Zoltan ist derzeit der größte Sturm der Erde: Warnkarte zeigt, wo er heute zuerst zuschlägt (Video)

Achtung, Lebensgefahr! Warnkarte zeigt, wo der Sturm heute zuerst zuschlägt.

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnkarte aktualisiert. Für mehr als 50 Kreise gilt aktuell die Warnstufe Rot. So warnen die Meteorologen vor schweren Sturmböen, orkanartigen Böen und in exponierten Lagen auch vor Orkanböen bis zu 120 km/h.

Auf der Warnkarte können Sie sehen, welche Regionen besonders schwer getroffen werden (rot eingefärbt). Aber auch in den orange eingefärbten Regionen muss mit Windstärken von bis zu 100 km/h gerechnet werden.

Es herrscht Lebensgefahr. Der Deutsche Wetterdienst warnt: „Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.

Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Im Norden und Nordwesten Deutschlands besteht ab diesem Donnerstag Sturmflutgefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstag und Freitag vor den Sturmböen des Tiefs „Zoltan“. Insbesondere am Donnerstag seien an den Küsten auch orkanartige Böen möglich.

Die Wasserstände an der Elbe und an der Weser könnten teils schon am Donnerstagabend die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreichen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg mitteilte.

Schwerpunkt wird nach Angaben einer BSH-Sprecherin das Weser- und Elbegebiet sein. Aber auch an der Nordseeküste müssen sich die Menschen laut BSH auf Hochwasser einstellen. Einige Fährfahrten zur ostfriesischen Insel Wangerooge sowie zu den schleswig-holsteinischen Halligen fallen in den kommenden Tagen aus.

Nach einem Absinken der Wasserstände in der Nacht erwartet das BSH für Freitag einen erneuten Anstieg der Pegel. Ob die Marke einer schweren Sturmflut von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht wird, war zunächst unklar.

Wind- und Regen-Warnung färben nun die Deutschlandkarte des Deutschen Wetterdienstes komplett in den Alarmstufen Orange (markantes Wetter) und Rot (Unwetterwarnung).

Unwetterwarnungen gelten aktuell in folgenden Landkreisen:

Insel Borkum

Kreis Aurich

Stadt Emden

Kreis Wittmund – Küste

Kreis Friesland

Stadt Wilhelmshafen

Kreis Wesermarsch

Stadt Bremerhafen

Kreis Cuxhafen

Kreis Stade

Kreis Dithmarschen

Kreis Nordfriesland

Kreis Plön – Küste

Kreis Ostholstein

Kreis Rostock – Küste

Hansestadt Rostock

Kreis Vorpommern-Rügen

Kreis Vorpommern Greifswald

Kreis Northeim

Kreis Goslar

Kreis Göttingen

Kreis Harz

Erzgebirgskreis

Kreis Cham

Kreis Straubing-Bogen

Kreis Regen

Kreis Deggendorf

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Traunstein

Kreis Rosenheim

Kreis Miesbach

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Ostallgäu

Kreis Oberallgäu

Kreis Lindau

Kreis Waldshut

Kreis Lörrach

Schwarzwald-Baar-Kreis

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

Kreis Emmendingen

Kreis Freudenstadt

Ortenaukreis

Zoltan ist derzeit der größte Sturm der Erde

Im Moment ist kein Sturmsystem auf der Erde stärker oder größer als Zoltan und der Polarjet auf dem Nordatlantik.

Selbst die antarktische Zirkulation muss sich da geschlagen geben, die sonst eigentlich die stärksten Winde stellt. Fairerweise muss man aber sagen, dass auf der Südhalbkugel Sommer ist.

Riesiges Sturmfeld: Orkanstärke – mehr gibt die Skala nicht her

In nur 800 Meter Höhe weht bereits ein Wind mit Beaufort 12 über dem Atlantik – Orkanstärke, mindestens 118 km/h, mehr gibt die Skala nicht her. Das Sturmfeld ist riesig und reicht von Neufundland bis zu den Britischen Inseln.

Das war natürlich nicht Zoltan allein, nein, das liegt auch am extrem starken Polarjet, der mit bis zu 400 km/h in gut 10 Kilometer Höhe weht.

Aber man erkennt auch den sogenannten Warmsektor, der bei Orkanen oft die stärksten Winde hervorbringt. Der Warmsektor liegt zwischen Warm- und Kaltfront und ist im Prinzip genau die Zone mit den hier dargestellten Orkanwinden.

Bei Zoltan kommt allerdings am Donnerstag noch der Jet dazu, was die höchsten Winde auch an der Kaltfront oder dahinter entstehen lässt.

