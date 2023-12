Unerklärlich-gespenstisches Summen (Video)

Die unerklärlichen Vorfälle reichen weit zurück: Bereist seit 1950 klagen die Einwohner von Taos, New Mexico, über ein nervendes, summendes, niederfrequentes Brummen, Summen oder Knistern.

Dabei hält der sich allmählich steigernde Klang über einen undefinierbaren Zeitraum an und soll die unfreiwilligen Zuhörer fast in den Wahnsinn treiben.

Doch obwohl das Phänomen nun schon seit Jahrzehnten existiert, konnte die Wissenschaft darauf keine Erklärung finden.

Die Geräusche sollen jenen ähneln, wenn es etwa im Fernsehen zu einem Sendungsausfall kommt oder oder wenn in der Ferne Rasen gemäht wird. Und dieses niederfrequente Summen soll in der ganzen Stadt Taos zu hören sein.

Mysteriös auch: In den letzten Jahren wurde auch in Largs, in Schottland, und Bristol, in England, ein ungewöhnliches Brummen festgestellt.

Allerdings: Neben der lokalen Identifizierung der Quelle konnte keine weitere Erklärung gefunden, warum nur einige der dort lebenden Menschen, diesen Schall wahrnehmen können.

Was sagen Experten und Wissenschaftler?

Ein französischer Wissenschaftler behauptet, den Fall des Brummens gelöst zu haben und zu wissen, woher es kommt. Er behauptete, dass die Quelle dieses Summens der Meeresboden sei, der aufgrund großer, kontinuierlicher Wellen vibriere. Mit dieser Antwort sind andere Wissenschaftler und Experten jedoch nicht einverstanden, da sie nicht erklärt, warum der Lärm in bestimmten Bereichen so plötzlich beginnt und aufhört und warum er im Laufe der Jahre wieder auftritt.

Einige Experten behaupten, es könnte so einfach sein wie entfernter Verkehr oder Windkraftanlagen. Andere gehen davon aus, dass es sich um eine Krankheit handelt, aber auch das macht keinen Sinn, es sei denn, eine ganze Stadt kann auf einmal an Tinnitus erkranken.

Eine kleine mögliche Erklärung, die Wissenschaftler haben, sind Tiere. Sie behaupten, der Midshipman-Fisch oder Krötenfisch könnte die Ursache sein. Wenn diese Fische ihren Paarungsruf machen, kann es manchmal ein kurzes Knurren oder ein langes Summen sein, das bis zu einer Stunde anhalten kann. Viele Menschen können diese Geräusche auf natürliche Weise hören, aber es ist fraglich, ob dies die Ursache für das mysteriöse Brummen in bestimmten Gegenden sein könnte. Dies könnte jedoch das Summen erklären, das Menschen hören, wenn sie auf Hausbooten leben.

Eine andere Theorie, die Experten und Wissenschaftler vertreten, besagt, dass die Ursache einfach auf Stress zurückzuführen sein könnte oder darauf, dass Menschen normale, alltägliche Hintergrundgeräusche wahrnehmen, die ihnen vorher einfach nie aufgefallen sind. Da die Geräusche je nach Ort und Person unterschiedlich zu sein scheinen, glauben sie, dass es sich um ein natürliches Phänomen und nicht um etwas Außerweltliches handelt.

Die Haupttheorie

Die Haupttheorie, die Wissenschaftler und Experten haben, bezieht sich jedoch lediglich auf mechanische Geräte. Dies geht mit den oben erwähnten Hintergrundgeräuschen einher, aber sie gehen davon aus, dass es Geräusche sein könnten, die von Fabriken oder Gebäuden kommen, möglicherweise von entferntem Verkehr oder von Flughäfen und Schiffen im Hafen.

Mike Provost, ein Mann aus Windsor, Kanada, hat eine Facebook-Gruppe gegründet, die sich der Suche nach der Geräuschquelle widmet. Er postet regelmäßig und verfolgt seit mehreren Jahren Berichte über diesen Lärm. Er notiert Ort, Zeitpunkt und Intensität des Vorfalls. Andere, die das Windsor-Brummen hören können, melden sich ebenfalls zu Wort, wenn sie ein Erlebnis oder eine Idee haben.

Mike glaubt, dass der Lärm von der Insel Zug in den USA kommt, die nur fünf Meilen von Detroit entfernt liegt. Er sagt, dass die Insel im Besitz von US Steal ist und dass sie sich weigern zu kooperieren und sehr geheim halten, was vor sich geht. Sie verfügen sogar über einen eigenen persönlichen Sicherheitsdienst auf der Insel und lassen Unbefugten keinen Zutritt. Wenn Menschen mit Booten in die Nähe der Insel fahren, können sie ein seltsames niederfrequentes Geräusch hören, aber es ist nicht dasselbe wie das, was die Bewohner von Windsor hören. Es ähnelt dem Klang, ist aber nicht exakt.

Andere einfallsreichere Menschen, die dieses Summen hören können, und selbst diejenigen, die es nicht sagen können, könnten möglicherweise ein UFO am Himmel sein, das uns ausspioniert. Sie glauben, es könnten Geräusche sein, die von seltsamen Raumschiffen am Himmel ausgehen, sei es ein außerirdisches UFO oder sogar ein geheimes Militär-UFO. Sie gehen davon aus, dass die Regierung mit Maschinen oder Handwerken experimentiert und diese mysteriösen Geräusche verursacht. Möglicherweise ein geheimes US-Militärexperiment auch in anderen Ländern, um Schallwaffen oder ähnliches zu testen.

