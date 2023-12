Die Ursprünge von Weihnachten sind bis ins Mark satanisch und haben nichts mit der Geburt des wahren Messias zu tun, sondern mit einem Tag zu Ehren von Tammuz / Nimrod / Luzifer / Saturn.

Die Feinde in der Bibel.

Der ursprüngliche „Weihnachtsmann“, der als Satan galt, war eine dämonische Gottheit namens Krampus, die Kinder entführen würde.

Die Darstellungen dieses Dämons sehen genauso aus wie der freimaurerische Ziegengott „Baphomet“. Im ursprünglichen Sack Krampus waren es keine Geschenke im Inneren, sondern Kinder, und um die Dezemberzeit würde dieser Dämon kommen und Kinder stehlen.

Der Weihnachtsbaum ist ein Symbol für einen Phallus. Das Lametta auf dem Baum symbolisiert männliches Sperma und die Kugeln symbolisieren Hoden.

Der Licht- / 5-Stern oben auf dem Baum ist ein Symbol für Luzifer. Derjenige, von dem sie sagen, dass er der „Betrachter des Lichts“ ist.

Deshalb sehen Sie die Fackel oben auf Baphomets Kopf in den Darstellungen von ihm. Sie sind beide symbolisch für Luzifer.

Auf dem Schoß des Weihnachtsmanns zu sitzen und ihn um Geschenke zu bitten, ist ein Pädophilieritual, das aus einer römischen Feier namens „Saturnalia“ stammt, bei der die reichen Römer den Eltern Geschenke machten, damit sie Sex mit ihren Kindern haben konnten.

Die „Weihnachtsprotokolle“ in einem Kamin sind symbolisch für Opfer, bei denen sie 12 Tage lang buchstäblich Kinder verbrennen und sie durch Feuer opfern würden.

Aus diesem Grund wird Ihnen zu Weihnachten empfohlen, ein Stück Ihres Protokolls aufzubewahren und bis zum nächsten Jahr zu aufzuheben.

„Old Nick“ im Wörterbuch ist ein anderes Wort für „The Devil“.

Wenn Sie also den Weihnachtsmann „Old Nick“ nennen, nennen Sie ihn wirklich Satan.

Als die katholische Kirche das Krampus-Fest hierher bringen wollte, konnten sie es uns nicht einfach in seiner wahren Form vorstellen, also müssen sie es in eine süße, hübsche Schachtel packen und neu mischen.

Anstatt ein gehörnter Dämon alias Luzifer zu sein, der Kinder stiehlt, ist es jetzt ein unschuldiger alter Mann, der Kindern mitten in der Nacht Geschenke bringt, während die Eltern nicht aufstehen.

Das Wort „Feiertag“ bedeutet „Heiliger Tag“, ein Tag, der für einen Gott bezeichnet wird, aber sie sagen nicht speziell, welcher Gott. Die „Ferienzeit“ ist eine Zeit, die dem Gott der Freimaurerei, Luzifer, gewidmet ist.

Der Weihnachtsmann ist dafür bekannt, dass er die Schornsteine ​​der Menschen hinuntersteigt, was symbolisch für Satan ist, der die Höllengrube hinuntersteigt und der ursprüngliche Weihnachtsmann (Krampus) ist dargestellt, wie er Kinder in die Hölle schleppt, von denen die meisten glaubten, sie seien unter der Erde.

Jetzt bringt der Weihnachtsmann Kinder zum Nordpol und gibt ihnen Geschenke. Hierher kommen „Elfen“, die wirklich entführte Kinder sind.

Elfen sind die dämonischen Wesenheiten, zu denen Kinder werden, nachdem sie von Krampus in die Hölle gezogen wurden.

Die Definition von „Elf“ ist eine „übernatürliche Kreatur der Folklore“, die typischerweise als kleine illusorische Figur in menschlicher Form mit spitzen Ohren, magischen Kräften und einer auffälligen Natur dargestellt wird. Die Wurzeln des Wortes Elf reichen bis in die germanische Sprache zurück und bedeuten „Albtraum“. Elfen werden im Wörterbuch als „boshaft“ und „bösartig“ beschrieben.

Der Weihnachtsmann alias Satan ist also von dämonischen negativen Wesenheiten umgeben.

Elf = Extrem niedrige Frequenzen. 👹

Quelle: Netzfund bei Qrious Yosh auf Facebook