Die NASA weiß, dass sich im Kuipergürtel ein rotierendes und leuchtendes künstliches Objekt versteckt (Video)

Am 12. Mai 1994 arbeiteten die Astronomen Michael Irwin und Anna Jitk am Observatorium auf den Kanarischen Inseln und beobachteten den Kuipergürtel, als sie etwas entdeckten, das alle fünfeinhalb Stunden in einem regelmäßigen Rhythmus leuchtete und dunkler wurde, und laut Wissenschaft sollte dieses Objekt das nicht tun. Es existiert nicht einmal.

Am 7. April 2016 wartete das NASA-Team, das die NASA-Mission New Horizons leitete, nervös. Die Raumsonde war im Begriff, in die äußersten Bereiche unseres Sonnensystems vorzudringen.

Sie hatten auf Pluto gezielt. Der in einer Region des Sonnensystems namens Kuipergürtel existiert.

Kurz bevor das Team den Zwergplaneten erreichte, bemerkte es in der Nähe ein Objekt, das die Astronomen 1994 entdeckt hatten. Und es verhielt sich sehr seltsam.

Dieses Objekt, was auch immer es war, drehte sich schneller als alles andere um es herum. Zu schnell. Künstlich schnell. Und das Objekt reflektierte Licht auf seltsame Weise.

New Horizons änderte den Kurs, um einen Vorbeiflug durchzuführen. Sie wollten sich dieses bizarre Verhalten genauer ansehen. Doch als sich das Raumschiff dem Objekt näherte, brach die gesamte Kommunikation ab.

Die Raumsonde New Horizons versetzte sich plötzlich in den abgesicherten Modus. Nichts war kaputt, aber die NASA konnte nichts sehen oder hören.

Etwas oder jemand hat es kontrolliert und das Signal blockiert, und wenn es jemanden gibt, der das Objekt kontrolliert, möchte er nicht gesehen werden, und von allen Orten im Sonnensystem ist der Kuipergürtel der beste Ort, um sich zu verstecken.

Wer auch immer es war, wollte nicht, dass die NASA wusste, dass sie hier waren und dass sie uns schon sehr lange Zeit beobachteten.

Obwohl die NASA zu einem bestimmten Zeitpunkt den Kontakt zu New Horizons verloren hat, ist es keine Überraschung, dass es keine offiziellen Aufzeichnungen über den Absturz von New Horizons gibt.

