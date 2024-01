Medienbericht: Ein zweiter mysteriöser „Boom“ erschüttert Häuser in Zentral-Texas (Video)

Die Behörden sagen, sie wüssten nicht, was den mysteriösen lauten Knall verursacht habe, der am Samstag in mehreren Teilen von Zentral-Texas zu hören war.

KXAN berichtete, dass Bewohner im Osten von Georgetown am Samstag eine laute Explosion hörten, die ihre Häuser erschütterte.

Cory Tchida, Polizeichef von Georgetown, sagte, dass GPD mehrere Anrufe bezüglich des Knalls erhalten habe, den Ursprung der lauten Explosion jedoch nicht ermitteln könne.

Der mysteriöse Boom am Samstag folgt einem, der am Dienstagmorgen auch Teile von Zentral-Texas erschütterte.

TGP berichtet: Am Dienstag berichteten die Bewohner von Round Rock und Hutto auch, dass sie einen lauten Knall gehört hätten, der ihre Böden und Fenster vibrieren ließ.

Die Stadt Round Rock bestätigte, dass in der ganzen Stadt ein lauter Knall zu hören war, und untersucht derzeit, was diesen mysteriösen lauten Knall verursacht hat.

KXAN berichtet:

Nachdem am Dienstagmorgen ein mysteriöser „Boom“ Teile von Zentral-Texas erschütterte, erschütterte ein weiterer „Boom“ die Gegend um Georgetown. Mehrere KXAN-Zuschauer hörten die Explosion am Samstag gegen 23:40 Uhr im Osten von Georgetown. Ein Zuschauer, der im Viertel Saddle Creek lebt, sagte, das Geräusch habe die Böden und Fenster in seinem Haus vibrieren lassen. Mysteriöser „Boom“ erschüttert Häuser in Teilen von Zentral-Texas, KXAN-Zuschauer sagen, Cory Tchida, Polizeichef von Georgetown, sagte, er habe den Boom am Samstagabend auch gehört. Etwa zur gleichen Zeit, sagte er, habe das Büro des Sheriffs von Williamson County auf eine Explosion in einer Wasserleitung reagiert – was mit dem zu hörenden „Boom“ in Zusammenhang stehen könnte. Tchida sagte, GPD habe mehrere Anrufe wegen des „Booms“ erhalten, aber die Ursache des Booms sei weiterhin unklar.