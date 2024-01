Astras – Antike Energiewaffen

Massenvernichtungswaffen gibt es schon lange. Nur ein Narr würde glauben, dass die Technologie geheim gehalten wurde.

Ja, es blieb der Öffentlichkeit verborgen, aber die damaligen Herrscher und Parasiten nutzten diese Technologien schon immer – und tun dies bis heute im Verborgenen.

Astras (Sanskrit: अस्त्र) waren Waffen im großen Krieg kurz vor Beginn unseres dunklen Zeitalters vor etwa 5.000 Jahren (dem Beginn des Kaliyuga) und konnten Versteinerung, Überschwemmungen, völlige Austrocknung der Landschaft oder die vollständige Zerstörung des Ganzen kosmischen Raums (oder der Raum der gesamten Welt) verursachen.

In diesem Krieg im Jahr 3.102 vor Christus, der 18 Tage dauerte, sollen über 1,5 Milliarden Menschen gestorben sein.

Das Mahābhārata besagt, dass es in dem Jahr, in dem der Krieg stattfand, innerhalb von dreißig Tagen drei Sonnenfinsternisse gab; Finsternisse gelten in der hinduistischen Astrologie als schlechte Omen.

Die Beschwörung oder Verwendung eines Astra erforderte die Verwendung eines bestimmten Mantras oder einer bestimmten Anrufung, und Krieger wurden ausgewählt und ausgebildet. Die herbeigerufene „Gottheit“ verlieh der Waffe dann übernatürliche Kräfte.

Für die Verwendung von Astern galten besondere Auflagen, deren Verletzung tödlich sein konnte.

Aufgrund der damit verbundenen Macht wurde das Wissen über den Astra traditionell vom Guru (Lehrer) an Shishya (Schüler) nur mündlich weitergegeben und erst nachdem der Charakter des Schülers festgestellt worden war.

Einige Astras mussten direkt von der betreffenden Gottheit gegeben werden, die Kenntnis der Beschwörungsformel reichte nicht aus.

Beispielwaffen:

Das Sudarshan-Chakra/Astra wird als kraftvolle, sich drehende Scheibenwaffe beschrieben.

Es verfügt über 108 gezackte Klingen und kann im Handumdrehen mehrere Millionen Yojanas (1 Yojana = 8 km) zurücklegen. Man sagt, dass diese Waffe ihr Ziel nie verfehlt hat.

Brahmastra

Es wird als Feuerwaffe beschrieben, die einen heftigen Feuerball mit schrecklichen Flammen und unzähligen schrecklichen Blitzen erzeugt. Bei der Entladung erzittert die gesamte Natur, einschließlich Bäume, Ozeane und Tiere, und der Himmel ist von Flammen umgeben, Gletscher schmelzen und Berge zersplittern mit einem lauten Lärm rundherum.

Wenn es ein Brahmashirā-Astra wäre, ein noch zerstörerischerer Astra, würde er jede Ressource in diesem Bereich zerstören, sodass kein einziger Grashalm in diesem Bereich wieder wachsen würde.

Diese alten Waffen werden heute mit Atom-/Plasma-/elektromagnetischen Waffen verglichen.

Mehr zum Thema der antiken Waffen in der Vergangenheit finden Sie im Buch: „Die Schlammflut-Hypothese:: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“