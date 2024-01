Jemand baut eine vergoldete Nachbildung der Großen Pyramide und erschließt geheimnisvolle Energie (Videos)

Die Vorstellung, dass von Pyramiden übernatürliche Eigenschaften ausgehen, steht im Mittelpunkt eines in den 1970er Jahren im Zusammenhang mit der „Pyramiden-Energie” entstandenen Kultes.

Demnach glauben Anhänger dieses Kultes, dass pyramidenförmige Objekte die Gesundheit verbessern, zu bestimmten Denkweisen anregen, Lebensmittel haltbar machen und Gegenstände wie Rasierklingen schärfen können.

Ein amerikanischer Erfinder und Autor mehrerer Bücher zu diesem Thema namens Patrick Flanagan, geht davon aus, dass die einzigartigen Kräfte der Pyramiden daraus resultieren, dass sie als Resonatoren von polarisierten Mikrowellensignalen fungieren.

Eine Autostunde nördlich von Chicago, in Wadsworth (Illinois), befindet sich das wahrscheinlich größte mit 24 Karat Gold verkleidete Objekt in den USA. Das goldene Pyramidenhaus wurde im Jahre 1977 von Linda und Jim Onan erbaut, hat sechs Stockwerke, eine Fläche von von 17.000 Quadratmetern und ist der Großen Pyramide von Gizeh nachempfunden worden.

Die Familie Onan beschreibt ihr ungewöhnliches Haus mit den Worten: „Energie, Gold, Geheimnis, exotisch und imposant.”

Es liegt auf einer von einem Wassergraben umgebenen Insel, auf der sich auch eine große Statue des Pharaohs Tutenchamun befindet (die sogar größer ist als ihr altägyptisches Vorbild), und die Auffahrt zur Insel wird von 80 Sphingen gesäumt. Im Innern ist die Pyramide mit handgemalten ägyptischen Hieroglyphen dekoriert worden.

Der mit dem Verkauf von Garagen reich gewordene Jim Onan hatte ein Faible für die Ägyptologie und wurde nach dem Lesen einer Studie der Universität Wisconsin – in der behauptet wurde, dass Pyramiden Energie freisetzen – zum Bau der Pyramide inspiriert, um die Behauptungen der Studie zu überprüfen.

Als er mit seinen Amateurexperimenten begann, hätte er sich nie vorstellen können, welch seltsame und wunderbare Dinge ihm dabei widerfahren würden.

Um die Theorie auf die Probe zu stellen, baute Onan zuerst eine Reihe von kleinen Pyramiden und ordnete sie an strategisch bedeutsamen Punkten rund um sein Haus an. Sofort erlebten Besucher und Familienmitglieder ein seltsames Gefühl, als sie ihre Hände über die winzigen Strukturen legten und deuteten an, dass die Pyramiden tatsächlich Energie freisetzen könnten.

Onans Neugier war geweckt und er beschloss, sein Experiment mit größerem Ehrgeiz zu betreiben. In seinem Hinterhof baute er eine riesige Pyramide mit einer Höhe von 13 Fuß und lud seinen Sohn – einen Botaniker – dazu ein, einige Pflanzen anzubringen. Erstaunlicherweise fanden sie heraus, dass die Pflanzen in der Pyramide im Durchschnitt dreimal so groß waren wie diejenigen, die außerhalb der Konstruktion gepflanzt wurden.

Onan war erstaunt über die Energie, die diese Strukturen freizusetzen schienen und beschloss, den mutigen Schritt zu unternehmen, sein Familienhaus in Form einer Pyramide umzugestalten.

Das Haus wurde von Grund auf neu erbaut und so entworfen, dass es den Entwurf der Großen Pyramide von Gizeh, der auf ein Neuntel der ursprünglichen Größe reduziert wurde, perfekt widerspiegelt.

Während des Baus geschah etwas Außergewöhnliches. Die Mitte des Bodens im Haus begann einer Quelle aus ständig nachfließendem Wasser Platz zu machen. Dies war besonders überraschend, da die Planer keinen Hinweis darauf hatten, dass so etwas passieren könnte, und was Onan vermuten lässt, dass es gerade die Struktur der Pyramide war, die das Wasser dazu veranlasste, sich zu materialisieren.

Vielleicht noch bizarrer war, als einer der Bauarbeiter auf der Baustelle etwas von dem geheimnisvoll erscheinenden Quellwasser sammelte und trank. Er behauptete, dass jedesmal, wenn er das Wasser trank, sein Blutdruck erheblich gesenkt wurde.

Onan dachte, dass dies eine Untersuchung wert sei und lud andere Leute ein, Wasser von der Quelle aufzufangen und zu trinken. Zu seiner Überraschung behaupteten sie später, von einer Unzahl verschiedener Krankheiten geheilt worden zu sein (Von der Kirche unterdrücktes Wissen: Altes Manuskript besagt, Menschen haben „übernatürliche Kräfte“).

Obwohl einige die Behauptung als nichts weiter als einen Placebo-Effekt abgetan haben, ist Onans Erfahrung mit den Pyramidenkonstruktionen sicherlich sehr interessant.

Da die modernen Menschen die ganze Geschichte über die Pyramiden, die von den alten Ägyptern erbaut wurden, noch nicht verstanden haben, haben Onans zufällige Experimente der Welt vielleicht einen Einblick in die unglaublichen Entdeckungen vermittelt, die Ägyptologen in der Zukunft machen werden.

Die Familie Onan bietet Touren durch das Pyramidenhaus an, zu der die Besichtigung der ersten beiden Etagen der Pyramide, die Nachbildung der Grabstätte von Tutenchamun sowie eine Präsentation der Energie und der Geschichte der Pyramiden gehört.

Außerdem kann auch ein Konferenz- und Veranstaltungsraum für bis zu 150 Personen gebucht werden. Der Veranstaltungsleiter des goldenen Pyramidenhauses, Rocko Onan, möchte nach eigenen Angaben jedes Wochenende auf einem Festplatz Veranstaltungen wie kleine Festivals und Konzerte organisieren.

Für diejenigen, die die Gelegenheit haben, nach Wadsworth, Illinois, zu kommen, wird der Besuch des goldenen Pyramidenhauses sicherlich ein unvergessliches Erlebnis sein.

Video:

Video: