Theorie der Plattentektonik: Und doch dehnt sich die Erde aus und verstößt gegen die Naturschutzgesetze

Die Wissenschaft wird von der sogenannten Plattentektonik dominiert. Es besagt, dass sich alle Kontinentalplatten auf dem flüssigen Erdmantel bewegen.

Kontinente divergieren, der Meeresboden vergrößert sich entlang mittelozeanischer Verwerfungen (Ausbreitungszonen) und in anderen Teilen subduziert die ozeanische Kruste (als dünnere Kruste) unter die kontinentale Kruste. Es sinkt darunter und schmilzt (Subduktionszonen).

Es gibt auch Zonen, in denen zwei Kontinentalplattformen kollidieren (die Himalaya-Zone) – das ist eine Kollisionszone.

Tatsächlich folgt die Westküste Afrikas der Kontur der Ostküste Südamerikas. Aber aus irgendeinem Grund ist auf der Erde ein Kontinent entstanden, eine kontinentale Plattform, die eine viel größere Dicke und Masse aufweist als Teile des Meeresbodens.

Dies führt zu einem Ungleichgewicht in der Erdrotation. Zentrifugalkräfte werden die Bildung von Pangäa einfach nicht zulassen; Die Massen auf der Proto-Erde hätten gleichmäßig verteilt sein sollen. Und auch hier zeichnen sie sich durch ihre Zusammensetzung aus (Granite).

Ozeanische Kruste kann sich nicht getrennt bilden (Basalte) und kontinentale Kruste kann sich nicht getrennt bilden (Granite und Sedimentgesteine). Da stimmt etwas nicht.

Die zweite Tatsache ist das junge Alter der gesamten ozeanischen Kruste auf der Erde.

Bohrdaten und Analysen des Alters der Sedimentgesteine ​​des Meeresbodens zeigen, dass die ältesten Abschnitte des Meeresbodens 180 Millionen Jahre alt sind. Laut Geologie ist dies ein Tag im mehrere Milliarden Jahre alten Zeitalter der Erde.

Fast der gesamte Meeresboden ist in den letzten 30 Millionen Jahren entstanden. Das Maximum liegt seit dem Aussterben der Dinosaurier vor 60 Millionen Jahren vor. Diese Daten können unterschiedlich behandelt werden, aber lassen wir alles so, wie es ist.

Der Widerspruch besteht also darin, dass wir einerseits Pangäa mit einem uralten Meeresboden haben und andererseits Daten über das Alter der Sedimentgesteine ​​des Meeresbodens vorliegen, die besagen, dass es keinen uralten Boden gibt.

Man kann natürlich eine Erklärung dafür finden, dass alle alten Abschnitte des Bodens vor langer Zeit in Subduktionszonen geschmolzen sind. Sie hätten aber an Orten erhalten bleiben sollen, an denen es keine Subduktionszonen gibt.

Dies ist die Ostküste Nordamerikas, Nordwest- und Nordostafrikas. Aber auch dort wird das Alter des Meeresbodens auf bescheidene 170-180 Millionen Jahre geschätzt.

Im Laufe der Hunderte Millionen Jahre dauernden Existenz des Ozeans sollten sich rund um Pangäa viele Kilometer Sediment ansammeln. Das sollten sie, aber es stellt sich heraus, dass sie es nicht sind.

Ein weiteres seltsames Merkmal ist die Geschwindigkeit der Ausbreitung und Subduktion. Wenn die Größe der Erde konstant ist, ist die Rezession der Kontinente (die Fläche der Bildung eines neuen Meeresbodens) gleich der Absinkgeschwindigkeit der ozeanischen Kruste unter der kontinentalen Kruste.

Eine erstaunliche Prozesspräzision, aber die Ausnahme bilden hier die Westküsten beider Amerikas.

Trotzdem bildeten sich dort Berge – die Anden und die Kordilleren, als würde eine kontinentale Plattform über eine ozeanische Plattform stürzen. In anderen Verbreitungsgebieten kommt dies nicht vor.

Diese Widersprüche werden in keiner Weise erklärt. Allerdings zeigen sie deutlich, dass die Erde früher ein Planet mit kleinerem Durchmesser war, dessen gesamte Oberfläche aus miteinander verbundenen Kontinentalplatten bestand.

Als sie expandierten, begannen sie wegzuziehen und tun dies auch weiterhin.

Die Hypothese über die Ausdehnung der Erde stellt die gesamte Wissenschaft auf den Kopf. Alles muss überprüft werden.

Deshalb wird es niemand wagen, dieses Konzept in der Wissenschaft ernsthaft in Betracht zu ziehen.