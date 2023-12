„Zeitreisender“ aus dem Jahr 2104 behauptet, New York werde von einem abtrünnigen chinesischen Piloten bombardiert

Ein „Zeitreisender“, der behauptet, aus dem Jahr 2104 zu stammen, sagte, dass New York in 27 Jahren von einem abtrünnigen Piloten der chinesischen Luftwaffe bombardiert wird.

Der TikTok-Benutzer, der Matthew Smith heißt (ja, genau wie der Typ, der Doctor Who gespielt hat), behauptet, das Jahr 2023 zu besuchen, also mehr als 80 Jahre in der Vergangenheit.

TikTok ist voll von selbsternannten „Zeitreisenden“ wie Matt, die alle alarmierende Behauptungen über die Zukunft aufstellen, wie Kriege, Meteoreinschläge und Zombie-Apokalypsen.

In diesem speziellen Video behauptet Smith: „Hier ist der Beweis dafür, dass ich ein Zeitreisender aus dem Jahr 2104 bin. Dies ist ein Foto einer Person in einem Atombunker aus dem Jahr 2049.“

„Es zeigt, wie New York City mit zwei Tonnen Trinitrotoluol (TNT) aus einem gestohlenen chinesischen Flugzeug bombardiert wird.

Ein Mitglied der chinesischen Luftwaffe missachtete Befehle, stahl ein leistungsstarkes Flugzeug und bombardierte New York City.“

Das Video zeigt ein Bild der Freiheitsstatue, umgeben von einer feurigen Szene.

Smith fügt hinzu, dass er möglicherweise „gezwungen“ sei, das Video zu entfernen.

Ein paar schlaue Kekse hatten es jedoch nicht, und ein Benutzer kommentierte: „Dieser Typ ist der König der Lüge.“

Ein anderer sagte: „Er versucht, Kindern Angst zu machen.“

Ein Dritter fügte hinzu: „Wenn Sie ein echter Zeitreisender wären, würden Sie keine TikToks posten.“

Andere schienen jedoch darauf zu bestehen, dass Smiths Behauptungen wahr sein könnten.

Ein Benutzer sagte: „Glauben Sie es oder nicht, wir wissen es nicht… Aber wir können zuhören, das ist nicht unmöglich. Schauen Sie sich den indischen Jungen auf YouTube an, er wollte uns vor Covid warnen .“

Ein anderer, der so klingt, als könnten sie eine Karriere in der internationalen Politik machen, fügte hinzu: „Wenn das wahr ist, dann hat China New York verdammt noch mal schmutzig gemacht.“

Aber bevor Sie noch mehr mit den Augen rollen, scheint es diesem „Zeitreisenden“ gut zu gehen, denn er hat auf TikTok 181.000 Follower und seine Videos werden Zehntausende Mal aufgerufen.