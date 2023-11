Der Hoffnungsschimmer auf ein großes weltweites Erwachen

Das Folgende ist ein Auszug aus einer Vision, die der Schwarze Elch (1863-1950) hatte.

„Ich schaute unter mich, wo die Erde still war und krankes grünes Licht hatte, und sah, wie die Hügel ängstlich nach oben blickten. Und all die Tiere. Und überall um mich herum waren die Schreie verängstigter Vögel und das Geräusch fliehender Flügel. Da war ich.

Ich stand auf dem höchsten Berg von allen, und um mich herum war der ganze Ring der Welt. Und während ich dort stand, sah ich mehr, als ich sagen konnte, und ich verstand mehr, als ich sah. Denn ich sah in einem heilige Art und Weise, die alle Dinge im Geiste formt. Und die Form aller Formen, da sie wie ein Wesen zusammenleben müssen. Und ich sah, dass es heilig war.“

Bedeutung liegt immer im Auge des Betrachters. Dies kann für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben. Meiner Meinung nach ist eines der Dinge, die er hier anspricht, die Vernetzung allen Lebens, in jedem Winkel der Welt.

Es gibt ein fragiles Lebensnetz, ein fragiles Gleichgewicht des Lebens auf diesem Planeten, einschließlich der Luft, des Bodens und des Wassers.

So lange es diesen Planeten auch schon gibt, manche sagen, dass er seit etwa viereinhalb Milliarden Jahren existiert, hat die Menschheit in etwas mehr als 100 Jahren, mehr oder weniger, das Gleichgewicht der Vernetzung allen Lebens erheblich gestört.

Dadurch wurden viele Dinge in Gang gesetzt, die wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen können.

Es gibt einen großen Konflikt zwischen denen, die sensibel für das Leben sind, und denen, die es nicht sind. Diejenigen, die das nicht tun, plündern die Erde brutal nach Mineralien und anderen Ressourcen, ohne nachzudenken, ohne Sorge, ohne Mitgefühl für die nachgelagerten Konsequenzen und Implikationen für das gesamte Gleichgewicht des Lebens.

Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen zu Selbstliebhabern geworden sind und die Liebe vieler erkaltet ist. Viele Menschen haben ihre Verbindung zum Spirituellen vergessen.

Die Unschuldigen – zu denen natürlich viele Menschen und ALLE Pflanzen und Tiere gehören – haben auf unvorstellbare Weise gelitten aufgrund der grausamen Art derer, die nicht sensibel für das Leben sind.

Die Unschuldigen haben keine nennenswerte Stimme, außer unseren Stimmen. Die Mitglieder dieser Gemeinschaft, die mittlerweile die ganze Welt umfasst, besitzen möglicherweise die einzige Stimme, die Unschuldige jemals haben werden, um sich gegen die Grausamkeit solch herzloser Menschen auszusprechen, die scheinbar nur materiellen Profit wertschätzen.

Ich ermutige alle, die dies vielleicht noch nicht getan haben, Ihr Engagement zu erneuern und alle Ihnen zur Verfügung stehenden Wege mit Informationen zu nutzen, in der Hoffnung, die Menschen aufzuwecken.

Möglicherweise haben Sie im letzten Jahr oder so einige Hoffnungsschimmer auf ein großes weltweites Erwachen bemerkt. Wäre das nicht so, würden die Kontrolleure nicht so verzweifelt handeln.

Haben Sie Mut und Kraft, denn jeder von uns kann viel tun, und es gibt viele Dinge, die jeder von uns tun sollte. Jeder von uns verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Wege, um seine individuellen Rollen zu spielen.

Viele in diesem Publikum sind in der Tat sensibel für das Leben. Ich ermutige Sie, sich weiterhin an diejenigen zu wenden, die weniger gut informiert sind.

Viele Menschen beginnen zu begreifen, was vor sich geht. Sie haben wahrscheinlich selbst Beweise dafür gesehen. Dies geschieht in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Menschen, die keine Sensibilität für das Leben haben, in all ihrer Korruption und ihrem Verfall von der Welt deutlich gesehen werden.

Gleichzeitig werden diejenigen, die sensibel für das Leben sind, wie die Sterne am Himmel leuchten.

Lassen Sie uns in dieser Zeit, in der wir uns hier und jetzt befinden, so große Anstrengungen unternehmen, dass wir eines Tages auf die Zeit, die wir hier verbracht haben, zurückblicken und lächeln und stolz auf das sein können, was wir getan haben.

Es gibt viele unschuldige Menschen, Pflanzen, Tiere. Abhängig davon, wie Sie Ihre Rolle spielen; das gilt für jeden von uns.

Ich würde außerdem vorschlagen, dass in allem, was natürlich existiert, einschließlich der Menschen, Pflanzen und Tiere, ein göttlicher Funke des Schöpfers steckt.

Ich habe dies schon einmal geteilt und werde es noch einmal hinzufügen, da es lose mit Black Elks Vision vom Ring der Welt und den Formen aller Dinge im Geiste zusammenhängt.

William Wordsworth, „Ode: Andeutungen der Unsterblichkeit aus Erinnerungen an die frühe Kindheit“

„…Unsere Geburt ist nur ein Schlaf und ein Vergessen: Die Seele, die mit uns aufsteigt, der Stern unseres Lebens, hat woanders ihren Untergang gefunden und kommt aus der Ferne: Nicht in völliger Vergessenheit und nicht in völliger Nacktheit, sondern ziehende Wolken der Herrlichkeit. Kommen wir von Gott, der unsere Heimat ist…“

Auch von William Wordsworth, „Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey“

„…Ich habe eine Präsenz gespürt, die mich mit der Freude erhabener Gedanken verstört; ein erhabenes Gefühl von etwas, das viel tiefer durchdrungen ist und dessen Wohnstätte das Licht untergehender Sonnen, der runde Ozean, die lebendige Luft und der blaue Himmel ist und im Geist des Menschen eine Bewegung und ein Geist, der alle denkenden Dinge, alle Objekte aller Gedanken antreibt und durch alle Dinge rollt.“