Wollen uns fortgeschrittene außerirdische Zivilisationen wirklich auslöschen?

Das wäre, wenn wir tatsächlich Aliens finden würden? Dann könnten sie uns ganz einfach auslöschen, warnt die Weltraumwissenschaftlerin Jane Breaves. Denn: Die Außerirdischen sind uns weit überlegen.

Außerirdische hier auf der Erde, das ist etwas, das Menschen schon lange fasziniert. Wir alle können uns nur allzu gut an Roland Emmerichs spektakuläre Alien-Apokalypse in dem Film-Klassiker „Independence Day“ erinnern. Neuesten Erkenntnissen zufolge könnte der Science-Fiction-Film nun bittere Realität werden.

Alien-Schock: Super-Außerirdische könnten die Menschheit auslöschen

Müssen wir nun auch wie Will Smith, Bill Pullman und Jeff Goldblum in den Kampf gegen eine außerirdische Übermacht ziehen? Ja, behauptet eine Weltraumforscherin im Gespräch mit der „Daily Mail“.

In einer eindringlichen Warnung erklärt die Expertin, dass die Erde womöglich vor einem außerirdischen Armageddon stehen könnte. Sie ist sich sicher, dass Aliens – die Milliarden von Jahren weiter entwickelt sind als wir – die Menschheit ganz einfach auslöschen könnte.

Wissenschaftlerin entdeckt zwei Exoplaneten und warnt vor außerirdischen Lebensformen

Während die meisten Experten die Vorstellung von UFOs, fortgeschrittenen außerirdischen Spezies oder einer Invasion im Stil von Independence Day für unwahrscheinlich halten, warnt Professorin Jane Breaves von der Universität Cardiff eindringlich vor außerirdischen Lebensformen.

Sie ist sich sicher, dass es in unserer Galaxie mindestens zwei weitere Welten geben könnte, die in 70 und 110 Lichtjahren Entfernung kreisen und auf denen Aliens lauern könnten. Sie sagt, die Exoplaneten seien viel, viel älter als die Erde.

Außerirdische haben enormen Vorsprung im Vergleich zur Menschheit

„Diese Sterne sind viel älter als die Sonne (etwa 8 Milliarden Jahre), was bedeutet, dass alle Planeten Zeit hatten, weniger radioaktiv zu werden.“ Sie fügte hinzu, dass es sich „lohnt, so schnell wie möglich zu überprüfen“, ob diese Welten wirklich existieren – und wenn ja, besteht die Möglichkeit, dass das Leben dort oben bereits weit „vor der Erde existiert hat“.

Professor Breaves, deren Studie gerade von der American Astronomical Society veröffentlicht wurde, erklärt weiter, dass die beiden Sterne – die etwas unglücklich benannten HD 76932 und HD 201891 – eine „fortgeschrittenere Biosphäre“ haben könnten als die Erde. „Die Aussichten, felsige Exoplaneten mit Kontinenten zu finden, sind sehr vielversprechend“, fuhr sie fort.

Wollen uns fortgeschrittene außerirdische Zivilisationen wirklich auslöschen?

„Wenn es dort draußen fortschrittlicheres Leben als uns gibt, wären wir stark im Nachteil, wenn sie mit uns spielen – oder uns einfach auslöschen – wollten.

Es würde auch die Frage aufwerfen, warum Außerirdische noch kein großes Interesse an uns gezeigt haben. Vielleicht haben sie es und wir wissen es nur nicht – oder vielleicht sind wir einfach so unbedeutend, dass sie sich nicht um uns scheren“, so die Expertin.