Parallelen zur Hölle in Schwarzen Löchern und Nahtoderfahrungen (Videos)

Das öffentliche Interesse an Schwarzen Löchern wird nicht so sehr auf das Interesse an der Astronomie zurückgeführt, sondern auf zahlreiche Berichte, dass es irgendwo einen Ort gibt, der als Hölle bekannt ist.

Niemand war physisch dort, aber im Laufe des klinischen Todes reisten viele dorthin, und viele formelle und informelle Organisationen berichten jetzt darüber.

Das Geräusch eines Schwarzen Lochs im Weltraum

Nur wenige Menschen haben darüber nachgedacht, welche Geräusche ein Schwarzes Loch macht, wenn es Materie aufnimmt oder aus sich herausdrückt.

Aber jetzt kann man mithilfe spezieller Technologien den Klang eines Schwarzen Lochs hören, und Wissenschaftler haben es uns ermöglicht, die „Musik der Ewigkeit“ zu genießen.

Laut Leuten, die sich den von der NASA auf Twitter geposteten Audioclip angehört haben, ist der Klang unheimlich, ätherisch und wunderschön.

Die NASA veröffentlichte kürzlich auf ihrem Twitter-Account eine Aufzeichnung der Geräusche eines Schwarzen Lochs, das sich in einer Entfernung von mehr als 200 Millionen Lichtjahren von der Erde im Perseus-Cluster befindet.

Der Perseus-Galaxienhaufen ist eine 11 Millionen Lichtjahre große Galaxiengruppe, die von heißem Gas umgeben ist. Aufgrund der Nähe des Schwarzen Lochs zu den Gaswolken erscheinen die Schwankungen der Schallwellen als Gaswellen.

„Die falsche Vorstellung, dass es im Weltraum keinen Schall gibt, entsteht, weil der größte Teil des Weltraums ein Vakuum ist, das die Ausbreitung von Schallwellen nicht zulässt.

Aber in einem Galaxienhaufen gibt es so viel Gas, dass wir den wahren Klang des Kosmos wahrnehmen. Auf der Aufnahme wird es verstärkt, sodass das Schwarze Loch zu hören ist“, heißt es in dem NASA-Beitrag.

Video:

Laut NASA wurden dort vor fast zwei Jahrzehnten entdeckte Schallwellen zum ersten Mal in der Geschichte der Wissenschaft „extrahiert und hörbar gemacht“.

Der NASA-Beitrag löste eine öffentliche Reaktion aus, und in den Kommentaren dazu bemerkten viele Benutzer, dass ihnen die Geräusche eines Schwarzen Lochs unheimlich vorkamen.

Gruselige Hölle

Normalerweise handelt es sich bei den Nachrichten um Textnachrichten, das heißt, die Leute beschreiben in Worten, was ihnen gezeigt wurde, aber laut dem Kanal Living4ever halfen die Künstler einer der Reisenden, ihr visuelles Erlebnis auf Video zu übertragen. Das Bild erwies sich, gelinde gesagt, als ziemlich erschreckend:

Video:

Tatsächlich existieren solche Orte höchstwahrscheinlich, da das Universum den Gesetzen des Karma unterliegt und es bestimmte Regeln für chaotisches Böses gibt.

Was die Schwarzen Löcher betrifft – so scheinen sie der sogenannten Hölle am nächsten zu sein.

In der Esoterik gibt es die 8. geheimnisvolle astrale Unterebene, in der Seelen in ihre Bestandteile zerlegt werden. Dies ist die schwerste Strafe im Universum.

Ein Schwarzes Loch fällt genau mit einem höllischen Zustand zusammen, ich meine nicht jene Löcher, die aufgrund einer Massenzunahme so geworden sind.

Jedes Objekt kann zu einem Schwarzen Loch werden, wenn es auf den Schwarzschild-Radius komprimiert wird. Informationen verschwinden vollständig in einem schwarzen Loch, und dies ist der Tod der Geist-Seele.

Beim Betreten eines Schwarzen Lochs muss das Objekt die feurige Wand betreten. Hawkings Strahlung ist nichts anderes als die feurige Hölle. Licht kann einem Schwarzen Loch nicht entkommen – völlige Dunkelheit.

In der Schule gab uns der Lehrer ein Beispiel, indem er einen Kreis an die Wand zeichnete. und wenn wir den Bereich des menschlichen Wissens als Kreis betrachten und der Raum hinter dem Kreis alles Wissen ist, dann weiß ein Mensch umso mehr, je größer dieser Kreis ist, und gleichzeitig versteht er, dass er nicht mehr weiß und und umgekehrt.

Je kleiner der Kreis, desto weniger weiß ein Mensch, und mit einer Verkleinerung dieses Kreises beginnt es ihm so vorzukommen, als wüsste er alles, da die Grenze des Wissens zum Unbekannten abnimmt.

Dies ist die Analogie zum dämonischen Zustand, als der Teufel, da er verrückt war, sich selbst zur Quelle des Wissens erklärte.

Durch die Sünde wird die menschliche Seele zerstört, schrumpft, wird so klein und hart, dass sie die Welt Gottes nicht mehr wahrnimmt. Stolz, das Selbst eines Menschen verschließt die Seele in sich selbst und ein Mensch möchte wie Gott sein, Kraft aus sich selbst schöpfen, aber da er eine Schöpfung ist, verfügt er nicht über solche Kräfte und er bricht zusammen und absorbiert sich selbst.

Gott, der ein körperloser Geist ist, steigt in den kleinsten Zustand der Seele eines Sünders hinab, um diese Seele aufzurufen, sich sich selbst zuzuwenden, und wenn die Seele diesen Ruf ablehnt, geht sie zugrunde, dann geht sie über den Horizont der Ereignisse hinaus, aus denen sie hervorgeht – es gibt keine Rückkehr

Dies erklärt auch, warum die Dämonen nicht bereuen können, da ihre mentale Stärke des Geistes den Ereignishorizont überschritten hat und niemand und nichts ihm entkommen kann.

Seit jeher haben die Menschen Theorien über den Ort der Hölle aufgestellt, und sie kann überall sein, wenn die Seele durch ihren Willen Gott, die Quelle des Lebens, ablehnt und sich für das Selbstsein entscheidet, wodurch sie unendlich klein wird.

Vielleicht wird die Post-Mortem-Erfahrung für alle Bösen schmerzhaft sein, aber was soll man tun, sie haben es sich selbst ausgesucht.

Obwohl wir Befürworter dessen sind, „was von Natur aus nicht hässlich ist“, hat alles, was existiert, seinen eigenen Zweck.