Netzfund:

Alfons Mucha spricht von Électra als Caracola (einer Legierung aus Gold, Silber und Kupfer). Muchas La Plume hat einen Helm/Stirnband von Elektra.

Manchmal wurde Elektrum für die äußeren Schichten der Spitzen ägyptischer Pyramiden und Obelisken verwendet.

Électrum ist die lateinische Form von ἤλεκτρον (électron). Es wird in der Odyssee erwähnt, wo es als metallische Substanz beschrieben wird, die aus mit Silber legiertem Gold besteht.

Das gleiche Wort wurde für Bernstein verwendet, offenbar wegen der blassgelben Farbe einiger Sorten sowie der elektrostatischen Eigenschaften von Bernstein, von denen auch die modernen Wörter „Elektrizität“ und „Elektron“ abgeleitet sind.

Elektrum besteht hauptsächlich aus Gold und Silber in unterschiedlichen Anteilen, manchmal mit Spuren von Kupfer, Platin und anderen Metallen. Dadurch ist es ein guter elektrischer Leiter.

Das Wort Électrum kommt auch in sumerischen Texten vor, beispielsweise im Verlorenen Buch, als Enki seinen Oberschreiber Edubsar auffordert, alles aufzuschreiben, was er sagt – im Text wird von einem Elektrumstift mit einem leuchtenden Kristall an der Spitze gesprochen.