Papst Franziskus überraschte mit seiner Darstellung der Hölle

Papst Franziskus hat die Gedanken von Millionen Italienern bewegt, indem er seine außergewöhnliche Vision der Hölle während eines Live-Interviews in der Fernsehsendung Che Tempo Che Fa präsentierte, berichtet catholicnewsagency.com .

Auf die Frage des Interviewers Fabio Fazio, wie er sich „die Hölle vorstellt“, gab Papst Franziskus eine kurze Antwort.

„Was ich sagen werde, ist kein Glaubensdogma, sondern meine persönliche Sichtweise: Ich stelle mir die Hölle gern als leer vor; Ich hoffe, dass es so ist“, sagte Papst Franziskus.

Im Katechismus der Katholischen Kirche heißt es, dass die katholische Lehre „die Existenz der Hölle und ihre Ewigkeit bestätigt“.

Unmittelbar nach dem Tod steigen die Seelen derjenigen, die im Zustand der Todsünde sterben, in die Hölle hinab, wo sie die Strafen der Hölle, das „ewige Feuer“, erleiden.

Die höchste Strafe der Hölle ist die ewige Trennung von Gott, in dem der Mensch allein das Leben und Glück erlangen kann, für das er geschaffen wurde und nach dem er sich sehnt.“

Im Katechismus heißt es auch: „In der Hoffnung betet die Kirche dafür, dass alle Menschen gerettet werden.“

Theologen wie Hans Urs von Balthasar in seinem Buch „Wagen wir zu hoffen, dass alle Menschen gerettet werden?“ haben die Möglichkeit vorgeschlagen, dass man „hoffen“ könnte, dass die Hölle aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz vollbrachte, leer sein könnte, und dabei zwischen der universellen Erlösung als Hoffnung und der universellen Erlösung als Doktrin unterschieden, die er ablehnt.