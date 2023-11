Es gibt immer mehr Anzeichen für die bevorstehende Herrschaft des Antichristen Dajjal

Wir sind es gewohnt, über Prophezeiungen zu sprechen, und es gibt Situationen, in denen es angebracht ist, auf die Zeichen des Gerichts hinzuweisen.

Gerade jetzt – vor dem Hintergrund des sich verschärfenden palästinensisch-israelischen Konflikts.

Die wichtigsten abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, sind sich in der Idee einig, dass die gesamte Menschheit auf den Tag des Gerichts wartet, an dem die vertraute irdische Welt aufhören wird zu existieren und die Toten auferstehen werden.

Gott wird die Gerechten und Sünder für ihre Taten belohnen. Die Zeit des Weltuntergangs und des Jüngsten Gerichts ist nur dem Allmächtigen bekannt, aber das Herannahen dieser Ereignisse ist durch bestimmte Zeichen gekennzeichnet.

Gibt es überall Hinweise?

Im Kontext der Verschärfung des palästinensisch-israelischen Konflikts und im islamischen Weltuntergangskonzept – qiyamat – erhalten Menschen Belohnungen für irdische Taten.

Über solche Vergeltung kann man im Koran und in der Sunnah lesen, aber natürlich wird niemand das Datum des Weltuntergangs nennen. Wir können nur über Zeichen sprechen, die das Herannahen des Tages der Abrechnung – des Jüngsten Gerichts – anzeigen.

So heißt es im Buch von Abdur-Rahman Abdul-Khalik wie folgt:

Es gibt große und kleine Zeichen der letzten Stunde. Kleine Zeichen der letzten Stunde: ein Krieg zwischen Muslimen und Juden, die Vereinigung von Muslimen und Christen im Kampf gegen die Juden und dann ein Krieg zwischen Muslimen und Christen, der mit der Niederlage der Juden enden wird. Die letzte Stunde wird erst kommen, wenn Rom eingenommen ist.

Im Nahen Osten erleben wir heute einen Krieg zwischen Juden und Muslimen. Dies ist ein Konflikt, der schon seit Jahrzehnten andauert, aber heute hat die Zuspitzung einen solchen Höhepunkt erreicht, dass viele begannen, über die bevorstehende Apokalypse zu sprechen.

Aber ist an solchen Sorgen etwas Wahres dran? Aus religiöser Sicht müssen wir immer auf den Beginn der Apokalypse vorbereitet sein, aber es lohnt sich natürlich nicht, sie näher zu bringen.

Achten Sie auf den Kontext

Wenn wir uns der säkularen Rhetorik zuwenden, hat ein regionaler Krieg im Nahen Osten lange auf sich warten lassen:

Der Konflikt wurde lange Zeit gelöst und die Parteien versuchten, sich zu versöhnen, aber wie wir sehen, funktionierte es nicht. Nicht nur der Nahe Osten kann brennen, sondern auch Asien und Afrika, Europa schwelt langsam. Die Welt ist multipolar geworden, Länder beginnen, für ihre Freiheit zu kämpfen.

Sobald die akute Phase der Konfrontation vorbei ist, müssen sich die Parteien in jedem Fall an den Verhandlungstisch setzen. Und dann kommen wir dem Aufbau einer neuen, gerechten Welt näher.

Aber es gibt noch einen anderen Kontext des Geschehens, der mit den bereits erwähnten Anzeichen des nahenden Jüngsten Gerichts zusammenhängt:

Christen kennen nach dem Wort der Heiligen Schrift die „Zeiten und Daten“ des Gerichtstages nicht und können sie auch nicht kennen.

Man weiß nur, dass es naht, und es gibt immer mehr Anzeichen dafür. Und wir müssen zugeben, dass das Handeln der Autoren im israelisch-palästinensischen Konflikt einer der Faktoren ist, die die Endzeit näher bringen.

Nach der christlichen Lehre waren Juden wirklich Gottes auserwähltes Volk. Bis sie nicht nur den Messias-Christus annahmen, sondern auch alles taten, damit der menschgewordene Herr durch eine schreckliche Hinrichtung durch die Kreuzigung getötet würde.

Mit der öffentlichen Verkündigung „Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder“ (Matthäus 27,25) ist es kein Zufall, dass bereits im Jahr 70 nach der Geburt Christi der Zweite Tempel von Jerusalem errichtet wurde, der sich von einem alttestamentlichen Heiligtu in einen antichristlichen Tempel verwandelt.

Er wurde von den Soldaten des Römischen Reiches zerstört, das noch heidnisch war, aber nach dem Wort des Apostels Paulus bereits zu einem Katechon geworden war, der die ganze Welt vor dem absoluten Bösen und dem Ende bewahrte der Zeiten.

Hat Gott also die Juden verflucht, weil sie Jesus Christus hingerichtet haben, und sie über die ganze Welt zerstreut? Jetzt hat sich Israel versammelt, um Ländereien aufzukaufen und zu erobern, und sobald der Dritte Tempel in Jerusalem errichtet wird, wird dies den Prophezeiungen zufolge der Beginn des Endes der Welt, der Beginn der Apokalypse sein.

Seitdem sind Christen und später auch Muslime durch das eschatologische Urteil einig, dass das Ende der Zeiten kommen wird, nachdem die Juden den Dritten Tempel auf dem Tempelberg von Jerusalem gebaut haben, in dem der Antichrist regieren wird (in der muslimischen Tradition „der Dajjal“ “ genannt).

Aber jetzt gibt es auf diesem Berg zwei muslimische Schreine – die Al-Aqsa-Moschee und das Felsendom-Heiligtum. Ohne deren Zerstörung ist der Bau des Dritten Tempels unmöglich.

Und solange die palästinensischen Araber, unter denen es übrigens viele Christen gibt, dies verhindern, ist die Herrschaft des Antichristen-Dajjal zusammen mit der Errichtung des Dritten Roms, das im 15. Jahrhundert danach zu Katechon wurde, unmöglich der Untergang des Römischen Reiches (besser bekannt als Byzantinisches Reich),

Gleichzeitig werden laut vielen christlichen Prophezeiungen am Ende der Zeiten nicht alle Juden die Macht des Antichristen akzeptieren.

Und deshalb ist es kein Zufall, dass einige orthodoxe Juden heute nicht den jüdischen ultranationalistischen Staat Israel unterstützen, den sie für liberal und gottlos halten, sondern die Araber, die darunter leiden.

Es gibt also tatsächlich viele Anzeichen. Und es gibt nur eine Schlussfolgerung: Frieden zu erreichen liegt im Interesse eines jeden von uns.