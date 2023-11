Insider: Was die Kirche Ihnen nicht über Nibiru und die Anunnaki erzählt

Stillschweigend veröffentlicht der Vatikan Informationen über Nibiru , der in unser Sonnensystem gelangt, und über außerirdische Nachbarn, die sich bereits mit Vertretern des Vatikans getroffen haben, aber sie erzählen Ihnen nicht alles.

Während die Mainstream-Medien auffallend schweigen und unsere Aufmerksamkeit von idiotischen Ereignissen wie Britney Spears neuen Buch ablenken, sind vom Vatikan nach und nach Offenlegungsinformationen durchgesickert, die auf die Anwesenheit von Außerirdischen auf unserem Planeten und dessen Besuch sowie auf eine bevorstehende Anomalie namens Planet X hinweisen und/oder Nibiru.

Die folgenden Zeugenaussagen bestätigen das Wissen des Vatikans über Außerirdische und Nibiru :

Religion muss Außerirdische anerkennen

Pierre Lena, ein französischer Astrophysiker und Mitglied der Päpstlichen Akademie, erklärte auf einer vom Vatikan veranstalteten Astrobiologie-Konferenz im November 2009:

„Die Astrobiologie ist eine ausgereifte Wissenschaft, die sehr interessante Dinge sagt, die die Vision der Menschheit von sich selbst verändern könnten.“ Der Kirche kann das nicht gleichgültig sein.“

Die vollständige Offenlegung steht unmittelbar bevor

Chris Impey, ein angesehener Universitätsprofessor und stellvertretender Abteilungsleiter an der University of Arizona und Hauptredner auf der Astrobiology Conference, fügte hinzu: „ Die erste Entdeckung ist nur noch wenige Jahre entfernt .“

Außerirdische Erlösung

Guy Consolmagno, führender Astronom des Vatikans, erklärte: „Sehr bald werden die Nationen bei der Rettung auf Außerirdische hoffen.“

Consolmago glaubt, dass Menschen nicht die einzigen von Gott geschaffenen intelligenten Wesen im Universum sind und fügt hinzu, dass diese nichtmenschlichen Lebensformen in der Bibel als Nephilim beschrieben werden .

Es muss eine neue WAHRHEITLICHE Geschichte geschrieben werden

Dr. Christopher Corbally, bis 2012 Vizedirektor der Forschungsgruppe des Vatikanischen Observatoriums auf dem Mount Graham, glaubt, dass sich unser Bild von Gott ändern muss, wenn Wissenschaftler bald außerirdisches Leben ans Licht bringen.

Der verstorbene vatikanische Monsignore Corrado Balducci glaubte nicht nur an die Anwesenheit außerirdischer Intelligenzen, die bereits mit unserem Planeten interagieren, sondern glaubte auch, dass der Vatikan sich dessen bewusst war.

Balducci glaubte, dass der Kontakt mit Außerirdischen real sei und die Begegnungen mit Außerirdischen „NICHT dämonisch sind, NICHT auf eine psychische Beeinträchtigung zurückzuführen sind, es sich NICHT um eine Bindung an Wesenheiten handelt , aber diese Begegnungen verdienen es, sorgfältig untersucht zu werden.“

Balducci erklärte weiter: „Da Gottes Macht grenzenlos ist, ist es nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich, dass bewohnte Planeten existieren. Ich möchte immer der Sprecher dieser Sternenvölker sein, die auch Teil der Herrlichkeit Gottes sind, und ich werde die Heilige Mutter Kirche weiterhin darauf aufmerksam machen.“

Anmerkung: Stellen Sie sich vor, dass…. Jemand aus der Kirche, der die Wahrheit seit Jahrtausenden geheim gehalten hat, wollte unseren Planeten als Sprecher gegenüber unseren galaktischen Nachbarn repräsentieren …

Der Vatikan weiß schon seit längerem von Nibiru

In einem Interview mit Art Bell auf Coast to Coast AM im Jahr 1997 wurde Pater Malachi Martin gefragt, warum der Vatikan am Mt. Graham-Observatorium stark in die Erforschung des Weltraums investiert habe.

