Afrika bricht auseinander: Gigantischer Erdriss nicht mehr aufzuhalten

Ostafrika trennt sich langsam vom Rest des Kontinents ab. Ein geologisches Phänomen, das zwar langsam vonstatten geht, aber gleichzeitig nicht aufzuhalten ist.

Die östliche Spitze Afrikas, die die Länder Kenia, Äthiopien und Somalia umfasst, droht immer mehr, sich vom Rest des Kontinents abzutrennen.

Ein gigantischer Erdriss zieht sich über mehrere Länder hinweg, der irgendwann mit dem Indischen Ozean überflutetund eine neue (Halb-)Insel kreieren wird.

Es geschieht schneller, als man denkt. Wobei „schnell“ relativ ist, sprechen wir hier von geologischer Schnelligkeit, die letztlich immer noch Millionen Jahre meint.

Aber auch unabhängig davon bereitete der Erdriss bereits heute Probleme.

Eine ganze Straße in Kenia ist dem Riss zum Opfer gefallen und hat sie in ihren Schlund gezerrt. Geologen führen die Erdverschiebung auf vulkanische Aktivitäten zurück.

Hitze aus dem Erdinneren wird nach oben gedrückt, was die Erdplatten auseinanderdrückt.

Mai mahiu road cracks again, motorists stuck in slow moving traffic https://t.co/DiMqWG6S8O pic.twitter.com/gi3xTnRGbK

Geologe David Ahede erklärt:

„Aufgrund der momentanen Geschehnisse haben wir eine [weitere] Erdplatte etabliert, die wir die Somalia-Platte nennen.

Diese bewegt sich in einer Geschwindigkeit von zweieinhalb Zentimetern von der anderen Platte weg. In naher Zukunft wird sich die somalische Platte von der nubischen Platte trennen.“

Bird’s-eye view of Mai Mahiu – Suswa road after a fault line split it into two again. #NTVNews pic.twitter.com/enUXs10x9K

— NTV News (@NTVnewsroom) March 19, 2018