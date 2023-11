Unheimliche „Hexenflaschen“, die am Golf von Mexiko gefunden wurden (Video)

Abergläubische Strandräuber, die an der Küste des Golfs von Mexiko glitzerndes Glas entdecken, sollten vorsichtig sein – an der Küste tauchen „Hexenflaschen“ auf, die dazu gedacht sind, böswillige Geister einzusperren, sagte ein Forscher.

An einem 90 Kilometer langen Strandabschnitt in der Nähe von Corpus Christi, Texas, der vom Harte Institute for Gulf of Mexico Studies überwacht wird, wurden laut Forscher Jace Tunnell seit 2017 acht der merkwürdigen Artefakte an Land gespült.

Tunnell zog am 15. November die neueste, mit Pflanzen gefüllte Flasche heraus – Schwanenhals-Seepocken, die sich auf dem grünen Glas angesammelt hatten, deuteten darauf hin, dass die Flasche schon eine ganze Weile schwamm, sagte der Forscher.

„Sie machen mir keine Angst, aber ich werde sie auch nicht öffnen“, sagte Tunnell gegenüber Fox News Digital. „Ich meine, sie sollen Zaubersprüche und so etwas enthalten – warum sollte man das Risiko eingehen?“

Stattdessen hat die Forscherin einen sonnendurchfluteten Teil seines Hinterzauns reserviert, um seine okkulten Funde auszustellen – „Meine Frau sagt, ich kann Muscheln hineinbringen, aber keine Zauberflaschen.“

Die Flaschen – die mit einer Vielzahl von Gegenständen gefüllt sein können, darunter Haare, Kräuter, lokale Pflanzen, Nägel oder sogar Körperflüssigkeiten – wurden traditionell im heutigen Vereinigten Königreich beobachtet.

„Im 16. und 17. Jahrhundert gab es einen starken Glauben an Hexen und ihre Fähigkeit, durch einen Zauber Krankheiten zu verursachen“, berichtet das Büros für Wissenschaft und Gesellschaft der McGill University.

„Aber die bösen Zauber könnten abgewehrt werden, indem man sie in einer ‚Hexenflasche‘ einschließt, die bei richtiger Vorbereitung tatsächlich den Zauber selbst widerspiegeln und gleichzeitig die Hexe quälen könnte, so dass der Hexe keine andere Wahl bleibt, als den Zauber zu entfernen, was ihr erlaubt Opfer, um sich zu erholen.“

Flaschen, die Metallgegenstände wie Nägel enthielten, könnten neben dem Haus vergraben werden, um „die Nägel dazu zu bringen, den Zauber einer Hexe zu brechen“, sagte das William & Mary Center for Archaeological Research in einer Erklärung, als ein ähnlicher Gegenstand in Virginia vergraben gefunden wurde.

Andere werden möglicherweise an der Ecke eines Grundstücks oder in manchen Traditionen auf einem Misthaufen begraben.

Laut William & Mary wurden in den USA weniger als ein Dutzend Überreste dieser Objekte entdeckt.

In einem YouTube-Video über seine wachsende Sammlung sagte Tunnell, dass einige Zauberer ihre Flaschen möglicherweise ins Meer werfen würden. Er sagte jedoch gegenüber Fox News Digital, es sei unklar, ob die Flaschen vom Regenwasser in einen Fluss und dann ins Meer geschwemmt wurden.

„Aber das ist nur eine Vermutung, dass sie irgendwo aus der Karibik oder Südamerika kommen“, räumte Tunnell ein.

