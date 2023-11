Infos aus der geistigen Welt: Magmaflutungen von Untergrundanlagen

Info aus der geistigen Welt! Wir können in den letzten Wochen und Monaten beobachten wie sich weltweit Vulkane aktivieren. Ich habe gestern eine Info bekommen aus der Geistigen Welt, dass es jetzt begonnen hat die Erde weiter zu Reinigen und zwar in einer Form die bisher meines Wissens so noch NICHT publiziert

wurde. 😉

Folgendes läuft offenbar zur Zeit im Untergrund ab! Weltweit bauen sich gerade riesige Magmafelder und Calderas auf. Hier entsteht ein gewaltiger Druck nach oben, der die Erdkruste auch merklich und messbar in diesen Regionen anhebt und erschüttert, bzw. unter starken Druck versetzt. Gewaltige Ausbrüche werden weltweit befürchtet. 😏

Was jetzt wahrscheinlich noch keiner so richtig auf dem Schirm hatte, ist, dass sich dieser Druck nicht nur nach oben zur Erdoberfläche aufbaut, sondern sich auch nach unten und vor allem zu den Seiten hinaus von diesen sich füllenden Magmafeldern und Calderas aufbaut und ausdehnt. Es gibt also Druck auch auf die Seitenwände der Magmakammern tief unter uns. 😳

Inzwischen wissen wir ja, dass unser Planet in verschiedenen Tiefen und Schichten der Erdkruste gewaltige unterirdische Kavernen, Höhlensysteme, Tunnelsysteme, Untergrundbasen (DUMBS ) usw. natürlicher und künstlicher Struktur beinhaltet und beherbergt! Dann haben wir immer wieder WEBcam-LIVE-Aufnahmen und Beobachtungen von einfliegenden UFOs in Vulkane, wie z.B. beim Popocatepetl in Zentralmexiko! Man fragt sich was machen die da, wenn sie in einen Vulkan einfliegen, was für diese Technologie überhaupt kein Problem ist. Ich habe mir diese Frage schon oft gestellt und habe bisher noch keine befriedigende Antwort darauf bekommen…bis auf gestern, ein Tag der sowieso für mich ein besonderer Tag war. Ich berichtete ja. 😚

Nun eine telephatische Info die ich gestern dazu bekam. “ Michael, es wurde vieles im Innern des Planeten und in der Erdkruste in den letzten Jahren vorbereitet. Vorbereitet für eine Zeit die kommen wird um den Planeten zu Reinigen. Und das nicht nur an der Oberfläche, sondern und vor allem in ihren zahlreichen Schichten und Tiefen der Erdkruste. “ 😌 “

Wenn die Zeit gekommen ist, werden spezielle Lichtkräfte-Einheiten unterirdische Magmakammern öffnen und diese „anbohren“ und damit öffnen, die vorher bis auf knapp dahin angebunden worden sind und an den satanischen Unterirdischen Untergrundanlagen und Basen der Reptoloiden im Erdinnern enden.

Da wurden eine Art Gießkanäle an deren Anlagen angelegt. Ziel ist es auch auf diese Art und Weise für alle Zeiten diese Anlagen zu zerstören und mit flüssigem Gestein sprich Magma zu füllen, da wo eure irdischen Kräfte nicht heran kommen können. Viele DUMBS werden auch mit Wasser gefüllt, aber halt nicht alle. Das soll auch verhindern, dass zu großer Kollerteralschaden an der Oberflächenbevölkerung entsteht, wenn ein Vulkan nach oben ausbricht.

Aber auch hier MUSS gereinigt werden. 😏 “ Wir versuchen dadurch auch einen „Druckausgleich“ zu schaffen, damit nicht diese kompletten gewaltige Mengen an Magma nach oben ausbrechen können, sondern mehr nach innen hin zu diesen Verbindungskanälen zu leiten, die geschaffen wurden um den Planeten damit von den negativen Kräften und deren Installationen zu befreien und quasi alles was sie dort erschaffen haben einzugießen und erstarren zu lassen! “ ☺

Also, das ist eine Hammer Information die ich da gestern und eben zusätzlich noch bekam. Diese macht auch Sinn und erklärt so einiges, was wir auch messen und beobachten können zur Zeit. Überall finden Erdbeben vor allem in 10 Kilometer Tiefe statt, aber auch noch viel tiefer.

In diesen Tiefen sollen sich ja die Dunkelkräfte aufhalten, wo irdische menschliche Kräfte kaum hin gelangen können, um diese zu reinigen. Möglich ist auch, dass diese Anlagen auch schon zahlreich gereinigt worden sind und jetzt mit Magma gefüllt werden sollen, das dann langsam erstarrt. Das würde auch ein sinnvolles Vorgehen erklären, um die „Statik“ der Erdkruste erhalten und stabilisieren zu können. Macht ja Sinn auch so vorzugehen.

ErzBengel Michael Müller INFO-KANAL, [16.11.2023 10:53]

Offensichtlich sind die unterirdischen Anlagen usw. größer als gedacht gewesen auch. 😚 Also, ich lass das jetzt mal als mögliche Zusatz-Info so stehen. Aber was ich da übermittelt bekommen habe, macht Sinn und Logik auch. Spannend bleibts auf jeden Fall….Michael ❤️