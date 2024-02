12 abscheuliche Wirbel auf der Erde, die Sie unbedingt meiden sollten

Unter den 12 Wirbeln finden wir das Bermuda-Dreieck, Mohenjo-Daro und sogar die Antarktis. Fast alle dieser Wirbel sind durch magnetische Anomalien und abnormale Phänomene gekennzeichnet.

Der Planet Erde ist ein einzigartiger Planet im Universum: Er ist der einzige, auf dem es Leben gibt. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Erde so wunderbare Orte ist. Was unseren Planeten noch größer macht, ist die Tatsache, dass die Erde voller Geheimnisse ist.

Unzählige Dinge über unseren Planeten sind von Experten immer noch nicht verstanden, und es scheint, dass je mehr wir erforschen, desto mehr Fragen auftauchen.

Es gibt bestimmte Punkte auf der Erde, an denen die bekannte Physik nicht angewendet werden kann. Diese Gebiete werden von seltsamen Energien „beherrscht“, die dort seit jeher präsent sind. Normalerweise sind sie von äußerst seltsamen Phänomenen geprägt, doch an manchen dieser Orte wurden unzählige Fälle von Verschwindenlassen registriert.

Diese Erdpunkte werden als Wirbel, Vile Vortices, bezeichnet.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige dieser mysteriösen Gebiete und wo sie sich auf der Erde befinden.

Einige von ihnen scheinen geometrisch miteinander verbunden zu sein.

Diese seltsamen Orte wurden vom Biologen und Schriftsteller Ivan T. Sanderson geplant, dem Gründer der Society for the Investigation of the Unexplained und seltsamerweise einem der frühesten Anhänger von Charles Fort.

Sanderson schrieb 1972 in einem Artikel für die Zeitschrift Saga mit dem Titel „ The Twelve Devil’s Graveyards Around the World“ über die Wirbel der Erde .

Darin zeichnete er das Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen auf globaler Ebene auf und wies auf zwölf besonders herausragende Gebiete auf der Erde hin.

Obwohl einige von ihnen vielleicht weniger bekannt sind als andere, sind fast alle durch magnetische Anomalien und abnormale Phänomene gekennzeichnet.

Was vielleicht am wichtigsten ist: Zehn der von Sanderson aufgezeichneten Wirbel befinden sich in tropischen Klimazonen.

Darüber hinaus sind fünf Wirbel entlang des Wendekreises des Krebses zu finden, während sich fünf weitere entlang des Wendekreises des Steinbocks befinden.

Zwei weitere Wirbel finden sich am Nord- und Südpol der Erde.

Merkwürdigerweise sind die zwölf Punkte gleich weit voneinander entfernt und bilden zusammen die zwölf Spitzen eines Ikosaeders.

Hier ist die Liste ohne nennenswerte Reihenfolge.

Bermuda-Dreieck, wir alle wissen, wo das Bermuda-Dreieck liegt, oder? Für diejenigen, die es nicht wissen: Das Bermuda-Dreieck ist eine lose definierte Region im westlichen Teil des Nordatlantiks und bildet ein Dreieck zwischen Florida, Bermuda und Puerto Rico.

Osterinsel – wo die riesigen Statuen zu finden sind.

Der Nordpol

Der Südpol

Karatschi – die Heimat der antiken Stadt Mohenjo-Daro. Sie gilt als eine der frühesten Großstädte der Erde und ist laut zahlreichen Autoren und Forschern das Gebiet, in dem wir den Ausgangspunkt für die Detonation antiker Atomwaffen finden.

Hamakulia, östlich von Hawaii gelegen. Laut einigen Forschern befand sich in diesem Gebiet einst ein hochenergetischer Vulkan

Teufelsmeer, südlich von Tokio. Dieses Gebiet ist für das Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen bekannt.

Das Wharton-Becken – ein Gebiet auf der Erde mit großer Tiefe und weitgehend unerforscht.

Graben der Neuen Hebriden, zwischen den Inseln Vanuatu und Neukaledonien gelegen. Man geht davon aus, dass sein tiefster Punkt über 25.000 Fuß (7.600 Meter) erreicht. Wer weiß, was da unten ist!

Die megalithischen Ruinen Algeriens liegen südlich der Stadt Timbuktu.

Die Südatlantische Anomalie. Ein Gebiet, in dem laut Forschern der innerste Van-Allen-Strahlungsgürtel extrem nahe an der Erdoberfläche abfällt, eine der Möglichkeiten, warum die Region so anomal ist.

Die Megalithen von Simbabwe. Heimat supermassiver Steinstrukturen. Sie befinden sich in der Nähe eines Gebiets der Sahara, in dem es zu mysteriösen Flugzeugverschwinden kommt.

Sanderson glaubte, dass die anomale Aktivität in der Umgebung dieser Gebiete auf elektromagnetische Störungen zurückzuführen sein könnte , die durch den Strom heißer und kalter Luft verursacht werden.

Wie Sie sehen können, verbindet das Geheimnis alle oben genannten Wirbel.

Laut dem Autor und Forscher David Hatcher Childress „sprechen wir von einem intelligenten geometrischen Muster, in dem theoretisch die Erde und ihre Energien organisiert sind – und in dem möglicherweise auch die allgegenwärtigen megalithischen Stätten positioniert sind.“