UFO, das in der Nähe von Joe Bidens Flugzeug fliegt, bleibt von eskortierenden F35-Jets unbemerkt (Video)

Bei einem kürzlichen Ereignis, das weltweite Aufmerksamkeit erregte, ereignete sich ein faszinierender Vorfall – die Sichtung eines nicht identifizierten Flugobjekts (UFO).

Was das Erstaunen noch verstärkt, ist, dass dieses mysteriöse Objekt in unmittelbarer Nähe des Flugzeugs vorbeiflog, an dem sich niemand Geringeres als der US-Präsident Joe Biden, befand.

Am 10. Dezember 2023, als Präsident Bidens Flugzeug aus Sicherheitsgründen in Begleitung von zwei F-35-Militärjägern nach Los Angeles flog, wurde während des Landevorgangs in der Nähe ein ungewöhnliches kugelförmiges UFO gesichtet.

Pünktlich um 10:28 Uhr wurde das weißlich-silberne UFO erstmals in unmittelbarer Nähe der Air Force One beobachtet , dem Flugzeug, das Präsident Biden und seine Frau beförderte.

Anschließend berichteten Augenzeugen von Polizeihubschraubern, die versuchten, sich dem unbekannten Objekt zu nähern.

Die rätselhafte Kugel tauchte einige Minuten später wieder auf und blinkte in der oberen rechten Ecke der Kameraansicht.

Nach genau 40 Minuten erschien das UFO zum dritten Mal und veranlasste den Kameramann, näher heranzuzoomen, um es genauer zu untersuchen.

Zu diesem Zeitpunkt blieb das UFO in beträchtlicher Entfernung von den Flugzeugen in der Luft und zeigte nahezu stationäres Verhalten. Der YouTube-Kanal von LA Flights erhielt eine Live-Übertragung des von den Kameraleuten aufgenommenen Videos.

Die Veranstaltungsreihe hat bei Zuschauern und der breiten Öffentlichkeit großes Interesse und Spekulationen hervorgerufen.

„Es ist direkt über uns. Es bewegt sich, aber es ist kein Stern. Ich sage Ihnen, sie kommen aus dem Meer. Es ist im Moment sehr seltsam.“

Zunächst ging Joshua davon aus, dass es sich bei dem mysteriösen Objekt um einen Ballon handeln könnte.

Sein Bruder Peter Solorzano, der auch der zweite Kameramann war, blieb jedoch von dem Moment an, als sie es zum ersten Mal entdeckten, fest davon überzeugt, dass es sich um ein nicht identifiziertes Luftphänomen (UAP) handelte.

„Ich habe nicht gesehen, dass es sich bewegte. Ich habe es ungefähr 15 Minuten lang beobachtet, um zu sehen, ob es aufstieg oder so, und dann schwebte es einfach. Es schien nur ein entfernter weißer Ball zu sein.

Aber seine Bewegungslosigkeit erregte meine Aufmerksamkeit. Darüber hinaus erregte auch die Anwesenheit eines dort kreisenden LAPD-Hubschraubers meine Aufmerksamkeit. Von meinem Standpunkt aus konnte ich jedoch nicht feststellen, ob der Helikopter aufgrund eines Gegenstands oder etwas am Boden kreiste.“

Dies erwähnte der Anwohner Chris Callari, der das UFO bei einem Spaziergang durch die Stadt entdeckte.

Ein kugelförmiges UFO geriet in unmittelbare Nähe von Bidens Flugzeug und übertraf die F-35 in deren Nähe. Überraschenderweise bemerkten oder entdeckten die Piloten an Bord den unkonventionellen Verfolger weder visuell noch über Radar, was durch das Fehlen jeglicher Reaktion des unterstützenden Flugzeugs belegt wurde.

Berichte über das UFO, das in der Nähe von Joe Bidens Flugzeug flog, tauchten erst etwa zwei Wochen nach dem Vorfall im Internet auf .

Der Grund für die verzögerte Verbreitung bleibt unklar; Es ist plausibel, dass Anstrengungen unternommen wurden, um die Veröffentlichung von Informationen zu unterdrücken oder zu verzögern, was möglicherweise ein Eingreifen der Regierung zur Folge hatte.

Während der mysteriöse Vorfall mit dem in der Nähe von Joe Bidens Flugzeug fliegenden UFO weiterhin weltweite Aufmerksamkeit erregt, bleiben die Fragen rund um dieses ungewöhnliche Ereignis bestehen.

Augenzeugenberichte, unerklärliche Verzögerungen bei der Berichterstattung und die mangelnde Entdeckung durch Militärflugzeuge verschärfen das Rätsel.

Die Neugier und die Spekulationen rund um das Ereignis unterstreichen die anhaltende Faszination für das Unbekannte und die mögliche Existenz unbekannter Luftphänomene.

Während die Ermittlungen voranschreiten und weitere Informationen ans Licht kommen, wartet die Welt auf Antworten, um das Geheimnis dieser außergewöhnlichen Begegnung am Himmel zu lüften.

Video: