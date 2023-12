Letzte Warnung an die Menschheit: Der Pazifische Feuerring droht zu explodieren

Wissenschaftler, die allgemein als misstrauisch gelten, sagten den „wackeligen“ Zustand unseres Planeten voraus, in den das Weltraumwetter ihn gestürzt hatte. (Quelle: Titelbild)

Erstens nimmt die Sonnenaktivität zu und nähert sich ihrem Maximum. Auf der Sonne kommt es immer häufiger zu Explosionen, der Sonnenwind erschüttert und verzerrt zunehmend die Ionosphäre der Erde.

Gleichzeitig dringen Magnetfelder bis in die Tiefen des Planeten vor.

Wissenschaftler haben viele Daten gesammelt, die bestätigen: Ereignisse im Weltraum verlaufen nicht ohne Auswirkungen auf die Erde – ihre Tiefen reagieren mit Erdbeben.

Der überzeugendste Beweis für den Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen ist, dass die Diagramme der Intensität der kosmischen Strahlung und der seismischen Aktivität einander entsprechen.

Zweitens: Die Ionosphäre hat sich nach der unglaublichen Wucht der Einschläge aus dem Weltraum im vergangenen und im Jahr zuvor immer noch nicht beruhigt.

Zuerst traf ein Strom schwerer geladener Teilchen unbekannter Natur die Erde, dann eine Salve harter Gammastrahlung.

Es war, als würde jemand mit einer übernatürlichen Waffe, die an den Todesstern aus Star Wars erinnerte, in unsere Richtung schießen. Diese Einschläge reichten aus, um ein elektrisches Chaos in der Atmosphäre zu verursachen.

Drittens wurde die Ionosphäre zusätzlich durch den Unterwasservulkan Hunga Tonga Hunga Ha’apai stark geschädigt, dessen Ausbruch, der vom 14. bis 15. Januar 2022 im Pazifischen Ozean dauerte, als der größte in der Geschichte der Beobachtungen gilt.

Durch die Rauchentwicklung bildeten sich in der Ionosphäre bis zu einer Höhe von fast 60 Kilometern Dampf und Asche. Darüber hinaus hing eine riesige Plasmablase – ein heißer Blutklumpen – über Australien.

Ist es wirklich verwunderlich, dass die Tiefen einem solchen Zusammentreffen der Umstände nicht standhalten konnten – sie wüteten an einem der sensibelsten Orte der Erde: im „Pazifischen Feuerring“.

Es umfasst die Philippinen, wo sich kürzlich eine Reihe von Erdbeben ereignete, und Indonesien, wo sich der Vulkan Marapi manifestierte.

🚨 BREAKING – Indonesia: Mount Marapi erupted few hours ago – 11 hikers perished in the blast. #Indonesia #Volcano #Merapi #MountMerapi #Eruption pic.twitter.com/DSggyIBmUM — T R U T H P O L E (@Truthpolex) December 4, 2023

Wissenschaftler befürchten, dass dies erst der Anfang ist. Sie warten seit mehreren Jahren auf die „Fortsetzung“ oder besser gesagt auf das „Ende“, das in einem umfassenden Bericht vorhergesagt wurde, der einst für die European Science Foundation erstellt wurde.

Die Vorhersage ist ungeheuerlich: Erdbeben auf der ganzen Erde und Ausbrüche aller Vulkane gleichzeitig.

Der geologische Antipode der Philippinen, der zweifellos irgendwie mit diesem Gebiet zusammenhängt, ist farblich hervorgehoben.

Normalerweise bebt die Lithosphäre in Tiefen von 10 bis 30 km, aber wenn sie in der Region der Philippinischen Platte oder in Bolivien anfängt, sich auszuhöhlen, erweisen sich die Erdbeben dort aus irgendeinem Grund als tiefgreifend, also in einer Tiefe von 300, 400 oder mehr Kilometern, ein Prozess irgendwo im Erdmantel.

Deshalb blicken wir nach Südamerika. Sobald irgendwo in Bolivien ein Erdbeben der Stärke 7,0-M8,0 passiert, bedeutet das, dass Culebra auf dem Weg ist.

Darüber hinaus müssen sich die EMTs in einer Tiefe von mehr als 100 km im Erdmantel befinden, sonst handelt es sich um etwas anderes, das in keiner Weise mit der Kopplung zusammenhängt.

