Der erste anthropomorphe Roboter (Video)

Eric war der erste britische Roboter, der 1928 vom Veteranen des Ersten Weltkriegs, Kapitän William Richards, und dem Flugzeugingenieur Alan Reffell gebaut wurde. Er wurde zur Eröffnung der Ausstellung der Society of Model Engineers in der Londoner Royal Horticultural Hall im Jahr 1928 gebaut, nachdem George VI . (damals Herzog von York) abgesagt hatte und ein verärgerter Richards, der Sekretär der Ausstellung, angeboten hatte, „einen Mann aus Zinn zu machen“. den Platz des Herzogs einnehmen.

Bei der Eröffnung der Veranstaltung stand Eric auf, verbeugte sich und hielt eine vierminütige Eröffnungsrede.

Der Roboter wurde von zwei Personen bedient, und Erics Stimme wurde live über ein Funksignal empfangen, Richards behauptete, unter einer Lizenz der Marconi Company zu arbeiten .

Obwohl Eric sitzen und stehen konnte, konnte er seine Beine zum Gehen nicht bewegen. Auf seiner Brust befanden sich die Buchstaben „RUR“, eine Anspielung auf den Roboterhersteller in Karel Čapeks gleichnamigem Theaterstück aus dem Jahr 1920 .

Nach seinem ersten Auftritt ging Eric auf eine US-Tournee und stellte sich 1929 in New York einem Publikum vor [6] als „Eric, der Roboter, der Mann ohne Seele“.

Die New York Press beschrieb ihn als „den perfekten Mann“. Einige Zeit später verschwand Eric. Nachdem er Erics Geschichte recherchiert hatte, kam Ben Russell, Kurator des Wissenschaftsmuseums , zu dem Schluss, dass „niemand genau weiß, was mit ihm passiert ist, ob er in die Luft gesprengt oder für Ersatzteile zerlegt wurde“.

Im Jahr 2016 sammelte das London Science Museum über eine Kickstarter- Kampagne Spenden für den Wiederaufbau von Eric, wobei er Archivmaterial, darunter Fotos der Illustrated London News, nutzte .

Eric wurde in die ständige Sammlung des Museums aufgenommen und erschien 2017 im Rahmen einer Roboterausstellung.

Video: