 nicht in der Lage wären, zwischen realem Leben und Simulation zu unterscheiden, sagte er: „Das stärkste Argument dafür, dass wir an einer Simulation teilnehmen, ist das Folgende – dass wir vor 40 Jahren [frühes Videospiel] Pong hatten, So wie zwei Rechtecke und ein Punkt. So waren Spiele.

Jetzt, 40 Jahre später, haben wir fotorealistische 3D-Simulationen mit Millionen von Menschen, die gleichzeitig spielen, und es wird jedes Jahr besser, und bald werden wir Virtual Reality oder Augmented Reality haben.

Wenn man überhaupt von einer Verbesserung ausgeht, werden die Spiele nicht mehr von der Realität zu unterscheiden sein.“

Er fuhr fort: „Angesichts der Tatsache, dass wir eindeutig auf dem Weg sind, Spiele zu entwickeln, die nicht von der Realität zu unterscheiden sind, und diese Spiele auf jeder Set-Top-Box oder auf einem PC oder was auch immer gespielt werden könnten, würde es wahrscheinlich Milliarden solcher Computer oder Set-Top-Boxen zu geben, daraus scheint zu folgen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in der Basisrealität befinden, bei eins zu einer Milliarde liegt.“