Erwarten Sie keine Gefälligkeiten von der Natur

Auch wenn sich zu den derzeitigen „Unruhestiftern“ aus Südostasien keine gewaltigen „Rebellen“ aus anderen Teilen der Welt gesellen – insbesondere dem Yellowstone-Vulkan, den isländischen und italienischen Vulkanen in der Antarktis –, stellt sich heraus, dass es dort mehr als hundert von ihnen gibt , dann reichen die aus dem „Ring des Feuers“ aus, um der Menschheit irreparablen Schaden zuzufügen.

Selbst relativ kleine Vulkane sind dazu in der Lage, da sie durchaus in der Lage sind, lebenswichtige globale Infrastruktur zu zerstören.

Der Einschlag von unten in die Ionosphäre löste ein elektrisches Chaos aus: Der Ausbruch wurde von Hunderten von Blitzen begleitet

Wissenschaftler des Centre for the Study of Existential Risk (CSER) der Universität Cambridge warnen vor den ernsten Gefahren weniger starker Ausbrüche.

Sie wiesen auf mehrere kritische Punkte hin – Orte, an denen sich kleine, aber „einflussreiche“ Vulkane ansammeln, von wo aus sie Handelsnetze und -routen, Häfen, See- und Luftkommunikation und vor allem die zahlreichen Kommunikationsleitungen, die das Internet unterstützen, katastrophale Schäden anrichten können und internationale Finanztransaktionen .

Die meisten „kritischen Vulkane“ liegen am Pazifischen Feuerring. Beispielsweise könnten diejenigen, die sich in der Nähe der Straße von Malakka befinden, etwa 40 Prozent der weltweiten Schifffahrtsrouten zwischen Sumatra und Singapur entlang der Straße von Malakka stoppen. Es gibt auch zahlreiche Flugrouten über das gleiche Gebiet.

Die Luzon-Straße zwischen Taiwan und Java – auf ihrem Grund sind 17 Unterseekabel verlegt, die asiatische Wirtschaftszentren untereinander und mit der ganzen Welt verbinden.

Auf dem Gipfel huschen zahlreiche Schiffe von Ostasien nach Amerika und zurück. In der Nähe reihen sich die Vulkane des sogenannten Luzon-Bogens aneinander. Durch Ausbrüche und Erdbeben im Jahr 2006 wurden hier neun Unterseekabel beschädigt. Und mit ihnen das Internet in Japan und China. Sie haben es sieben Wochen lang repariert.

Derselbe Marapi-Vulkan, der auf der Insel Java erwacht ist, könnte, wenn er sich „entzündet“, laut Experten von CSER zu einem Rückgang des globalen BIP um 2,5 Billionen US-Dollar führen.

Ziemlich gruselig

Professor Yoshiyuki Tatsumi, der Leiter einer großen Gruppe von Vulkanologen der Universität Kobe, hat Angst vor einem beispiellosen Ausbruch. Sie glauben, dass sich die Kikai-Caldera im Südwesten Japans im Ostchinesischen Meer verdächtig verhält.

Sie schwillt an und erwärmt sich, während sich auf dem Meeresboden eine Kuppel mit einem Durchmesser von 10 Kilometern bildet. Jetzt liegt seine Spitze nur noch 30 Meter von der Meeresoberfläche entfernt.

Die Kuppel speit kochendes Wasser, blubbert mit vulkanischen Gasen und wächst weiter, so dass sie sich so verhält, als ob sie gleich platzen würde, wie Hunga-Tonga-Hunga-Haapai.

Die Caldera entstand durch mehrere Ausbrüche eines alten Unterwasservulkans, der letzte und größte davon ereignete sich vor etwa 7.300 Jahren.

Anschließend ergoss der Vulkan etwa 500 Kubikkilometer Lava und tötete während der Jomon-Zeit mehr als die Hälfte der Bevölkerung Japans.

Wissenschaftler sagen eine Wiederholung der „Jomon-Katastrophe“ voraus, allerdings in viel größerem Ausmaß.

Sie behaupten, dass ein riesiger Mega-Tsunami bis nach Nordamerika reichen wird, ganz zu schweigen von China, dem Fernen Osten und Japan selbst.

Den schlimmsten Prognosen zufolge könnte der Ausbruch etwa 100 Millionen Menschen das Leben kosten und damit zum größten Ausbruch in der Geschichte der Menschheit werden.

Wenn sich der Untergrund nicht beruhigt, werden die japanischen Vulkanologen recht haben.