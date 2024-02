Geheimnisvolle antike Megastruktur entdeckt, die unter der Ostsee lauert

Unter den kalten, dunklen Wellen der Ostsee lauert ein verborgenes Stück Geschichte.

In der Mecklenburger Bucht in Deutschland haben Wissenschaftler in 21 Metern Tiefe eine uralte Stein-Megastruktur aus der Steinzeit vor mehr als 10.000 Jahren gefunden.

Mit einer Länge von fast einem Kilometer (0,62 Meilen) widerspricht das aus großen Steinen bestehende Bauwerk jeder natürlichen Erklärung – das heißt, es scheint absichtlich zu einem bestimmten Zweck errichtet worden zu sein, Tausende von Jahren bevor es vom Meer verschluckt wurde.

Das deutsche Forschungsteam unter der Leitung des Geophysikers Jacob Geersen von der Universität Kiel glaubt, dass es sich bei der Struktur um eine Mauer handelt, möglicherweise um die Jagdbemühungen der Jäger und Sammler zu unterstützen, die vor all den Jahren in der Region lebten.

Sie haben ihrer Entdeckung den Namen Blinkerwall gegeben.

„Die Stätte stellt eine der ältesten dokumentierten von Menschenhand geschaffenen Jagdanlagen auf der Erde dar und zählt zu den größten bekannten steinzeitlichen Anlagen in Europa“, schreiben die Forscher in ihrer Arbeit .

„Es wird wichtig für das Verständnis von Subsistenzstrategien und Mobilitätsmustern werden und Diskussionen über die territoriale Entwicklung im westlichen Ostseeraum anregen.“

Die Landmassen der Erde haben sich im Laufe der Jahrtausende erheblich verändert, geprägt durch tektonische Bewegungen, Erosion und Klimaprozesse wie Vereisung und Meeresspiegelveränderungen. Viele Siedlungen und Bauwerke an der Küste wurden im Laufe der Zeit von den Wellen überrannt und verfielen , sowohl unsichtbar als auch unzugänglich .

In den letzten Jahren haben jedoch ständig weiterentwickelte Technologien begonnen, die verborgenen Schätze auf dem Meeresboden freizulegen .

Geersen und sein Team fanden den Blinkerwall mithilfe hochauflösender hydroakustischer Bildgebung, eines autonomen Unterwasserfahrzeugs und menschlicher Taucher, um die Bucht zu erkunden und die wahre Ausdehnung der Struktur zu kartieren.

Die gesammelten Daten ergaben eine lange Strecke von etwa 1.670 einzelnen Steinen, die sich über etwa 971 Meter (3.186 Fuß) erstreckt. Diese Steine ​​waren in der Regel weniger als einen Meter hoch und weniger als zwei Meter breit und lagen nebeneinander über die gesamte Länge des Bauwerks.

Die Konsistenz und Sauberkeit, sagt das Team, sind wahrscheinlich nicht das Ergebnis natürlicher Prozesse wie Gletschertransport oder Anschieben durch Eis.

Darüber hinaus scheint das Bauwerk an eine alte Küstenlinie oder ein Moor angrenzend gewesen zu sein. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der Blinkerwall als Fischwehr gedient hat, da die Forscher keinen Wasserfluss feststellen konnten, der für eine ordnungsgemäße Funktion erforderlich wäre.

Es hätte auch nicht als Küstenverteidigung gedient, da 2 Meter für die Basis einer Küstenmauer zu schmal sind. Und auch der Bau eines Hafens sei unwahrscheinlich, da die Menschen, die vor über 10.000 Jahren in der Region lebten, wohl kaum Seefahrer gewesen seien.

Ein Abschnitt des Blinkerwalls.

„Basierend auf den vorliegenden Informationen“, schreiben die Forscher , „ist die plausibelste funktionale Interpretation für den Blinkerwall, dass er als Jagdarchitektur zum Treiben von Herden großer Huftiere gebaut und genutzt wurde.“ Diese hätten damals hauptsächlich aus Rentieren oder Bisons bestanden.

Das ist keine so seltsame Idee. Hunderte kolossale Steinstrukturen wurden verstreut von den Wüstenlavafeldern Saudi-Arabiens bis nach Zentralasien gefunden ; Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Strukturen auch zum Treiben von Tierherden genutzt wurden, was die Jagd erleichterte .

Obwohl die Datierung solcher Strukturen schwierig ist, gehen die Forscher aufgrund des Alters der umgebenden Strukturen davon aus, dass der Blinkerwall vor mehr als 10.000 Jahren erbaut wurde und vor etwa 8.500 Jahren in der Ostsee versank.

Seitdem ist es in einem relativ makellosen Zustand unter den Wellen verborgen geblieben, was es zu einer wertvollen Ressource für das Verständnis der Menschheitsgeschichte macht.

„Das vorgeschlagene Datum und die funktionale Interpretation des Blinkerwalls machen das Merkmal zu einer spannenden Entdeckung, nicht nur wegen seines Alters, sondern auch wegen des Potenzials, die Lebensgewohnheiten der frühen Jäger- und Sammlergemeinschaften zu verstehen“, schreiben die Forscher .

„Die Entdeckung dieser Art von Struktur wirft Licht auf viele Aspekte der regionalen Jäger und Sammler, insbesondere im Hinblick auf ihre sozioökonomische Komplexität.“

Die Forschung wurde in PNAS veröffentlicht .