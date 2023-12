Wettermanipulation: Wie lange dauert es bis zum Aufprall? (Video)

Geoengineeringwatch.org schreibt: „Klimatechnik ist möglicherweise die am wenigsten schlechte Klimalösung“, heißt es in einem neuen Bericht von CleanTechnica.

Nach über 75 Jahren Klimainterventionsmaßnahmen könnte die Schlussfolgerung von CleanTechnica offensichtlich nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.

In der Schlagzeile eines neuen UN-Berichts heißt es gerade: „Die Wissenschaft deutet auf einen Klimakollaps hin“, aber die klimatechnische Komponente in der Gleichung wird natürlich nie erwähnt.

In einem neuen Weather Channel-Bericht wird die Frage gestellt: „Machen Temperaturschwankungen krank?“ Wäre es angemessener zu fragen, ob es der Wetterwechsel ist, der uns krank macht?

Denn der rekordverdächtige Wolkensaat-Fall aus klimatechnischen Eingriffen verunreinigt unsere Niederschläge.

Dies ist keine Spekulation, sondern eine durch Labortests nachgewiesene Tatsache. Und darüber hinaus beschleunigt sich der Abbau der Ozonschicht weiter, wie gerade neue Berichte bestätigt haben.

Das US Space Force Command beginnt nun damit, viele Aspekte des Geoengineerings zu übernehmen. Mit Raketen, die immer leistungsfähigere, mit Radar ausgestattete Satelliten einsetzen, die im Einklang arbeiten, um breite Mikrowellenstreifen von oben auf die künstlichen Wolken und die mit Aerosolen versprühten Atmosphären zu strahlen.

Im Wesentlichen werden HAARP-Arrays der nächsten Generation geschaffen, um die Atmosphäre sowohl von oben als auch von unten zu erwärmen, wobei Doppler-Radare jetzt die Lücken füllen.

Es gibt einen Grund, warum andere Länder Satellitenkiller schicken, um eine Reihe von StarLink-Satelliten in die Luft zu jagen, die von Elon Musk eingesetzt wurden. Die meisten der Tausenden seiner winzigen kleinen Satelliten, die er in die Umlaufbahn bringen will, werden nicht dazu dienen, allen Menschen auf der Erde das Internet zugänglich zu machen. Die meisten werden vom Militär als winzige Reflektoren (auch Verteidigungs- und Klimamonitore) für Mikrowellentechnologien zur Wetterkontrolle verwendet.

Musk ist zusammen mit Bill Gates, David Keith und Ken Caldeira intensiv und heimlich in Geoengineering-Operationen verwickelt. Verfolgen Sie einfach die Papierspur ihrer Investitionen und die Fakten werden klar.

So wie Bill Gates Rekordmengen an Wasserrechten an Orten aufkauft, an denen es plötzlich zu extremen Dürreperioden kommt, nur Wochen oder Monate nachdem er sich diese Investitionen gesichert hat. Im Grunde genommen wird das unterirdische Reservewasser für diejenigen, die es am meisten benötigen, für den Verbrauch oder die Landwirtschaft unantastbar gemacht. Dann sterben die verzweifelten Massen entweder ab oder vereinen sich zu einer Massenflucht.

Er bringt den Regen zurück und baut Superstädte, so wie Dubai aus der ausgedörrten Wüste entstand, und nutzt Klimatechnik, um den Regen für die Eliten, die jetzt dort leben, verfügbar zu halten.

Er war maßgeblich an dem Plan beteiligt, Wasser von einer Notwendigkeit in eine Ware zu verwandeln, die an der Börse gehandelt wird. Kurz darauf stieg der Preis für eine Gallone Wasser bei Walmart praktisch über Nacht von nur 28 Cent auf 1,34 Dollar.

Das ist ein weiterer Grund, warum Länder der Dritten Welt massenhaft an Hunger und Dehydrierung sterben. Weil sie es sich nicht mehr leisten können, Wasser für ihre Gemeinden zu kaufen, und ihre Ernten aus demselben Grund ausfallen.

Die 1 % halten alles Leben auf dem Spiel, und das muss sich ändern, wenn wir jemals hoffen wollen, unsere Welt zurückzugewinnen und sie aus ihrem tödlichen Griff zu befreien.

Wie lange dauert es bis zum Aufprall?

Video: