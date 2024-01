„Das andere Reich“ Beweis für ein Leben nach dem Tod (Video)

Du wachst auf. Die Schläfrigkeit lässt nach, wenn sich Ihre Augen langsam für ein helles weißes Licht öffnen. Und es fühlt sich warm und vertraut an; Es fühlt sich wie zuhause an. Und Ihre ganze Familie ist für Sie da.

Ihr gesamtes Leben blitzt vor Ihren Augen auf, wie Szenen aus einem Film. Das gute. Das Schlechte. Sogar die schrecklichen Dinge, die du getan hast. Aber alles passt zusammen. Endlich ergibt alles einen Sinn.

Eine vertraute Stimme sagt: „Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir haben dich vermisst. Aber – du kannst nicht bleiben.“

Was? Du bist gerade erst angekommen. Du wirst schon rausgeschmissen?

Die Stimme sagt: „Sie brauchen dich. Aber wir sehen uns wieder, wenn die Zeit reif ist.“ Und wissen Sie, irgendwie die Stimme die Wahrheit sagt.

Plötzlich schießt ein glühender Schmerz durch deine Brust. Es fühlt sich an, als stünde jede einzelne Zelle deines Körpers in Flammen. Du kannst nicht atmen.

Ein Schrei zwingt dich dazu, die Augen zu öffnen. Es ist ein markerschütternder Schrei, als würde ein Tier bei lebendigem Leib gefressen. Dann merkst du: Der Schrei kommt von dir.

Sie liegen in einem Krankenhausbett, umgeben von Ärzten und Krankenschwestern. Sie alle treten einen Schritt zurück. Betäubt. Sie starren dich an. Aber warum?

Nun ja, du bist gerade von den Toten auferstanden.

Die obige Geschichte ist eine von vielen ähnlichen Geschichten, die von Menschen erzählt wurden, die eine Nahtoderfahrung hatten, bei der sie die Realität einer anderen Welt miterlebten und erlebten.

Selbst nachdem Menschen medizinisch gestorben sind, haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das Bewusstsein bestehen bleiben kann, was zu der Annahme führte, dass der Tod möglicherweise nicht so unheilbar ist, wie wir denken.

Professor Robert Lanza von der Wake Forest University School of Medicine in North Carolina behauptet, die Theorie des Biozentrismus lehre, dass der Tod, wie wir ihn kennen, eine von unserem Bewusstsein geschaffene Illusion sei.

Aus dieser Perspektive funktionieren unsere Körper lediglich als lebende, atmende Gefäße.

Wenn der physische Körper dem Tod erliegt, verschwindet der Geist, der einst in der biologischen Form lebte, und kehrt ins Licht zurück oder, man könnte sagen, er geht in eine andere höhere Dimension über, wobei er nicht nur sein Bewusstsein behält, sondern auch in der Lage ist, durch die Dimension zu reisen Zeit und Raum und jede gewünschte Form annimmt.

Viele Geister werden aus dieser Dimension auf ihren ursprünglichen Planeten zurückkehren (Reinkarnation) oder sich schließlich auf intergalaktische Reisen begeben.

In The Why Files werden die verschiedenen Aspekte erörtert, die beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.

Video: