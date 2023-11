Die Mond-Matrix: Ein Kontrollsystem der Menschheit

„Alles, was auf der Erde lebt, Menschen, Tiere, Pflanzen, ist Nahrung für den Mond…. Alle Bewegungen, Handlungen und Erscheinungsformen von Menschen, Tieren und Pflanzen hängen vom Mond ab und werden vom Mond gesteuert…. Der mechanische Teil unseres Lebens hängt vom Mond ab, ist dem Mond unterworfen. Wenn wir in uns Bewusstsein und Willen entwickeln und unser mechanisches Leben und dem alle unsere mechanischen Manifestationen unterwerfen, werden wir der Macht des Mondes entkommen.“

Georges I. Gurdjieff

David Icke war zwar der erste, der das Konzept des Mondes als Kontrollsystem unter die Massen gebracht hat („Moon Matrix“), aber er hat sein Wissen von anderen übernommen, ohne seine Quellen anzugeben.

Die Vermutung liegt nahe, dass Icke ein Gatekeeper ist und bestimmte Informationen zurückhält. Die esoterischen Konzepte über den Mond gehen auf verschiedene okkulte Gruppen zurück, und der russische Mystiker Gurdjieff war der erste, der sie in klaren Worten aussprach. Es war 1914, als er dieses Konzept öffentlich machte, und das war die Zeit des Auftauchens des Okkulten in allen öffentlichen Bereichen des Lebens, einschließlich der Theosophie, Anthroposophie usw.

Das Seltsame ist, dass es vor diesen okkulten Gruppen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert kein explizites Konzept darüber gab, dass der Mond eine künstliche Struktur ist, die die menschliche spirituelle Entwicklung kontrollieren soll.

Die ersten beiden (subtilen) Hinweise auf den Mond als Kontrollstruktur waren offenbar

1) ein Buch von A. P. Sinnet mit dem Titel „Esoteric Buddhism“ aus dem Jahr 1883 und

2) „Fragments of Forgotten History“ (1885), die beide mit der dubiosen Blavatsky in Verbindung gebracht werden.

Es scheint, dass die Veröffentlichungen zu einem internen Kampf zwischen verschiedenen Fraktionen der Theosophie führten:

Im Jahr 1883 veröffentlichte A.P. Sinnet den „Esoterischen Buddhismus“, ein Buch, das trotz seines esoterischen Inhalts ein Bestseller wurde. Zwei Jahre später, 1885, lag das Buch bereits in der fünften Auflage vor. Das Buch enthielt fehlerhafte Informationen, und Blavatskys Geheimlehre setzte diesen Weg der verwirrenden oder fehlerhaften Informationen fort – eindeutig aus einem Blickwinkel, der die Lehren des Christus-Impulses auslöschen wollte.​

​

Dies löste eine Gegenreaktion aus. Im Jahr 1893 hielt der unbekannte C.G. Harrison sechs (höchstwahrscheinlich inspirierte) Vorträge mit tiefem esoterischem Inhalt.​

In diesen Vorträgen greift Harrison Blavatsky direkt als kontrollierte Opposition an:

Mit anderen Worten, sie hat darauf abgezielt, ein Rival zur katholischen Kirche zu errichten, und diejenigen, die glauben, dass „kein Mensch ein anderes Fundament legen kann als das, das gelegt ist“, werden gut daran tun, die Grundlagen des theosophischen Glaubens und der theosophischen Praxis sowie die Ansprüche der Theosophischen Gesellschaft auf Katholizität zu untersuchen.

Was Madame Blavatsky selbst betrifft, so gibt es, wie ich zu zeigen hoffe, Grund zu der Annahme, dass sie die wahren Quellen ihrer Inspiration größtenteils nicht kannte; dass sie ein Instrument in den Händen skrupelloser Personen war, die ihre bemerkenswerten Gaben in unlauterer Weise ausnutzten und sie sozusagen für ihre eigenen Zwecke ausbeuteten; und dass, wenn mehr über die Art des Konflikts bekannt wird, der um ihre unglückliche Persönlichkeit tobte, sie mehr als Opfer denn als Sünderin betrachtet werden wird.

Darüber hinaus hoffe ich zu zeigen, dass sie trotz ihres enormen Wissens (das sie weiß der Himmel woher hat, aber mit ziemlicher Sicherheit nicht aus Thibet) zuweilen eine außerordentliche Unwissenheit an den Tag legt, die sich nur schwer erklären lässt, wenn man nicht von einer bewussten Absicht ausgeht, die Uneingeweihten zu täuschen.

