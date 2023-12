Nahtoderfahrung eines Großvaters

Diese Geschichte wurde von C L Palmer aus Oakland, Kalifornien, auf der Website eingereicht.

Nach einem schweren Herzinfarkt wurde mein Großvater Ende der 1980er Jahre in das Oak Knoll Navy Hospital in Oakland, Kalifornien, eingeliefert.

Dort blieb sein Herz stehen und er war für einige Minuten tot. Was er in dieser Zeit erlebte, beschrieb er später meiner Mutter und Großmutter, die es mir später erzählten.

Er erzählte ihnen, dass er fühlte, wie er sich aus seinem Körper erhob und sah, wie sich die Decke näherte. Er wusste nicht, wie er seinen Geistkörper kontrollieren sollte, der offenbar parallel zum Boden war und dessen Nase an der Decke angrenzte.

Er konnte die Löcher in den Deckenplatten aus nächster Nähe und sehr detailliert erkennen. Er konnte auch hören, wie die Ärzte unter ihm an seinem Körper arbeiteten, und war frustriert, weil er sich nicht umdrehen und ihnen zusehen konnte.

Stattdessen hörte er einfach genau zu, was sie sagten. Nach einer Weile spürte er, wie er in seinen Körper zurückgezogen wurde, woraufhin er das Bewusstsein verlor.

Als er aufwachte, sprach er mit dem Arzt, der ihn wiederbelebt hatte, und beschrieb, was er gehört hatte. Er wollte sicherstellen, dass es nicht nur ein Traum oder eine Einbildung war. Der Arzt bestätigte, dass es sich genau so abgespielt hatte, wie er es gehört hatte.

Mein Großvater fühlte sich danach sehr friedvoll. Er verbrachte die nächsten Monate damit, seine Angelegenheiten zu ordnen und dafür zu sorgen, dass seine Frau alle Versicherungspolicen und anderen Papierkram finden und nutzen konnte, die nach seinem Tod geklärt werden mussten.

Nach dem Tod meines Großvaters zog meine Großmutter zu meiner Mutter in unser Haus. Sie litt an Knochenkrebs und wurde immer schwächer. Eines Tages, als meine Mutter sie im Bett fütterte, hatte sie Mühe aufzustehen und griff verzweifelt nach der Decke in der gegenüberliegenden Ecke des Zimmers.

Sie weinte, dass mein Großvater da sei, dass er auf der anderen Seite des Zimmers sei und dass sie mit ihm gehen wollte. Dann beruhigte sie sich und schlief ein.

Meine Mutter verließ das Zimmer, um das Geschirr wegzuräumen, und als sie zurückkam, war meine Großmutter gestorben.

Ich hoffe wirklich, dass jemand da ist und auf mich wartet, wenn es meine Zeit ist. Wer weiß?

Vielleicht sehe ich dort auch meinen Großvater, genau wie Oma.