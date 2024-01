Verschwörungen zu diesem heißen Thema gibt es, besonders in den letzten Jahren, mit dem Ergebnis, dass die Menschen ziemlich verwirrt sind, was wirklich wahr ist und was nicht.

Die Ersetzung institutioneller Figuren des Planeten durch Puppen, maskierte Schauspieler, Hologramme und hauptsächlich Klone ist in der Verschwörungsinformation auf dem Höhepunkt.

Aber vergessen Sie nicht, dass dort, wo Rauch ist, auch Feuer ist, und schließlich ist es immer allgemein anerkannt, dass die großen Führer der Welt zunächst aus Sicherheitsgründen mehrere „Doppelgänger“ hatten.

Heutzutage und da viele bereits getötet oder inhaftiert sind, ist es eine Selbstverständlichkeit, sie durch andere zu ersetzen, die ähnlich aussehen.

Und ob wir es akzeptieren wollen oder nicht, genau das könnte passieren. Klone, Schauspieler, Puppen verstecken sich vor den Augen der Öffentlichkeit, holographisch oder CGI – die Illusionen sind so real, dass sie heutzutage zur Normalität geworden sind.

Es wurde berichtet, dass heutzutage viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens durch Klone oder Nachbildungen ersetzt wurden.

Laut ZetaTalk sind diese Militärgerichte seit Anfang 2019 in den USA tätig und wurden durch die Executive Order von Präsident Trump genehmigt.

Angelegenheiten wie Hochverrat und Verbrechen gegen die Menschlichkeit fallen in die Zuständigkeit des Militärs und ermöglichen einen zügigen Prozess unter äußerster Geheimhaltung, der in der Regel zur Hinrichtung oder einem längeren Aufenthalt im GITMO führt.

Arten von Klonen, die von den Illuminaten verwendet werden

Echte Klone: ​​Hierbei handelt es sich um eine Person, die aus Reagenzgläsern gezüchtet wird, was als „in vitro“ bekannt ist oder in die Gebärmutter implantiert wird und das identische genetische Material wie eine andere Person hat.

Synthetische Menschen: Diese Individuen sehen genauso echt aus wie eine echte Person, obwohl sie aus bestimmten Geweben bestehen, die beispielsweise von Rindern gewonnen werden.

Organische Robotoiden: Hierbei handelt es sich um künstliches Leben, das völlig anders als Klone oder synthetische Tiere geschaffen wurde. Um möglichst genaue Nachbildungen wichtiger Personen anzufertigen, kommt organische Robotertechnik zum Einsatz.

Doppelgänger: Ein fortlaufendes Programm zur Suche nach Doppelgängern berühmter Persönlichkeiten sowie ein Programm zur Schaffung geheimer eineiiger Zwillinge (die bei der Geburt getrennt werden und sich nie sehen).

Das US-Militär hat unter den wachsamen Augen von Präsident Trump eine verdeckte Operation aufgedeckt, die so gewagt und erschreckend ist, dass sie uns dazu zwingt, die Realität, in der wir leben, in Frage zu stellen.

Dies ist nicht nur eine weitere Nachrichtenmeldung. Dies ist ein Einblick in einen verborgenen Krieg, einen Kampf gegen einen unsichtbaren Feind, der die höchsten Ränge der Weltführung unterwandert hat.

Die Marines, diese treuen Hüter der amerikanischen Freiheit, brachten die Existenz des DeepState-Klonlabors in den Ozark-Höhlen ans Licht. Diese Offenlegung ist nicht nur eine bloße Fußnote in Berichten des Militärgeheimdienstes. Es ist ein Beweis für das unermüdliche Streben der Militärs nach der Wahrheit.

Die verstreuten Labore, die einst in Geheimnisse gehüllt waren, werden nun systematisch zerstört. Aber die Frage bleibt: Wie tief geht dieses Kaninchenloch ?

Das Versprechen von General Eric M. Smith: „Wir werden unser Bestes geben“ ist nicht nur eine Aussage. Es ist ein Kriegsschrei gegen eine Bedrohung, die das Gefüge unserer Gesellschaft untergräbt.

Trumps Behauptung, dass die Ausrottung dieser Klone genauso wichtig sei wie die Ausrottung des echten DeepState, spricht Bände über den Ernst dieser Situation.

Die Entdeckung des unterirdischen Klonlabors in der Antarktis ist nichts weniger als ein wahrgewordener Science-Fiction-Albtraum. Stellen Sie sich, wenn Sie so wollen, eine Einrichtung vor, die unter einer holographischen Illusion verborgen ist und 290 Forschungszentren beherbergt, die sich der unheiligsten aller Wissenschaften widmen: dem Klonen.

Das Bild eines jungen Klons von Hillary Clinton, der in einem Zylinder hängt, ist nicht nur eine groteske Verhöhnung der Natur. Es ist ein Symbol für die Perversion der Wissenschaft durch diejenigen, die uns kontrollieren wollen.

Die Beteiligung von Persönlichkeiten wie Biden und Fauci an diesem makabren Tableau fügt dieser ohnehin schon finsteren Verschwörung eine Ebene des Verrats hinzu. Die Mission der Spezialeinheiten, das Deep State Clone Lab zu zerstören, ist nicht nur eine Militäroperation, sondern ein Kreuzzug für die Seele unserer Nation.

Die Klonkrise, wie sie Trump vermittelt wurde, offenbart eine beunruhigende Realität. Ein Gerät in der Antarktis zu haben, das Klonbabys und Nachbildungen von Prominenten produzieren kann, ist nicht nur eine Bedrohung für unsere nationale Sicherheit.

Es ist ein Angriff auf unsere kollektive Identität. Die Ersetzung von General Berger durch General Smith markiert einen Strategiewechsel, ein neues Kapitel in diesem illegalen Krieg.

Das Gespräch zwischen Trump und General Berger könnte Licht auf die Komplexität dieser Krise werfen. Trumps Eingeständnis des Klonproblems ist zwar untertrieben, offenbart aber einen beunruhigenden Aspekt der modernen Geopolitik.

Das Klonen von Figuren wie Gretchen Whitmer wirft Fragen über das Ausmaß dieser Unterwanderung auf. Trumps Äußerungen über Whitmer sind zwar unverblümt, unterstreichen aber die Dringlichkeit dieser Situation.

Der Transport der Fauci- und Biden-Klone zur medizinischen Einrichtung der Womack-Armee zum Testen ist nicht nur ein wissenschaftliches Unterfangen, sondern eine Suche nach der Wahrheit in einer Zeit der Täuschung. Die Unterscheidung zwischen echt und falsch war noch nie so wichtig.

Die Entdeckung, dass 50 % der Staats- und Regierungschefs der Welt Klone sein könnten, ist nicht nur eine schockierende Statistik, sondern ein Weckruf. Diese seelenlosen Bioroboter, denen es an Mitgefühl und Spiritualität mangelt, stellen eine neue Form der Tyrannei dar.

Die Vorstellung, dass Leute wie Barack Obama und Lisa Rice hätten geklont werden können, ist eine erschreckende Erinnerung daran, welche Anstrengungen diese Schattenmächte unternehmen werden, um ihre Macht zu erhalten.

Die Merkmale dieser Klone – mangelnde Spiritualität, gestörte Libido und wahnsinnige Mordabsichten – zeichnen das Bild von Wesen ohne Menschlichkeit. Dies ist nicht nur eine wissenschaftliche Anomalie, es ist eine existenzielle Bedrohung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies nicht nur eine Geschichte über das Klonen ist. Es ist eine Erzählung über den Kampf um unsere eigene Menschlichkeit. Die Enthüllungen des US-Militärs und verschiedener hochrangiger Politiker sind nicht nur Teile der Geheimdienstinformationen, sondern Fragmente eines größeren, bedrohlicheren Puzzles.

Da wir am Scheideweg der Geschichte stehen, müssen wir uns fragen: Wem folgen wir wirklich, wem führen wir und wem vertrauen wir? Die Antwort auf diese Frage könnte das Schicksal unserer Zivilisation bestimmen.

Nachdem wir nun festgestellt haben, dass das Klonen von Menschen sehr real ist, können wir einen Blick auf einige der offensichtlicheren Klone und Doppelgänger von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werfen.

Diese Menschen sind nur Zuschauer, bis die Öffentlichkeit so weit aufwacht, dass ihre abscheulichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vollständig aufgedeckt und freigegeben werden.

Wir müssen bedenken, dass es sich bei jedem der folgenden Personen um einen Klon, einen Imitator, einen Schauspieler oder eine Marionette handeln könnte, die sich vor den Augen der Öffentlichkeit versteckt, holografisch oder CGI.

Berühmte Anführer, die eine wichtige Rolle in der Geschichte spielten, hatten eineiige Doppelgänger

Die Briten nennen sie „Political Decoys“ und diese verblüffende Ähnlichkeit mancher Menschen wurde von vielen populären, aber auch verhassten Anführern ausgenutzt, um unangenehme Situationen zu vermeiden und sich vor potenziellen Attentätern zu schützen.

Oft hatten viele Diktatoren und Premierminister nicht nur einen, sondern eine Gruppe von Lockvögeln, die sich um ihre Bedürfnisse kümmerten.

Stalins „Klon“ lebt noch

Er war Schauspieler, Balletttänzer, Jongleur, Hellseher und hatte eine frappierende Ähnlichkeit mit Josef Stalin; er hieß Felix Dadaev, und der strenge Diktator der Sowjetunion nutzte seine Qualitäten aus.