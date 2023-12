Ein Mann reiste nach Alaska, um nach der Schwarzen Pyramide zu suchen, und wird vermisst

Am 27. Mai 2020 mietete der 41-jährige Nathan Campbell von Talkeetna aus ein Charterflugzeug, um ihn zu einem kleinen See in der nordwestlichen Ecke des Denali-Nationalparks zu fliegen.

Zusammen mit der grundlegenden Campingausrüstung brachte Campbell einen großen Vorrat an Lebensmitteln in Plastikbehältern und einen Zwei-Wege-Satellitenkommunikator mit, um mit seiner Frau und seinen Kindern einzuchecken.

Er hatte vor, die nächsten vier Monate ganz allein im Zentrum von Alaska zu verbringen.

Campbell hatte sich für einen Sommerurlaub einen seltsamen Ort ausgesucht. Das Flugzeug hatte ihn am Ufer des Carey Lake abgesetzt, einem kilometerlangen blauen Fleck, umgeben von Hunderten Quadratmeilen unbewohnter Wildnis und mit einigen der unwegsamsten Gebiete Alaskas.

Um in jede Richtung zu reisen, musste man sich durch mannshohe Erlendickichte und hüfttiefe Biberteiche kämpfen.

Um die nächstgelegene Stadt zu erreichen – den Minchumina-See mit 13 Einwohnern –, wäre ein einwöchiger höllischer Fußmarsch nötig.

Wenn es die Einsamkeit war, die Campbell suchte, dann hat er sie mit Sicherheit gefunden.

Aber Campbell war nicht zum Spaß dort, er hatte eine Mission. Auf dem langen Flug von Talkeetna zum Carey Lake erzählte der sonst schüchterne Campbell seinem Piloten Jason Sturgis, wie er seinen Sommer verbringen wollte, während der weite grüne Teppich des borealen Waldes unter ihnen schwebte.

Campbell war nach Carey Lake gekommen, um nach etwas zu suchen, das bisher nur in den dunkelsten, am wenigsten aktualisierten Ecken des Internets existierte: der Schwarzen Pyramide, einem riesigen unterirdischen Bauwerk, das angeblich viermal so groß ist wie der berühmte Cheops in Ägypten. und Tausende, wenn nicht Millionen Jahre alt.

Verschwörungstheoretiker behaupten, das Bauwerk sei so mächtig und so wichtig für die nationale Sicherheit, dass alle Spuren der Pyramide – und der Militärbasis, von der man annimmt, dass sie sie beschütze – aus den Satellitenbildern gelöscht wurden.

Obwohl Buschpiloten, Fallensteller und Eingeborene seit Generationen die Gegend um Carey Lake bereisten, ergab eine schnelle Suche in den Archiven des Fairbanks Daily News-Miner nur wenige Hinweise auf eine riesige außerirdische Pyramide oder einen streng geheimen Stützpunkt in Zentralalaska.

Aber andererseits hatte niemand wirklich danach gesucht, bis Nathan Campbell auftauchte. Und seine Gründe, warum er seine Suche tief in der Wildnis Alaskas begann, ergeben, wenn man der nebulösen Logik der Verschwörungstheorie folgt, absolut Sinn.

Erstens passt die Schwarze Pyramide perfekt in das Pantheon paranoider Militäranlagen in Alaska. Das berüchtigtste davon ist das High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) etwas außerhalb von Fairbanks. Je nachdem, wen Sie fragen: HAARP ist ein Hochfrequenzsender, der dazu dient, aus der Ferne Erdbeben auszulösen, um venezolanische Diktatoren zu stürzen, das Weltklima zu kontrollieren und die Industrie für fossile Brennstoffe zu untergraben oder Wissenschaftlern bei der Erforschung der Ionosphäre zu helfen. Treffen Sie Ihre Wahl.

Zweitens ist der angebliche Standort der Schwarzen Pyramide seit langem als Gebiet von geostrategischer Bedeutung anerkannt.

In den 1930er Jahren hat General Billy Mitchell, der sogenannte „Vater der US Air Force“, dass der Minchumina-See – etwa vierzig Meilen nördlich von Campbells Landung am Carey Lake – in gleicher Entfernung zu den großen städtischen Industriezentren der nördlichen Hemisphäre lag.

Das bedeutete, dass eine B-52, die vom Ufer des Minchumina-Sees startete, mit derselben Tankfüllung Tokio, Peking, Moskau, Paris oder sogar New York angreifen konnte.

In der modernen Kriegsführung hatte General Mitchell gezeigt, dass die Mitte des Nirgendwo zum Zentrum von allem werden kann.

Dann, in den frühen 90er Jahren, kamen die wahren Beweise für die Schwarze Pyramide. Wissenschaftler, die die Stoßwellen eines chinesischen unterirdischen Atomtests im Jahr 1992 untersuchten, verzeichneten einen körnigen, pyramidenförmigen Interferenzpunkt 213 Meter unter der Oberfläche des Inneren Alaskas.

Alter, Herkunft und Funktion: unbekannt. Pyramiden üben in der Verschwörungstheorie und im New Age eine besondere Anziehungskraft aus.

Laut Internet-Gurus strahlt die einzigartige Form einer Pyramide Energie aus, die selbst in einem handtellergroßen Objekt aus Basisquarz Fleisch zart machen, Ihr Sexualleben verbessern und üble Gerüche aus Ihrem Badezimmer beseitigen kann.

Wenn die Ergebnisse des Atomtests wahr wären und es eine riesige Pyramide unter dem Zentrum Alaskas gäbe, dann wären ihre Kräfte zweifellos immens und in der Lage, Energiewellen auszusenden, die die HAARP-Anlage wie ein Plumpsklo erscheinen lassen.

