„Old Moore’s Almanac“: Prognosen für 2024! Ist die erste dieser Weissagungen schon wahr geworden?

Das Jahr 2024 ist erst wenige Stunden alt, doch die Aussichten könnten trüber kaum sein.

Im „Old Moore’s Almanac“ sind Weissagungen dazu zu finden, was der Menschheit in diesem Jahr an Katastrophen blühen könnte.

Wer glaubt, gedruckte Bücher verlieren kurz nach ihrer Veröffentlichung rasch an Aktualität, der sollte sich von einem Werk namens „Old Moore’s Almanac“ eines Besseren belehren lassen.

„Old Moore’s Almanac“ als Quelle von Zukunft-Prophezeiungen

Im Jahr 1697 wurde der astrologische Almanach aus der Feder des Astrologen Francis Moore erstmals veröffentlicht und seitdem bis zum heutigen Tag immer wieder neu aufgelegt.

Enthielt das Werk des in Diensten von König Charles II. stehenden Wissenschaftlers anfangs lediglich Wetterbeobachtungen, weitete sich das Themenspektrum im Laufe der Jahre aus – inzwischen wir dem „Old Moore’s Almanac“ eine prophetische Dimension zugeschrieben, die den Almanach in eine Liga mit den Nostradamus-Prophezeiungen stellt.

Düstere Weissagungen für 2024: Ist die erste Prophezeiung aus dem „Old Moore’s Almanac“ bereits eingetreten?

In den verschiedenen Auflagen des Francis-Moore-Almanach finden sich über die Jahre hinweg verschiedene Prognosen, die bis in unsere Gegenwart reichen und sich beispielsweise auf das frisch angebrochene Jahr 2024 beziehen, in dem der „Old Moore’s Almanac“ sein 260. Bestehen in der aktuellen Form zelebriert.

Der britische „Daily Star“ hat diese Prophezeiungen nun aufgegriffen. Demnach stehen der Menschheit einige tiefgreifende Veränderungen bevor.

Dem altenglischen Almanach zufolge ist für 2024 beispielsweise mit „einem massiven Erdbeben, das sich über mehrere Grenzen erstreckt“, zu rechnen – ob damit gemeint sein könnte, dass pünktlich am Neujahrstag 2024 die Erde in Japan tatsächlich bebte?

Diese Ereignisse soll der „Old Moore’s Almanac“ bereits vorhergesagt haben

Damit sind die Weissagungen jedoch noch nicht erschöpft, denn der „Old Moore’s Almanac“ soll auch vorhersagen, dass es 2024 ein mögliches Attentat auf das Leben von Donald Trump, das Ende des Bargeld-Zahlungsverkehrs und andere unheilvolle Ereignisse geben wird.

Zuvor hatte der „Old Moore’s Almanac“ angeblich die Corona-Pandemie, eine globale Rezession, Prinzessin Kates Schwangerschaft mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte und das Ende von Donald Trumps Macht im Weißen Haus korrekt vorhergesehen.

Zuletzt will man in den kryptischen Weissagungen unter anderem die erneute Kandidatur Donald Trumps bei den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen und das U-Boot-Unglück bei einer Expedition zum Wrack der „Titanic“ herausgelesen haben.

Bleibt abzuwarten, ob die düsteren Prophezeiungen für 2024 tatsächlich wahr werden…