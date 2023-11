„Die Erde ist keine ewige Welt, sie ist nur eine Schule“: Nachrichten aus der nächsten Ebene des Jenseits

„Ich habe das irdische Leben vor einigen Jahren verlassen. Und obwohl meine Verbindung zum irdischen Leben und zu denen, die mir lieb sind, die ganze Zeit über nicht unterbrochen wurde, möchte ich dennoch nicht zurück.

Das Einzige, was ich möchte, ist, den Menschen das Wissen, das ich hier erhalten habe, in der wahren Welt zu vermitteln.“

Diese Botschaft wurde seiner Tochter durch automatisches Schreiben durch den englischen Publizisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens William Stead übermittelt, der 1912 beim Schiffbruch der Titanic starb.

„Der Tod ist eine Tür von einem Raum zum anderen“

William Stead nannte den Tod eine Tür von einem Raum zum anderen. Der Publizist sagte, dass die Atmosphäre, die in diesen Räumen herrscht, in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist und in jedem von ihnen eine Hand herrscht.

Schon zu Lebzeiten glaubte William Stead, dass das Leben nach dem Tod keineswegs eine wunderbare Erfindung sei, aber laut dem Publizisten könne man dies beweisen, wenn man dieses Problem sorgfältig studiere.

In seinem Buch True Ghost Stories sammelte er Beweise, die die Existenz der körperlosen menschlichen Natur bestätigen.

Beispielsweise veröffentlichte er einmal einen Brief eines Matrosen, in dem dieser über ein Ereignis sprach, das seinem Freund widerfuhr, der bei ihm diente. Eines Tages sah der Seemann seinen Freund traurig und besorgt.

Der Grund zur Beunruhigung war ein Traum, in dem der Seemann sah, wie sein kleiner Sohn an Kruppe starb. Der Freund des Seemanns konnte einige Details dieses Traums beschreiben. Zum Beispiel die Tatsache, dass sein Kind auf einer roten Decke lag.

„Später erhielt dieser Mann die Bestätigung seines Traums. Seine Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt in Frankreich aufhielt, berichtete in einem Brief vom Tod des gemeinsamen Sohnes. Er starb an Kruppe. Später erfuhr der Seemann einige Einzelheiten über den Vorfall. In den letzten Minuten seines Lebens lag sein Sohn tatsächlich auf einer roten Decke“, berichtet William Stead in seinem Buch.

Ein weiterer Brief ging beim Publizisten vom französischen Mönch Hubert Blanc ein. Jeden Tag besuchte Hubert Blanc seinen unheilbar kranken Mönchsbruder. Der Sterbende war dafür so dankbar, dass er eines Tages zu seinem Gast sagte:

„Seien Sie versichert, dass ich dieses Leben nicht verlassen werde, ohne mich von Ihnen zu verabschieden. Auch wenn Sie im entscheidenden Moment nicht da sind, werde ich zu Ihnen kommen, um mich zu verabschieden.“

Eines späten Abends machte sich Hubert Blanc bereit, zu Bett zu gehen. Von seinem Zimmer aus hörte er die Schritte von jemandem auf dem Flur. Der Mönch ging um das Haus herum und stellte sicher, dass sich niemand darin aufhielt. Hubert Blanc wollte gerade schlafen gehen, als er ein Klopfen an der Tür hörte. Sie kamen zu ihm, um ihm mitzuteilen, dass der Mönch im Sterben lag. Hubert Blanc erreichte ihn, kurz bevor er seinen letzten Atemzug tat.

„Entweder werden mich die „Helden“ meiner Artikel vernichten, oder ich werde ertrinken“

In dem oben erwähnten Buch sagte William Stead, dass eine Person ihren eigenen bevorstehenden Abgang oder den Tod von Menschen, die ihr nahe stehen, vorhersehen kann.

Das Leben des Publizisten selbst wurde eine Bestätigung dafür. William Stead sagte oft gern, dass er nicht eines natürlichen Todes sterben würde.

„Entweder werde ich von den „Helden“ meiner Enthüllungsartikel zerstört (William Stead war ein Pionier des investigativen Journalismus), oder ich werde ertrinken, sagte William Stead.

William Steads Geschichte „Mit den Augen eines Überlebenden über den Untergang eines Schiffes im Mittelatlantik “ wird auch als visionär bezeichnet. Es wurde ein Vierteljahrhundert vor dem Untergang der Titanic veröffentlicht.

Die Hauptfigur dieser Geschichte ist der Seemann Thompson. Er segelt auf einem Mailstreamer über den Atlantik. Während dieser Reise kommt ihm die Idee, dass die Zahl der Rettungsboote auf Passagierschiffen nicht der tatsächlichen Zahl der Passagiere entspricht und im Falle eines Schiffbruchs viele der Mitreisenden nicht mehr entkommen können.

Auch in dieser Geschichte kommt es zu einem Schiffbruch, bei dem zwei Schiffe kollidieren und die Passagiere eines von ihnen sterben.

Genau das war für William Stead selbst bestimmt. Während des Untergangs der Titanic half er Frauen und Kindern bei der Flucht, während er an Deck blieb und auf das Unvermeidliche wartete.

Wenige Wochen nach dem Vorfall gelang es William Steads Tochter Ethel, Kontakt zu ihrem verstorbenen Vater aufzunehmen.

Um dies zu erreichen, wurde ihr von Pardo Woodman geholfen, der über die Fähigkeit zur Psychographie verfügte, automatisch zu schreiben. Alle auf diese Weise erhaltenen Nachrichten William Steads wurden in dem Buch The Blue Island veröffentlicht .

„Wir haben viele Gespräche geführt. Die von meinem Vater erhaltenen Nachrichten enthalten klare Beweise für sein Fortbestehen“, schreibt Ethel Stead im Vorwort zu diesem Buch.

Was sagen diese Nachrichten? Sie enthalten beispielsweise Beschreibungen der Ereignisse, die William Stead unmittelbar nach seinem Tod widerfuhren.

Laut William Stead sah er zunächst zusammen mit anderen Seelen zu, wie die Titanic unter Wasser verschwand, und dann machten sich alle Toten auf den Weg.

Sie fanden sich bald an einem Ort wieder, den Stead „Blue Island“ nannte.

Hier wurde er von seinem Vater empfangen, der vor den beschriebenen Ereignissen starb.

Stead bemerkte, dass sein Vater zum Zeitpunkt ihrer Begegnung viel jünger aussah als am Ende seines irdischen Lebens. Jetzt sahen sie nicht mehr wie Vater und Sohn aus, sondern wie zwei Brüder.

In seinen Botschaften sagt William Stead, dass die Erde keine ewige Welt, sondern nur eine Schule sei.

Wer hier lebt, bereitet sich nur auf neue Lebensbedingungen vor…