Auch ihre „Geheimlehre“ ist äußerst fehlerhaft, sowohl in Bezug auf ihre Kosmogenese als auch auf ihre Anthropogenese, vor allem letztere; außerdem ist sie in einem Maße von ihrer Persönlichkeit gefärbt und durchdrungen, das ihren Wert als wissenschaftliches Werk ernsthaft beeinträchtigt.​

Gurdjieff war nie direkt mit den Theosophen verbunden und entwickelte seine Ideen unabhängig. Die Lehre des Vierten Weges, die mit Gurdjieff ihren Anfang nahm, geht davon aus, dass der Mensch Nahrung für den Mond ist und dass alles, was wir tun, direkt vom Mond gesteuert wird und wir den Mond mit unserem Verhalten im wahrsten Sinne des Wortes ernähren bzw. füttern.

Gurdjieff sagte, er sei der erste gewesen, der diese Wahrheit öffentlich sagen durfte, und dass sie in esoterischen Kreisen lange Zeit bekannt war und als Geheimwissen galt.

Aber im Laufe der Geschichte wurde der Mond immer mit der dunklen Seite des Menschen und mit der Unterwelt („Lunacy“) in Verbindung gebracht, so dass die allgemeine Verbindung an sich recht offensichtlich ist. Die Astrologie galt bei unseren Vorfahren als glaubwürdige Wissenschaft, und es war selbstverständlich, dass der Mensch von den Himmelskörpern beeinflusst wurde.

Man ging davon aus, dass jeder Mensch in erster Linie mit einem bestimmten Himmelskörper verbunden war, einschließlich des Mondes – zumindest nach einer zweifelhaften mittelalterlichen Quelle namens Hausbuch von Schloss Wolfegg. Auch wenn es sich bei diesem Buch um eine humanistische Fälschung handelt, stützte es sich wahrscheinlich auf die alten Traditionen und enthält damit einen wahren Kern.

Wir alle kennen den Begriff Lunacy und Lunatic Asylums – er war sogar Teil der offiziellen Sprache mit den Lunacy Acts in England: Lunacy Act – Wikipedia

Das Aufkommen von Irrenanstalten ab ca. 1800 könnte durch Veränderungen im Aufbau unserer Welt erklärt werden, die zu einer Dominanz der Mondenergie und einem spirituellen Fall der Menschheit führten.

Ich glaube, Gurdjieff war der erste, der ein Konzept über den Mond wieder einführte, das während des letzten Kataklysmus verloren gegangen war. Das Problem ist, dass Gurdjieffs Gedanken über den Mond wahrscheinlich viele Fehler enthalten und uns nur eine verzerrte Sicht auf das bieten, was einst als Wahrheit galt. Ich halte Gurdjieff zwar für eine der glaubwürdigeren Persönlichkeiten in der Okkultismus-Bewegung, aber er ist dennoch zwielichtig.

Auch in einem autobiografischen Buch von Mark Hedsel, The Zelator, gibt es einen Hinweis auf den Mond:

„Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einer verblüffenden Enthüllung, die auf Uneinigkeit unter den Mitgliedern der geheimen Schulen zurückzuführen war. Informationen, die bis dahin von den geschlossensten Ordensmitgliedern eifersüchtig gehütet worden waren, wurden öffentlich gemacht. Die enthüllten Geheimnisse betrafen eine weitaus tiefere Wissensebene, als bisher von den Schulen – selbst in diesem aufgeklärten Zeitalter – als exoterisch dargestellt wurde.“ Seine Spur von Zynismus schien unbemerkt zu bleiben.​

​“Es geht hier nicht darum, zu dokumentieren, wie eine so tiefe esoterische Idee an die Öffentlichkeit gelangte – oder gar zu beurteilen, ob es klug war, diese Idee an die Öffentlichkeit zu bringen. All dies ist in der Literatur behandelt worden – und wenn jemand von Ihnen dies weiterverfolgen möchte, werde ich Ihnen später einige Titel nennen.​

