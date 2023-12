Einäugige kahlköpfige Zwerge erschreckten 1988 argentinische Teenager

Im Jahr 1988 tauchte eine argentinische Nachrichtenmeldung auf, die eine Begegnung zwischen vier Teenagern und einer Gruppe kleiner, kahlköpfiger Humanoiden mit froschartiger Haut und einem einzigen Auge schilderte.

Ob es sich bei diesen Wesen um Außerirdische, interdimensionale Wesen oder lediglich um einen Teil einer Fälschung handelte, bleibt unbekannt.

In der Nacht des 27. Oktober 1988 waren die vier Teenager in Pergamino, Argentinien, auf dem Weg zum Nachtclub Viajantes, als sie die ungewöhnlichen Kreaturen im Park entdeckten.

Ihrer Beschreibung zufolge waren diese Kreaturen haarlos, hatten eine Haut, die an Frösche erinnerte, und trugen ein einzelnes großes Auge im Gesicht.

Die Wesen gaben „Kehlgeräusche“ von sich, was den Teenagern große Sorgen bereitete.

Gleich am nächsten Morgen sorgte die Geschichte in der Lokalzeitung La Opinión für Schlagzeilen mit der Überschrift „Sind Außerirdische in Pergamino gelandet?“ löste in der ganzen Stadt weit verbreiteten Schock und Angst aus.

Der Artikel, der sich über zwei Seiten erstreckte, enthielt Bilder von seltsamen Abdrücken, die auf dem Boden gefunden wurden, Interviews mit Augenzeugen und insbesondere eine Zeichnung, die das Aussehen eines einäugigen Zwergs darstellte und von einem der jugendlichen Zeugen gezeichnet wurde.

Der genaue Ort des Vorfalls wurde als „ein Abschnitt der Calle 14 im Gebiet des Parque General San Martín, angrenzend an das Gebiet des Club de Viajantes, in der Nähe der Nationalstraße 188“ bestimmt.

Zu den Zeugen gehörten der 14-jährige Christian Cassio und drei 19-Jährige: Javier Jauregui, Silvio Pena und Dario Duran.

Während drei Zeugen berichteten, sechs „Grüne Zwerge“ angetroffen zu haben, bestand einer darauf, dass es fünf seien. Alle vier bestätigten, dass die Zwerge neben den seltsamen Geräuschen auch mit den Händen gestikulierten und versuchten, sich zu verständigen.

Nach Angaben der Teenager gingen sie gerade am Park vorbei, als plötzlich die seltsamen Kreaturen aus den Büschen auftauchten und sie vor Angst die Flucht ergriffen. Christian Cassios Bericht über das Ereignis ist wie folgt:

„Es waren fünf von ihnen, alle waren unbekleidet und sprachen unverständlich. Sie machten so etwas wie ein kehliges Stöhnen. Als sie mich sahen, zeigten alle sofort mit dem Finger auf mich. Ihre Höhe betrug etwa 70 Zentimeter. Von da an habe ich sofort einen „olympischen Sprung“ gemacht.

„Danach gingen meine Freunde und ich nach La Caminera, wo wir allen erzählten, was wir gesehen hatten, aber zunächst glaubten sie uns nicht. Als sie später zu dem Schluss kamen, dass wir gesund seien, kehrten wir alle zum Club de Viajantes zurück.“

Am Morgen wurden bei der Inspektion des Parks an der Stelle, an der angeblich eine Gruppe Zwerge gesehen wurde, seltsame Fußabdrücke auf dem Boden entdeckt, als wären sie von Menschen, aber als wären sie von kleinen Kindern hinterlassen worden.

In den folgenden Tagen begann eine regelrechte „Pilgerfahrt“ zu diesem Ort; Wahrscheinlich besuchten hier alle Einwohner von Pergamino, die laufen konnten.

Bei der Befragung von Mitarbeitern des Club de Viajantes wurde eine seltsame Episode bekannt, die sich zeitgleich mit der Sichtung der Zwerge ereignete (00:30 Uhr). Hier ist die Geschichte der Mitarbeiterin Alicia Leal.

„Im hinteren Teil des Esszimmers erschien ein Licht, das den Raum erhellte. Nicht identifizierbar und jemand versuchte, die Tür zu öffnen. Ich schaltete alle Lampen aus und versuchte sofort herauszufinden, ob es sich um Diebe handelte. Ich habe weder Lärm noch Gespräche gehört.

„Nach ein paar Sekunden begann sich dieses Licht zu bewegen und verschwand dann. Auf der Straße, etwa 100 Meter entfernt, sah ich Hector Juan Martinez und eines meiner Enkelkinder, die sich unterhielten, aber hier sahen sie offenbar nichts Ungewöhnliches.

„Ich erzählte ihnen sofort, was ich sah, und sofort kam eine Polizeistreife und teilte uns mit, dass sie eine Gruppe „grüner Zwerge“ gesehen hätten. Erst dann habe ich die Situation vollständig verstanden.

„Die jungen Leute, die sagten, sie hätten etwas gesehen, was eine Art Außerirdischer sein könnte, waren sehr aufgeregt über das, was passiert ist. Und auch das Verhalten des Hundes, der hier bei uns lebt, hat mich erstaunt. Der Hund hat nie gebellt, obwohl er sich in der Nähe der Stelle befand, an der ich das Licht sah.“

Hector Juan Martinez bestätigte im Interview mit Journalisten, dass er tatsächlich nichts Seltsames gesehen oder gehört habe, als er neben dem Club stand, und erst beim Eintreffen der Polizei von dem Vorfall erfahren habe.

Leider wich dieser Fall in den folgenden Jahren nicht weit von den Informationen ab, die in der Zeitung erschienen, obwohl Ufologen und Ermittler der Polizei versuchten, ihn zu untersuchen.