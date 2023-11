Verkehrschaos droht in Deutschland, wenn Schneetief kommt (Video)

Während im Norden die Schneefälle am Mittwochabend nachlassen und es frostig kalt wird in den Nächten, zieht im Süden das neue Schneetief Robin auf.

Tief Robin könnte von Freitag auf Samstag sogar einen Verkehrsinfarkt im Süden auslösen. Es kommt nochmal viel Neuschnee in Deutschland an. Ab Freitagnachmittag ist daher mit Einschränkungen auf der Straße, der Schiene und in der Luft zu rechnen.

Schneetief Robin schneit sich ab

Zunächst startet es am Donnerstagmorgen mit Schneefall im Südwesten. Vom Rheingraben über die Schwäbische Alb bis ins Allgäu schneit es dann.

Im Tagesverlauf breitet sich das Schneefallgebiet in Richtung Franken aus und weiter südlich geht der Schnee in Regen über. Es besteht zumindest kurzzeitig Eisregengefahr. Diese schwierige Lage zwischen Regen und Schneefall hält bis Freitagnachmittag an. Und dann wird es gefährlich.

Verkehrsinfarkt droht in Deutschland

Der Kern von Tief Robin zieht südlich der Alpen entlang. Deshalb kommt der Schneefall auch nur maximal bis Nürnberg voran.

Aber das Tief entwickelt sich ab Freitagnachmittag Vb-artig. Das heißt, es zieht östlich um die Alpen herum und dann Richtung Norden.

In der Folge geht der Regen im Süden in starken Dauerschneefall über. Vor den Alpen staut sich der Niederschlag. Insbesondere von Freitag auf Samstag kommt es auch zu Starkschneefall im Süden.

Die Neuschneemengen sind momentan noch unsicher. Es können aber 20 bis 50 Zentimeter Schnee fallen bis Samstagnachmittag. Es droht ein Schnee- und Verkehrschaos in Deutschland.

Im schlimmsten Fall schneien Straßen ein, der Bahnverkehr ist eingeschränkt und die Flughäfen werden lahmgelegt. Es könnte also zum kurzzeitigen Stillstand kommen.

Noch ist nicht klar, wo die Schneemassen genau runterkommen werden. Und auch die Schneemengen sind noch unsicher.

Aber es kommt ein deutliches Schnee-Ereignis auf den Süden zu. Es droht einer der stärksten Schneefälle der vergangenen Jahre.

Video: