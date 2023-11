Das US-Militär will im Dezember sein mysteriöses Mini-Shuttle X‑37B erneut zu einem Testflug ins All schicken.

Das wiederverwendbare Raumfahrzeug wird am 7. Dezember an Bord einer „Falcon Heavy“-Rakete von SpaceX vom Kennedy Space Center der NASA in Florida zu seiner mittlerweile siebenten Mission abheben. […]

Spekulationen über Tests für Waffensystem

Bislang hat die US-Luftwaffe jeweils nur über Starts und Landungen der OTVs berichtet. Zu den Missionen hieß es lediglich, es würden neue Materialien und Technologien – zum Beispiel der Einsatz von neuartigen Ionentriebwerken – im Weltraum erprobt.

Was Spekulationen genährt hat, das Shuttle im Miniformat sei vielleicht der Vorläufer eines neuartigen Waffensystems im Orbit, das die USA in die Lage versetzen soll, in Krisenfällen rasch zu reagieren.

Der Leiter eines bekannten staatlichen russischen Verteidigungsunternehmens behauptet, das Raumflugzeug X-37B der Luftwaffe könne Atomwaffen tragen.

Yan Novikov sagt auch, dass es zwei Arten von Space Shuttles gibt und die Flotte bis 2025 um das Vierfache wachsen würde.

Yan Novikov, der Generaldirektor des staatlichen Designbüros Almaz-Antey, machte die Behauptung während der virtuellen New Knowledge-Konferenz laut dem russischen Staatsmedium RIA Novosti.

Während der Veranstaltung sagte Novikov, dass die USA über zwei unbemannte Raumflugzeuge verfügen: ein großes Shuttle, das bis zu sechs Atomwaffen transportieren kann, und ein kleineres Raumschiff, das drei tragen kann.

Novikov sagte auch, die Luftwaffe baute offiziell die X-37B für „wissenschaftliche Forschung“ und entwickelte das Raumschiff tatsächlich zur Aufklärung – und tatsächlich dient es als atomar bewaffneter Weltraumbomber. Und als Zugabe behauptete Novikov, die Luftwaffe werde ihre Flotte unbemannter Fluggeräte bis 2025 auf acht erweitern.