​

Kurz gesagt, was während dieses Konflikts in den Schulen öffentlich gemacht wurde, war die Wahrheit, dass unser Mond eine Art Gegengewicht zu einer anderen Sphäre ist, die für das gewöhnliche Auge unsichtbar bleibt. Diese Gegengewichtssphäre wird in esoterischen Kreisen die Achte Sphäre genannt.​

​

Wir müssen mit diesen Worten vorsichtig sein, denn trotz dessen, was ich gerade gesagt habe, ist diese Region selbst keine Sphäre, noch ist sie ein Mond. Selbst wenn man sie hinter dem physischen Mond ansiedelt, ist das nicht richtig, denn in der geistigen Welt sind Räume und Entfernungen anders. Die Wahrheit ist, dass diese achte Sphäre nichts mit dem zu tun hat, was wir auf der physischen Ebene kennen, und doch müssen wir Worte aus unserem eigenen Wortschatz verwenden, wenn wir ihre Existenz bezeichnen wollen.

Würden wir ein Wort verwenden, das am besten zu dieser Sphäre am besten passt, dann müssten wir sie eigentlich Vakuum nennen. Sicherlich ist Vakuum ein passenderer Begriff als Sphäre, denn die Achte Sphäre saugt die Dinge in ihr eigenes schattenhaftes Dasein ein.​

​

Diese Sphäre ist auf der Skala des Seins niedriger als die siebte Sphäre (die die Erde ist). Sie fungiert als eine Art dämonischer Kanal, um bestimmte degenerierte spirituelle Formen auf der Erde in ihren Schlund zu saugen. Es ist eine Schattensphäre, die von Schattenwesen kontrolliert wird. Die Tatsache, dass es sich um Schattenwesen handelt, sollte uns jedoch nicht dazu verleiten, ihre Fähigkeiten und ihre Intelligenz abzuwerten oder zu unterschätzen. In vielerlei Hinsicht sind sie intelligenter als der Mensch, denn sie sind nicht durch die Macht der Liebe begrenzt, wie die Menschheit.​

​

Die Funktionsweise dieser Achten Sphäre ist komplex. Ihre Bewohner – jene schattenhaften Wesen, für die sie die Heimat ist – möchten ihre Sphäre mit der Menschheit oder (genauer gesagt) mit menschlichen Seelen bevölkern. Zu diesem Zweck hat sie auf der Erde so etwas wie Terminals errichtet: Diese Terminals sind Seelenkanäle, die eine bestimmte Form materialisierter spiritueller Energie, die auf der Erdebene erzeugt wird, in die untere Sphäre saugen.

Die gewöhnlichsten Umstände, unter denen diese Materialisierung oder Erzeugung stattfindet, sind Séancen und andere Orte, an denen Menschen versuchen, sich – entgegen dem kosmischen Gesetz – in die unteren ätherischen Ebenen einzumischen.“​

Ein weiterer Hinweis auf ein System, das den Menschen ihre kostbare Lebensenergie raubt, findet sich in den Büchern von Robert A. Monroe (der wahrscheinlich in irgendeiner Weise mit der CIA verbunden war).

Er nannte die Lebensenergie der Menschen „Loosh“ und beschrieb auch, dass er riesige röhrenartige Strukturen sah, die die von den Menschen auf der Erde erzeugte Energie an einen anderen Ort transportierten:

Die Erde, so scheint es, war die Schöpfung eines „Jemandes“, der von „Irgendwo“ kam, um diese Loosh-Ernte zu kultivieren. Offensichtlich ist Loosh in Irgendwo von großem Wert, aber relativ knapp und schwer zu finden. Dieser Jemand, der von irgendwoher kam, war das Wesen/die Entität/die Intelligenz, die das Lebenssystem der Erde schuf, das wir heute auf diesem Planeten sehen.

Im Laufe von Experimenten wurde entdeckt, dass Loosh in einem sehr unraffinierten Zustand als natürliches Nebenprodukt des Kohlenstoff-Sauerstoff-Lebenszyklus auf der Erde freigesetzt wurde.​

Obwohl der Film „Moonfall“ nichts von dem oben genannten esoterischen Wissen erwähnt, denke ich, dass es eine gute Hintergrundinformation ist, um zu spekulieren, dass die herrschenden Kräfte vom Mond besessen sind. Meiner Meinung nach haben die okkulten Bewegungen vor 100 Jahren bestimmte Wahrheiten verbreitet, weil es eine Zeit war, in der die Machtelite noch nicht so gut wie heute darin war, bestimmte Dinge völlig geheim zu halten. Auf einer eher oberflächlichen wissenschaftlichen Ebene wurden bereits einige merkwürdige Tatsachen festgestellt:

Der Mond ist aus unserer Perspektive genauso groß wie die Sonne. Doch die Wissenschaftler erklären dies damit, dass der Mond einfach 400 Mal näher an uns dran ist als die Sonne und auch 400 Mal kleiner, so dass es in der Theorie Sinn macht. Aber selbst wenn man das glaubt (was man nicht tun sollte), wäre es noch immer ein bemerkenswerter Zufall, der einer Erklärung bedarf.

Der Mond zeigt uns immer dieselbe Seite, was darauf hindeutet, dass er künstlich installiert wurde.

Es gibt Berichte, dass der Mond hohl ist und wie eine hohle Glocke klingt.

All diese grundlegenden Beobachtungen werden – scherzhaft – in einen neuen Film von Roland Emmerich als Grundlage für die Geschichte verwendet.

In dem Film ist der Mond eine riesige hohle Dyson-Kugel, die von einem Weißen Zwerg angetrieben wird und den genetischen Code für die Aussaat von Planeten wie der Erde wie eine riesige Arche aufbewahrt.

Roland Emmerich sieht seinen Film als Metapher für die Gefahren des Klimawandels und liegt damit ganz auf der Linie der aktuellen politischen Propaganda. Manche behaupten, dass Emmerich ein 33-Grad Freimaurer ist.

Während der Film selbst nichts Neues bietet und Verschwörungstheoretiker bis zu einem gewissen Grad lächerlich macht, führt er die Idee ein, dass der Mond ein künstliches Konstrukt ist und dass die Verschwörungstheoretiker am Ende tatsächlich Recht haben. Natürlich ist dies, wie immer in der heutigen Zeit, mit dem gehypten Konzept der künstlichen Intelligenz verbunden, die in Science-Fiction-Filmen die Bedrohung durch Aliens ersetzt hat.

Am Ende des Films wird das „Bewusstsein“ eines Menschen in den Mond hochgeladen, und damit die Seele negiert, im Sinne des Transhumanismus. Und wie immer wird das heliozentrische, nihilistische Modell unserer Erde propagiert, das ausreicht, um die Menschen im Schlaf zu halten.

Ich sehe (gute) Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten so, dass beide Elemente enthalten, nach denen sich die Menschen sehnen, die aber nicht Teil der offiziellen Erzählung darüber sein dürfen, wie unsere Welt funktioniert.

Diese Bücher und Filme enthalten oft verschiedene Aspekte, die wir kollektiv verloren haben – vor allem die Vorstellung, dass das Leben einen tieferen Sinn hat, dass es unsichtbare Welten gibt, die nicht direkt wahrnehmbar sind, und dass es mehr im Leben gibt als die materielle Welt.

Vermeintlich fiktive Fantasiegeschichten beziehen sich eindeutig auf unsere eigene Geschichte – „Magie“ wurde in der Vergangenheit, vor der Kirche und der modernen Wissenschaft, als real angesehen, und verfolgt.

Es ist klar, dass die Welt unserer offiziellen Erzählung über die Natur unserer Welt so langweilig ist, dass es unmöglich ist, diese Realität als Grundlage für eine faszinierende Geschichte zu verwenden – offiziell geschieht nichts außer einer langsamen, zufälligen Entwicklung.

Die Gefahr des Klimawandels ist das Konzept, das einer drohenden Katastrophe am nächsten kommt – aber es bleibt sehr abstrakt und ist auch nicht sehr glaubwürdig, weil die Idee des Gradualismus so tief in unserer Kultur verwurzelt ist. Ich glaube also, dass die Leute, die uns die Idee des Klimawandels verkaufen wollen, unsere kollektiven Erinnerungen an unsere katastrophale Vergangenheit nutzen, um uns zu manipulieren, und dieser Film ist da nicht anders.

Ein Film über den Anstieg des Meeresspiegels um 20 Zentimeter (wobei der Meeresspiegel ja tatsächlich nicht mal geringfügig ansteigt) und darüber, dass einige Menschen aufgrund des etwas wärmeren Wetters mehr Probleme im täglichen Leben haben und ins Landesinnere ziehen oder Klimaanlagen kaufen müssen, würde sich wohl nicht gut verkaufen.