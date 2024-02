Die Geschichte von Helene Smith – Hat sie wirklich den Mars besucht?

Im Volksmund als Helene Smith bekannt (richtiger Name Catherine-Elise Muller, 1861-1929), war sie eine berühmte französische Hellseherin des späten 19. Jahrhunderts, die behauptete, die Reinkarnation einer Hindu-Prinzessin, Marie Antoinette, zu sein und auch behauptete, mit Wesen vom Planeten Mars zu kommunizieren.

Im Jahr 1900 wurde Élise Müller mit der Veröffentlichung „From India to the Planet Mars“ (Von Indien zum Planeten Mars) von Théodore Flournoy, Professor für Psychologie an der Universität Genf, berühmt. Das Medium und der Psychologe pflegten eine enge Zusammenarbeit, bis 1899 „Des Indes à la planète Mars“ erstmals auf Französisch veröffentlicht wurde.

Das Buch dokumentierte ihre vielfältigen Erlebnisreihen im Sinne „romantischer Zyklen“; der „Mars“-Zyklus, der „ultramarische“ Zyklus sowie der „hinduistische“, „orientalische“ und „echte“ Zyklus.

Das Buch wurde sehr gut aufgenommen, aber Müller hatte das Gefühl, dass sie falsch interpretiert worden war, weil sie nicht mehr mit Flournoy zusammengearbeitet hatte, der ihre verschiedenen „Zyklen“ als Produkte dessen dargestellt hatte, was er als Kinderbilder ansah, und ihre marsianische Sprache bloß als ausgefeilte Sprache.

In ihrem „Mars“-Zyklus beschrieb Smith die Umwelt und die Bewohner des Roten Planeten und kommunizierte mit ihnen. In ihren Visionen erscheint der Mars als eine Welt, die von Humanoiden mit annähernd asiatischer Physiognomie bevölkert ist, die verschiedene futuristische Geräte wie selbstfahrende Fahrzeuge und Flugzeuge nutzen.

Zu den weiteren interessanten Merkmalen des Mars gehören Kreaturen wie Hunde mit Kohlköpfen, die nicht nur ungewöhnliche Objekte für ihre Herren fingen, sondern auch Diktate entgegennahmen.

Der Marszyklus wich schließlich einem verwandten „Römer“, der an einem Ort namens Ultra-Mars stattfand, vielleicht einem anderen Teil des Planeten.

Die Ultra-Mars-Trolle sahen eher wie Menschen aus. Sie hatten eine andere Sprache als die Marsianer und verwendeten ideografische Schrift statt Phonetik.

Flournoy argumentierte, dass Smiths Persönlichkeiten und Zungen das Produkt unbewusster Fantasien seien und eine große Vielfalt regressiver Verhaltensweisen repräsentierten.

Darüber hinaus behauptete er, dass die Komplexität und Fremdartigkeit der Trance-Geschichten, weit davon entfernt, deren Wahrheit anzuzeigen, vielmehr den unterbewussten Wunsch des Mediums zeige, die Vorstellungskraft seiner Zuhörer zu befriedigen. Von diesem Moment an weigerte sich Smith, Flournoy zu ihren Séancen zuzulassen.

Dann erhielt Smith großzügige Unterstützung von einem amerikanischen Spiritualisten und wandte sich dem christlichen Spiritualismus mit außerirdischen Elementen zu.

Mars-Alphabet, wie im Buch von Helene Smith (richtiger Name Catherine-Elise Muller) dargestellt

Während dieser Zeit wurde ihr Abschied von Flournoy durch einen manchmal öffentlichen Kampf um die Rechte von „From India to the Planet Mars“ verschärft, von dem Smith betonte, dass er sowohl das Ergebnis ihrer Arbeit als auch sie selbst sei.

In den nächsten zwei Jahrzehnten hielt Smith weniger Sitzungen ab und widmete einen Großteil ihrer Zeit der Malerei. Schließlich erregte dieses Werk auch große Aufmerksamkeit, unter anderem bei André Breton und den Surrealisten.

Hélène Smith Marslandschaft Detail ohne Jahr, 1929

Laut Flourney war Helene Smith nicht nur in der Lage, sich an alles zu erinnern, was sie gelesen oder gehört hatte, sondern nutzte auch ihre Fantasie und ihre Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, wunderbare Geschichten über ihre angeblichen früheren Leben zu weben oder andere Planeten zu besuchen.

Im Buch „Annals of the Royal National Academy of Medicine – Band CXVI – Band 2“ erfahren wir, dass diese Fähigkeiten gar nicht so selten sind, wie sie scheinen.

Es gibt sehr empfängliche und beeinflussbare Menschen, die keinen Hypnotiseur benötigen, um diese verborgenen Erinnerungen für ihr Gewissen zu retten und sie gemischt mit Fantasien, Einbildungen und Fabulationen zu nutzen.

Viele Schriften, die später als Plagiate galten, sind auf das Phänomen der Kryptomnesie zurückzuführen, von dem der Autor, der das Plagiat angeblich erstellt hat, nichts wusste.

In Wirklichkeit wurde sie von ihrem unbewussten Gedächtnis getäuscht. Meistens wird jedoch geantwortet, dass so etwas das Ergebnis völliger Täuschung sei.