Die Schwarze Pyramide erlangte mehr Anklang, nachdem ein anonymer, pensionierter Marinekapitän in der legendären Verschwörungstheorie-Radiosendung Coast-to-Coast einen heißen Tipp erhalten hatte. In den 80er Jahren arbeitete der Kapitän an streng geheimen Radaranlagen in Alaska.

Jahrelang bemerkte er, dass eine mysteriöse, enorm starke Elektromagnetismusquelle in der Nähe des Minchumina-Sees die Flugzeuge und die Kommunikation seiner Basis störte.

Nachdem der Kapitän nun die Ergebnisse der chinesischen Tests gesehen hatte, erkannte er die Ursache der Störungen – ein riesiges unterirdisches, pyramidenförmiges Bauwerk im Herzen Alaskas, das weder auf einer Karte noch auf Satellitenbildern zu sehen war.

Es überrascht nicht, dass der Kapitän, als er diese Tatsachen seinen Vorgesetzten mitteilte, ihm mit einem Kriegsgericht drohten. Jetzt wissen wir warum.

Stellen Sie sich eine Waffe vor, die stark genug ist, um die globale Kommunikation zu stören, und die perfekt positioniert ist, um jede Großmacht in der nördlichen Hemisphäre anzugreifen.

Der Bau einer Standard-Militärstützpunkt-Infrastruktur – Straßen, LZs, Buffalo Wild Wings – würde nur unnötige Aufmerksamkeit darauf lenken.

Um seine vollkommene Geheimhaltung zu wahren, wäre es nicht besser, es in einer der entlegensten, unwirtlichsten Ecken des Landes zu verstecken, damit nur die wahren Gläubigen es finden, die sich mit dem Überleben in der Wildnis auskennen und darauf vorbereitet sind, den Horden von Mücken und Wochentagen zu trotzen.

Mit dem Bericht des Kapitäns kam alles zusammen – geheime Stützpunkte, Vertuschungen durch die Regierung, globale Kriegsführung, antike Außerirdische, Pyramidenmacht – um die Geschichte der Schwarzen Pyramide zu erschaffen.

Die Geschichte, dass Campbell, wenn er irgendwelchen Internet-Überlieferungen folgte, seine Sommerferien sicherlich nach diesem Vorbild geplant hat. Niemand weiß mit Sicherheit, ob Campbell irgendetwas davon geglaubt hat.

Möglicherweise hat er einen Monat damit verbracht, in jedem Zwergbirkenbüschel herumzustöbern und nach einer Geheimtür zur Kommandozentrale zu suchen.

Oder wie ein böser Hirschjäger, der seiner nörgelnden Frau entkommen will, hätte Campbells Suche ein Vorwand sein können, um etwas Zeit allein in der Wildnis zu verbringen und im Wald herumzustreifen, auf einer Mission, die wirklich keiner Lösung bedarf.

Wie auch immer, irgendwo da draußen geriet er in Schwierigkeiten. Von Carey Lake aus wäre die Reise in jede Richtung langsam, schwierig und gefährlich gewesen.

Hat Campbell einen Bären überrascht, ist er in einen Biberteich gefallen oder ist er in einen ungewöhnlichen Schneesturm geraten? Niemand weiß es.

Alles, was der NPS vorbringen muss, sind vereinzelte Zeugenaussagen und Fragmente von Beweisen. Bevor das Flugzeug abflog, gab Campbell seinem Charterpiloten Jason Sturgis die Anweisung, ihn Mitte September, kurz vor Beginn des Winters in Alaska, am Carey Lake abzuholen.

Danach stieg Sturgis in sein Flugzeug und flog zurück nach Talkeetna. Das war das letzte Mal, dass jemand Campbell lebend sah. Irgendwann Mitte Juni hörten Campbells Satellitentexte auf.

Seine Frau kontaktierte Sturgis, der ihr sagte, sie solle eine Hubschrauberfirma anrufen, um den Ort von Campbells letzter Übertragung zu überprüfen. Die Ergebnisse ihrer Anrufe oder ob sie eine Durchsuchung versuchte, sind unbekannt.

Erst als Campbell seinen Abholtermin am 15. September verpasste, schickte der NPS ein Suchteam nach Carey Lake.

Nachdem sie sich ein paar Tage lang durch das Unterholz gestampft hatten, fanden die Ranger einige von Campbells Ausrüstung – zerbrochene Lebensmittelkisten, schimmelige Kleidung, ein ramponiertes Zelt –, aber keine Anzeichen des Mannes.

Die einzigen Hinweise waren die von Nagetieren zerkauten Überreste seines Tagebuchs, die in seinem Zelt vergraben waren. Im letzten Eintrag, der irgendwann Ende Juni datiert war, hieß es einfach: „Ging Wasser holen.“ Dann verschwand er einfach.

Der NPS überflog das Gebiet mehrere Tage lang, musste die Suche jedoch schließlich abbrechen. Falls Campbell noch am Leben war, war er hoffentlich vorbereitet.

Die eisigen Winde und Minustemperaturen des Winters könnten jeden Moment kommen.

Bald würde Schnee die Landschaft bedecken und das Wandern zu Fuß praktisch unmöglich machen. Um zu überleben, musste Campbell sich verstecken.

Aber ein paar Becher Ramen und ein Wal-Mart-Zelt würden es nicht schaffen; Ohne eine mit Elchfleisch gefüllte Speisekammer und einen gut gesicherten Unterschlupf war Campbell so gut wie tot.

Am 1. Oktober 2020 wurde Campbell als vermisst erklärt. Wo auch immer er ist, hoffentlich hat er gefunden, wonach er gesucht hat. Irgendwo tief in der Wildnis Alaskas geht die Suche nach der Schwarzen Pyramide weiter.