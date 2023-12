Massives unbekanntes Objekt dringt in das Sonnensystem ein

Ein unbekanntes Objekt mit einer Größe von etwa 5000 km ist in das Sonnensystem eingedrungen und wurde von verschiedenen Sonden entdeckt, die die Sonne überwachen.

Seine Größe und Geschwindigkeit übertreffen typische natürliche Himmelskörper und werfen Fragen über seinen Ursprung auf.

Hängt es mit der Zunahme von Sonnenstürmen zusammen, die derzeit die Erde heimsuchen?

Während sich unsere Sonne im Jahr 2024 ihrem Höhepunkt ihrer Aktivität nähert, spekulieren einige über einen Zusammenhang zwischen Sonnenphänomenen und der erwarteten Enthüllung der Präsenz von Außerirdischen.

Was glauben Sie was es ist?

Ein Objekt?

Ein Pixelfehler?

