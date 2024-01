Netzfund:

Der Akademiker Alexej Kungurov, der seit langem ungewöhnliche Spuren auf der Oberfläche der gesamten Region Westsibirien untersucht, behauptet, dass es in der Entwicklung der Artillerie gewisse Ungereimtheiten und Unlogiken gebe:

Alles deutet darauf hin, dass die Besatzer das Original der Technologie der Tartaren degradiert haben, weil sie deren Grundprinzip nicht verstanden.

Dies wird auch durch die Schlussfolgerungen anderer Forscher, beispielsweise Konstantin Raldugins, bestätigt.

Er hatte eine sehr interessante Idee, die die Frage löst: Warum frühere Artilleriegeräte perfekter waren als spätere und warum neben der Beherrschung der Kunst der Herstellung von Kupferläufen mit Stahlkern auch weiterhin Steinkugeln verwendet wurden .

Seine Erklärung erscheint auf den ersten Blick fantastisch: Haben Sie schon einmal von kinetischen Überschallwaffen gehört? Das Wesentliche ist, dass, wenn es möglich ist, auch nur ein kleines Teilchen auf Überschallgeschwindigkeit zu bewegen, bei der Kollision mit einem Hindernis oder bei seiner Zerstörung eine große Energiemenge freigesetzt wird.

Ein Reiskorn ist dann in der Lage, ein viel, viel größeres Objekt mit ausreichender Geschwindigkeit zu zerstören.

Es gibt nur einen Haken: Wie erreicht man eine solche Geschwindigkeit? Die Lösung dieses Problems könnte die Nutzung des vierten Aggregatzustands der Materie – Plasma – sein.

Wenn sich um ein Flugobjekt ein Plasma-„Kokon“ bildet, kann dieser auf eine Geschwindigkeit beschleunigt werden, die um ein Vielfaches höher ist als die Schallgeschwindigkeit.

Mit diesem Wissen können wir nun einen neuen Blick auf die archaische Waffe aus Kupfer (Bimetall) werfen, die mit einem kugelförmigen „Stein“-Kern geladen ist.

Eine Kupferkanone mit einem Stahlkern und einem Steinprojektil. Sie denken bestimmt: Wenn sie wussten, wie man Kanonen abfeuert, warum haben sie dann nicht auch Kugeln darin gefeuert?

Der Stein ist zerbrechlich und sehr schwer herzustellen, diese Eigenschaften schmälern seine ansonsten sicherlich erstaunlichen Eigenschaften. Das Gießen einer Metallkugel ist kein Problem. Aber das tun sie nicht… es sind „Stein“-Bälle!

Was aber, wenn es sich nicht um einen gewöhnlichen Stein handelt, sondern um einen piezoelektrischen Steinkristall? Der piezoelektrische Wirkungsgrad liegt zwischen 60 und 90 %, was bedeutet, dass die bei der Kompression des Kristalls wirkende kinetische Energie zu bis zu 90 % in Strom umgewandelt werden kann.

Erinnern Sie sich an die piezoelektrischen Eigenschaften kristalliner Mineralien?

Ist Kupfer nach Gold der zweitbeste Leiter? Also… Kupfer, Elektrizität, piezoelektrischer Effekt, wahrscheinlich noch ein paar unbekannte oder einfach unbemerkte „Zutaten“, und alles sieht nicht mehr so ​​fantastisch aus.

Wer das wusste, konnte mit einem bimetallischen „Rohr“ ein Projektil auf Überschallgeschwindigkeit treiben und so die Wirksamkeit seiner Artillerie deutlich steigern.

Da die Besatzer den wahren Zweck der Kupferkanonen nicht verstanden, befahl Peter I. sogar, alle Kirchenglocken als Kanonen zu gießen. Er dachte, dass seine Kanonen dann genauso gut funktionieren würden wie die „Wilden“ (Tartaren), die er unterworfen hatte.

Aber irgendwie hat es bei ihm nicht geklappt. Er wusste nicht, dass es kein Schießpulver war, das in den Lauf gegossen werden musste, sondern etwas anderes, etwas, das der Kugel Impulse zum Abfeuern geben würde.

Aus diesem Grund wurde im Laufe der Zeit auf Kupfer verzichtet, was völlig logisch ist. Und er begann, Kugeln aus Stahl zu gießen, was auch völlig logisch ist. Und die Entwicklung der Artillerie verlief einen ganz anderen Weg.

Aufgrund dessen, was oben geschrieben wurde, könnte jemand denken: Ist das nicht der Grund, warum es auf dem Territorium Russlands so viele Krater mit einem Durchmesser von bis zu einem Kilometer gibt, deren Ursprung alle wissenschaftlichen Eliten rätselt?

Könnten es nicht die Folgen des Schießens aus „Kupferrohren“ sein? Überschallkinetische Waffen?

Randbemerkung: Die Bewohner der Tartaren gussen Statuen aus Gusseisen mit einer Wandstärke von nur 1-2 cm.

Es wird gesagt, dass mit modernen Gießereianlagen solche Ergebnisse unter Hochdruckgussbedingungen erzielt werden können, aber unsere Zeitgenossen sind praktisch nicht in der Lage, irgendetwas zu wiederholen, was die Besatzer von einer eroberten Nation erhielten.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde der Arc de Triomphe in Moskau für den Wiederaufbau abgebaut. Es endete fast mit einem Misserfolg. Unsere Wissenschaftler und Techniker konnten das alte dünnwandige Gusseisen nicht restaurieren, weil sie dazu nicht in der Lage waren.

Von der Website celostnivzdelavani.cz (danke).

Anm. d. Red. Die hier im gefundenen Artikel abgebildeten „Löcher“ sind durch tauen des Permafrostboden entstanden.

Mehr zum Thema der gefälschten Geschichte und PsyOp Tartaria im Buch: „Die Schlammflut-Hypothese:: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“