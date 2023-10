Neue Energien und verzerrte Realitäten

Es stimmt zwar, dass viele neue Energien auf unserem Planeten ankommen, doch manche Menschen nutzen Photoshop, um die Realität zu verzerren.

Im Messenger wurde mir das Foto links zugesandt und ich fragte mich, ob ich es mit einem Foto meiner Tochter und mir aus dem Jahr 1997, dem Foto rechts, nachbilden oder sogar noch besser machen könnte.

Beide Fotos sind mit Photoshop bearbeitet. Ich habe meine mit Photoshop bearbeitet, um das zu beweisen.

Ich schätze es, dass Menschen Hoffnung machen, aber nicht dadurch, dass sie andere absichtlich täuschen oder mitschuldig daran lügen.

Vor ein paar Jahren schrieb ich einen Artikel mit dem Titel „ Eine kurze Geschichte gescheiterter Endzeitvorhersagen “, in dem viele dieser Vorhersagen kamen und gingen, und doch sind wir alle immer noch hier.

Viele dieser Vorhersagen stammten von religiösen Eiferern.

Was kann ich tun und wie erkenne ich den Unterschied?

Es gibt viele betrügerische Menschen da draußen, sogar in den Aufgeweckten, Spirituellen und Aufklärern.

Nehmen Sie sich die Zeit und recherchieren Sie selbst die Gültigkeit einer bestimmten Person, eines Fotos, eines Videos oder eines Artikels.

Für mich ist es normalerweise ein Warnsignal, wenn dieselben Leute dieselben Geschichten wiedergeben und es in diesem Genre eine ganze Clique von ihnen gibt.

Nutzen Sie auch Ihr eigenes Urteilsvermögen. Wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das normalerweise auch.

Das heißt nicht, dass in naher Zukunft keine erstaunlichen Dinge passieren werden. Viele Empathen haben bereits das Gefühl, dass wir am Abgrund von etwas Großem stehen, und es ist gut möglich, dass es sich um ein Ereignis handelt, das noch nie zuvor in unserem Leben stattgefunden hat, wie der Sonnenblitz.

Neue Energien

Es kommen neue Energien herein und wir können sie spürbar messen. Die Schumann-Resonanzdiagramme geben Aufschluss über einfallende „Whiteout“-Energien, die normalerweise mit Sonneneruptionen und CMEs (koronale Massenauswürfe) verbunden sind.

Die Sonne selbst hat uns neue Energien gezeigt und ist von Gelb zu Weiß geworden.

Obwohl ich es nicht beweisen kann, glaube ich, dass diese neuen Energien aus unserem Sonnensystem stammen und in den Photonengürtel gelangen, wo unser Planet mit photonischen Energien durchflutet wird.

Das Fazit

Nutzen Sie Urteilsvermögen. Wählen Sie mit Bedacht aus, wem Sie folgen!