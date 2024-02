Medienbericht: Gestaltwandelndes Wesen taucht aus Loch im Bürgersteig einer mexikanischen Stadt auf? (Video)

Ein seltsames Video, das in den sozialen Medien in Mexiko viral gegangen ist, zeigt eine rätselhafte Anomalie, die aus einem Loch in einem Bürgersteig auftaucht, bevor sie wieder verschwindet, und einige glauben, dass es sich bei der Kuriosität um eine Art Gestaltwandler handeln könnte.

Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde die seltsame Szene letzte Woche von Liz Villarreal in der Stadt Monterrey gefilmt.

Im Video schwenkt sie zu einer quadratischen Stelle auf dem Bürgersteig, als plötzlich eine kleine dunkle Gestalt aus der Leere auftaucht und dann schnell aus dem Blickfeld verschwindet, als würde sie wieder in dem Loch verschmelzen.

Nachdem das Video in den sozialen Medien in Mexiko veröffentlicht wurde, verbreitete es sich wie ein Lauffeuer und löste allerlei Spekulationen darüber aus, was Villarreal gefilmt haben könnte.

Einige Online-Beobachter postulierten, dass sie ein legendäres Gestaltwandler-Wesen einfing, das als Nahual oder vielleicht einen in der Stadt lebenden Kobold bekannt ist.

Skeptischere Zuschauer argumentierten, dass es sich bei der „Entität“ wahrscheinlich um etwas Prosaisches wie eine Katze, eine Ratte oder einen Müllsack handelte.

Was ist Ihrer Meinung nach Villarreal auf dem Bürgersteig in Monterrey begegnet?

Video: