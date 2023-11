Ein UFO von der Größe eines Fußballfeldes schwebte über dem Luftwaffenstützpunkt (Video)

Berichten zufolge schwebte im Jahr 2003 ein nicht identifiziertes Flugobjekt von der Größe eines Fußballfeldes über dem Luftwaffenstützpunkt Vandenberg, wie während der Anhörung des Unterausschusses für nationale Sicherheit des Repräsentantenhauses zu UFOs bekannt wurde.

Die am Mittwoch abgehaltene Anhörung befasste sich mit UFOs, die von der US-Regierung nun als „nicht identifizierte anomale Phänomene“ bezeichnet werden.

Laut dem pensionierten Major David Grusch beinhaltete das Verfahren auch Berichte von Whistleblowern, die Aufschluss über angebliche jahrzehntelange UFO-Programme der Regierung gaben.

Der ehemalige Kampfjet-Pilot der Marine, Ryan Graves, Gründer der gemeinnützigen Organisation „Americans for Safe Aerospace“, gab eine Aussage bezüglich der angeblichen UFO-Sichtung in Vandenberg.

Während der Befragung durch die Abgeordnete Anna Paulina Luna berichtete Graves über den Vorfall von 2003: „Im Jahr 2003 beobachtete eine große Gruppe von Boeing-Auftragnehmern in der Nähe einer Startanlage in Vandenberg ein großes, 90 Meter langes rotes Quadrat, das sich vom Meer her näherte. Es schwebte in geringer Höhe über der Startanlage für etwa 45 Sekunden, bevor er gegen 8:45 Uhr schnell über die Berge flitzte.“

Graves beschrieb weiter ein nachfolgendes Ereignis 24 Stunden später, bei dem es zu weiteren Sichtungen auf dem Stützpunkt kam, wobei einige Objekte aggressives Verhalten gegenüber Sicherheitspersonal zeigten.

Laut Graves stammten die Informationen von einem Zeugen, der sich bei Americans for Safe Aerospace an ihn wandte, und dieser Zeuge besaß dokumentierte Polizeisanzeige und Aufzeichnungen über die Vorfälle von 2003.

Auch Aussagen des ehemaligen Majors Grusch und des ehemaligen US-Geheimdienstoffiziers David Fravor waren Teil der Anhörung, die jedoch auf die Beantwortung bestimmter Fragen verzichteten.

Der Abgeordnete Tim Burchett betonte die Bedeutung der Transparenz der Regierung bei der Lösung des Problems und stellte klar, dass das Ziel darin bestehe, Fakten aufzudecken, ohne das Thema zu sensationell zu machen.

Video: