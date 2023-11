Seltener Mondhalo wie ein nächtlicher Regenbogen, überall im Vereinigten Königreich gesichtet

Social-Media-Nutzer haben ihre Freude geteilt, nachdem sie den „unglaublichen“ Moment gesehen hatten, in dem ein „Heiligenschein“ um den Mond herum zu sehen war.

Die Good Morning Britain-Meteorologin Laura Tobin teilte auf X, früher bekannt als Twitter, mit, dass das Phänomen durch die Brechung des Mondlichts an Eiskristallen in der oberen Atmosphäre verursacht wird.

„Der Halo oder Mondhalo des Mondes ist eine optische Täuschung, die dazu führt, dass ein großer heller Ring den Mond umgibt“, so Space.com.

„Tatsächlich bedeuten diese schwebenden oder fallenden Eisflecken, dass sich die Atmosphäre in eine riesige Linse verwandelt, wodurch Bögen und Lichthöfe um den Mond oder die Sonne entstehen, je nachdem, ob der Effekt in der Nacht oder am Tag auftritt.“

In der Vergangenheit wurde das Erscheinen von Mondhalos als Vorbote von Niederschlägen angesehen

Bei Frau Burns, die etwas außerhalb von Wokingham lebt, sagte der Nachrichtenagentur PA, sie habe das Phänomen am Samstagabend von ihrer Haustür aus einfangen können.

„Es war das erste Mal, dass ich so etwas so nah gesehen habe“, sagte sie. „(Es war) unglaublich und doch ruhig.“

Der Geograph Simon Collins sagte gegenüber PA, er sei „erfreut“, einen Blick auf diesen Moment zu erhaschen.

„Ich bin ein begeisterter Wetterbeobachter (und leite eine lokale Wetterstation) und freue mich daher immer, schöne Wetterphänomene zu sehen, wie so viele andere letzte Nacht auch“, sagte der 57-Jährige, der das Foto in Reigate gemacht hat.

Einige beschrieben den Vorfall als „erstaunlich“, andere meinten, es sei „sehr seltsam“ und „wie ein nächtlicher Regenbogen“.