Video:

Martin antwortete: „Denn die Mentalität derjenigen, die auf den höchsten Ebenen der Verwaltung und Geopolitik des Vatikans stehen und wissen, was im Weltraum vor sich geht und was auf uns zukommt, könnte in den nächsten fünf, zehn Jahren von großer Bedeutung sein.”

Im Jahr 2005 veröffentlichte ein hochrangiger jesuitischer Vatikan-Insider Aufnahmen von Nibiru zusammen mit Dokumentationen aus der höchsten Geheimhaltung des Vatikans im Rahmen eines Projekts namens Secretum Omega, bei dem es sich um ein Top-Secret-Projekt mit der NASA handelte, bei dem eine leistungsstarke Infrarotkamera heimlich in die Umlaufbahn gebracht wurde um den schwer fassbaren „10. Planeten“ zu überwachen.

Dieser Insider erklärte:

Was ich sagen kann ist, dass es in den 1990er Jahren mit dem Ziel gebaut wurde, alle anomalen Himmelskörper zu untersuchen, die sich der Erde nähern, ähnlich wie es die CIA mit einem ihrer „geheimen Augen“, dem Zwilling von Hubble, namens „SkyHole 12“, tat ( auch bekannt als Keyhole 12).

Darüber hinaus wurde das SIV während der Treffen (der Außerirdischen) mit Papst Pius XII. über die Annäherung eines Himmelskörpers an das Sonnensystem informiert, in dem eine fortgeschrittene, sehr kriegerische außerirdische Rasse lebt . Sehr bald wurde mir klar, dass das Material, das ich in Rom hätte erhalten und dann am Computer analysieren sollen, sehr interessant und äußerst geheim war.

Bei der Analyse bestimmter Daten und Informationen des Alaska-Radioteleskops entdeckten wir, dass eine entfernte Weltraumsonde, Teil eines 1990 gestarteten Weltraumforschungsprogramms namens „SILOE“, ein Foto eines riesigen Planeten gemacht hatte. Sie nähern uns dem Sonnensystem.

Die Informationen gingen im Oktober 1995 in Alaska ein, als meine Probleme begannen. Ich entdeckte, dass ich nicht dazu bestimmt war, diese bestimmte Übertragung zu entschlüsseln, und es entstand eine gefährliche Situation.

Zu dieser Zeit offenbarte mir mein Kontakt, dass es im Vatikan zwei Fraktionen gab, die um den Besitz und die Kontrolle dieser Informationen stritten, die weit über den Geheimhaltungsgrad „streng geheim“ hinausgingen.

Im Moment kann ich Ihnen nur sagen, dass diese Sonde in Area 51 erstellt wurde, über einen elektromagnetischen Impulsmotor verfügt und von einem Raumflugzeug vom Typ „Aurora“ in die Umlaufbahn gebracht wurde.

Die Sonde verfügte über keine Berechnungen oder Vorabangaben zur Flugbahn oder zum genauen Standort von „Nibiru“, da ihr Zweck darin bestand, sich diesem Planeten zu nähern, seine Richtung zu korrigieren, um einen Aufprall zu vermeiden, und in dieses Sonnensystem an eine Position zurückzukehren, die nahe genug war um die Daten und Bilder an das geheime Radioteleskop in Alaska zu übertragen.

Der Insider fuhr fort: „Die Menschheit muss sich vollständig der Botschaft der Erlösung und Erlösung Christi hingeben , die der heilige Paulus als „Kerigma“ definierte, eine Botschaft, die Johannes Paul II. allen Nationen zu verbreiten versucht. Glauben Sie nicht, dass der Papst weiß, wie nah uns diese Ereignisse sind?“

In einer Pressemitteilung der NASA aus dem Jahr 1992 heißt es: „Unerklärliche Abweichungen in den Umlaufbahnen von Uranus und Neptun deuten auf einen großen Körper des äußeren Sonnensystems mit 4 bis 8 Erdmassen auf einer stark geneigten Umlaufbahn hin, der mehr als 7 Milliarden Meilen von der Sonne entfernt ist.“

Der Vatikan besitzt einige der leistungsstärksten Teleskope der Welt. Man muss sich fragen: „Warum?“ Ein besonderes Teleskop namens LUCIFER befindet sich am Mount Graham Observatory und ist eine Abkürzung für „Large Binocular Telescope Near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research“. Sicherlich wissen sie, dass dies kein Zufall ist.

Zeit für einen Reset?

Durch die Entdeckung von „ fehl am Platz befindlichen Artefakten “ (OOPARTS) wissen wir, dass die Menschheit schon seit Zehntausenden von Jahren hier lebt, was im Widerspruch zur biblischen Zeitangabe von etwa 6.000 Jahren steht.

Beispielsweise brachte ein Bohrloch etwas außerhalb von Chillicothe, Illinois, eine 200.000 Jahre alte Bronzemünze aus einer Tiefe von 114 Fuß zum Vorschein. Nach Angaben des Illinois State Geological Survey sind die Ablagerungen, in denen sich die Münze befindet, zwischen 200.000 und 400.000 Jahre alt.

Es dauert nur wenige tausend Jahre, bis alles vollständig verrostet, verrottet oder verfällt, mit Ausnahme von Steingebäuden wie den Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau. Sollte es morgen zu einer globalen Katastrophe kommen, gäbe es innerhalb von 100.000 Jahren keine Anzeichen von Zivilisation.

Wie lange würde es dauern, bis der Verfall eine Münze 114 Fuß tief im Boden vergräbt? Anscheinend seit 200.000 Jahren. Aus diesen Beweisen wissen wir also, dass wir buchstäblich seit Jahrtausenden Wirtschaftssklaven waren.

Nibiru soll sich auf einer 3.500 Jahre alten elliptischen Umlaufbahn befinden. Das letzte Erscheinen von Nibiru war möglicherweise der Grund für alle Geschichten über die „Große Sintflut“, die in praktisch allen Religionen erzählt werden.

Abhängig von der Nähe von Nibiru könnte es zu einem Ereignis auf Aussterbeniveau kommen, bei dem ein Neustart der Menschheit möglich ist. Das würde erklären, wie eine unbekannte Bronzemünze 114 Fuß tief im Boden entdeckt werden konnte.

Warum fürchtet die Kirche die Anunnaki?

Laut dem verstorbenen Zecharia Sitchen schufen die Anunnaki eine Sklavenrasse, um für sie Gold abzubauen, das wiederum als Staub zur Erhaltung ihres Planeten Nibiru verwendet wurde. Aus diesem Grund hat Gold einen so hohen Stellenwert.

Das größte Geheimnis, das nie gelüftet wird, ist, wie die Kirche ihren Herren unterworfen war … dem allsehenden Auge … denjenigen, die die Schattenregierungen beaufsichtigen … den Anunnaki . Dies ist die Rasse, die uns seit Jahrtausenden als Wirtschaftssklaven arbeiten lässt.

Nicht alle Anunnaki sind böswillig. Insbesondere ein Anunnaki, Enki, liebte die menschliche Erdrasse, die genetisch verändert wurde, um Gold für die Anunnaki abzubauen.

Wenn Enki zur Erde zurückkehrt, werden die Fesseln der wirtschaftlichen Unterwürfigkeit endgültig gebrochen. Dies ist ein beängstigendes Szenario für alle Religionen, denn die WAHRHEIT wird ans Licht kommen.

Die Geschichte von Jesus und der Erlösung wird nicht mehr gelten, aber Sie können sicher sein, dass die Kirche, genau wie jede Regierung, die versucht, uns zu unterdrücken, so lange wie möglich dasselbe tun wird.

Wie in allen Regierungsbereichen besteht die Idee darin, alles zu unterteilen, um die Kontrolle über die Massen zu behalten.

Das wäre nicht besser, als wenn der Papst der offizielle Verbindungsmann oder Botschafter für unsere galaktischen Nachbarn wäre.

Hoffentlich können unsere galaktischen Nachbarn ihren Blödsinn durchschauen!