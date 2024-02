Als die Erde einem Laib Brot glich und es die Zinnkuppel gab

Haben Sie in Ihrer Kindheit oder als Kinder Märchen über die unsterbliche Schönheit gelesen?

So viel verborgene Geschichte! Gestern habe ich ein tschechisches Buch mit Kurzgeschichten für Kinder aus dem Jahr 1987 mit dem Titel „Diogenes v sudu“ in die Hände bekommen. Ich zitiere etwas aus einer Kurzgeschichte:

„Es gibt alte und noch ältere Geschichten… Man sagt, dass die Erde damals einem Laib Brot ähnelte, das auf den endlosen Wassern des Ozeans schwamm, und hoch darüber ragte eine Zinnmine mit der Sonne, dem Mond und vielem mehr wie Sterne..

Welche Art von Geschichtenbüchern magst du? Wohin schaust du?

„Turm von Babel“

Es gibt Geschichten, die alt und noch älter sind. Die Sache mit dem Turm von Babylon geschah viel, viel früher, als sich irgendjemand von uns vorstellen kann.

Damals glich die Erde einem Laib Brot, der auf den endlosen Wassern des Ozeans schwamm, und hoch darüber befand sich eine Zinnkuppel mit der Sonne, dem Mond und vielen Sternen … So sagten es zumindest die Menschen in Mesopotamien: und in Mesopotamien gab es zu dieser Zeit Menschen, die weisesten aller Menschen waren.

Während viele andere Orte noch in Höhlen lebten und Jäger Bären mit Steinäxten schlugen, gelang es den Mesopotamiern, die Wüste zu bewässern und sie in Felder und blühende Gärten zu verwandeln, sie wussten, wie man zählt, sie kannten die Sterne und führten den ersten Kalender ein.

Und sie bauten auch eine große Stadt und nannten sie Babylon. Die Häuser, Paläste und Tempel der Stadt Babylon waren wunderschön und eine Freude anzusehen, aber das war König Neboplassar nicht genug.

Er wollte hoch oben leben, höher als alle anderen Menschen, sogar irgendwo unter der Zinnmine des Himmels wie der babylonische Gott Marduk selbst. Damit er oft mit ihm sprechen konnte, damit er die Sterne in Reichweite hatte und einen Blick auf die ganze Welt wie er hatte.

Doch wie sollte man das gewährleisten, wenn die Landschaft, so weit das Auge reichte, die flachste Ebene war? König Naboplassar hatte die Idee, eine Kutsche zu bauen. Bring es hoch in den Himmel.“