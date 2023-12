Neue Analyse der Alien-Kügelchen von Harvard-Forscher wirft weitere Fragen auf

Der Harvard-Astronom und sein Team hatten die Objekte bei der Suche nach Fragmenten eines interstellaren Meteoriten gefunden.

Bereits im Juni veröffentlichte Loeb – der auf einer Expedition war, um nach Teilen eines interstellaren Objekts zu suchen, das irgendwo in den Pazifischen Ozean gefallen war – einen Blogartikel, in dem er die Entdeckung mysteriöser Metallkügelchen mit einer Zusammensetzung beschrieb, die er damals als „anomal“ bezeichnete im Vergleich zu von Menschen hergestellten Legierungen.

„Wir haben zehn Kügelchen gefunden“, sagte er. „Das sind nahezu perfekte Kugeln oder metallische Murmeln. Wenn man sie durch ein Mikroskop betrachtet, unterscheiden sie sich deutlich vom Hintergrund.“

„Es hat eine Materialstärke, die härter ist als alle bisher gesehenen Weltraumgesteine.“

Loebs Behauptungen erwiesen sich gelinde gesagt als kontrovers, und nach derzeitigem Stand muss seine Arbeit zu den Ergebnissen noch einem Peer-Review unterzogen werden.

Viele Wissenschaftler stellten in Frage, ob die Kügelchen tatsächlich von einem Meteoriten stammten, während andere seine Schlussfolgerungen hinsichtlich ihrer angeblich anomalen Natur kritisierten.

Laut einem neuen Artikel, der in der Fachzeitschrift „Research Notes of the AAS“ veröffentlicht wurde , könnte es für die Kügelchen tatsächlich eine eher banale Erklärung geben.

„Der Gehalt an Nickel, Beryllium, Lanthan und Uran wird im Zusammenhang mit einer bekannten [menschlichen] Kontaminationsquelle untersucht und als mit Kohleasche übereinstimmend befunden, wie aus einer öffentlich zugänglichen Datenbank zur chemischen Zusammensetzung von Kohle hervorgeht“, schrieb der Autor Patricio A. Gallardo .

„Analysen der chemischen Zusammensetzung ergaben eine Übereinstimmung mit Kohleflugasche, einem Abfallprodukt der Kohleverbrennung in Kraftwerken und Dampfmaschinen.“

„Der meteoritische Ursprung wird abgelehnt.“

Wenn Gallardo recht hat, bedeutet das, dass die Kügelchen überhaupt nicht aus dem Weltraum stammen.

Ob Loeb dieser Interpretation jemals zustimmen wird, bleibt jedoch abzuwarten.