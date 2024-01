Können Sie zwischen den Zeilen lesen?

Netzfund:

Angeblich sah unsere Gesellschaft schon vor 200 Jahren völlig anders aus. Die ganze Welt lief anders. Menschen benutzten Gegenstände, die heute nur noch in Science-Fiction-Büchern zu finden sind oder im Alltag nicht mehr zu finden sind.

Die Struktur der Gesellschaft wurde nicht durch die Präsenz des Staates in seiner klassischen Form bestimmt. Alle Aspekte des menschlichen Lebens wurden entwickelt, um den modernen Staat eher wie eine Erniedrigung aussehen zu lassen.

Die wahre Geschichte der Menschheit wurde verborgen und durch falsches Wissen ersetzt. Die Gründe, die zum Untergang dieser hochentwickelten Zivilisation führten, sind unbekannt.

Es gibt mehrere Theorien darüber, was passiert ist, und alle haben das Recht, als wahr angesehen zu werden.

Am wahrscheinlichsten sind diejenigen, die einen Weltkrieg zwischen zwei Gruppen darstellen.

Dieser Krieg fand wahrscheinlich in mehreren Phasen statt, die sich über das gesamte 19. Jahrhundert und einen Teil des frühen 20. Jahrhunderts erstreckten.

Dieser Krieg betraf ausnahmslos alle Kontinente. Der Sieger gewann das Recht, die Weltgeschichte neu zu schreiben und führte die Erde in eine neue technologische Weltordnung ein.

Gemäß dem Willen des Siegers wurde die Wissenschaft verändert, um dieser neuen Ideologie zu dienen.

Jegliche Erwähnung verschiedener Arten atmosphärischer Energie sollte gestrichen und alle wissenschaftlichen Grundlagen geändert werden, um die Unmöglichkeit einer solchen Energieerzeugung zu beweisen.

Das Ergebnis dieses Krieges war nicht nur die Zerstörung der meisten Städte, sondern auch die vollständige Verbrennung des größten Teils des Landes auf bestimmten Kontinenten, wodurch diese in eine leblose Wüste verwandelt wurden.

Einige Quellen behaupten sogar, dass dies dazu geführt habe, dass die gesamte Erde mit Staub und Erdpartikeln bedeckt sei, die bis zu mehreren Metern über dem Meeresspiegel aufstiegen.

Vor diesen katastrophalen Ereignissen blühten an der Stelle der heutigen Wüsten viele Zentren der Zivilisation. Beispielsweise waren Wüsten wie die Sahara in Afrika und die Karakum-Wüste in Zentralasien bewohnt.

Andere Quellen berichten von der Änderung des Klimas in den nördlichen Teilen der Erde sowie eine Veränderung des Wasserhaushalts aufgrund des Verschwindens von Wassersystemen, die den Wasseraustausch zwischen verschiedenen Teilen der Erde ermöglichten.

Durch Fotos und Bilder, die intakt geblieben sind und heute in modernen digitalen Archiven gespeichert sind, können wir ein gewisses Verständnis für die Errungenschaften dieser Zivilisation erlangen.

Allerdings stammen alle in solchen Archiven enthaltenen Materialien aus einer späteren Zeit, in der die Menschheit versuchte, sich vom Krieg zu erholen und Maßnahmen zur Behebung seiner Folgen ergriff.

Es ist auch wahrscheinlich, dass die Erfindung der Fotografie tatsächlich viel früher erfolgte, als offizielle Quellen behaupten.

Nur durch Zufall ist es uns gelungen, überzeugende und objektive fotografische Beweise für die technische Überlegenheit dieser Zivilisation zu erhalten.

Artefakte, die sich der modernen Logik entziehen, lassen Rückschlüsse auf die dargestellten technologischen Errungenschaften zu.

