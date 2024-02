Riesiges Unterwasser-USO hat einem neuseeländischen Kriegsschiff den Strom entzogen (Video)

Ein nicht identifiziertes Unterwasserobjekt (USO) oder Unterwasser-UFO hat die Stromversorgung des Schiffes unterbrochen und alle Systeme beeinträchtigt.

Die Besatzung war vier Stunden lang im Pazifischen Ozean gestrandet, 175 Meilen nordöstlich der Spitze der Nordinsel Neuseelands.

Der mysteriöse Vorfall ereignete sich im Jahr 1987 und wurde kürzlich von Kevin Knuth, einem ehemaligen NASA-Forscher und derzeitigen Physikprofessor an der Universität in Albany, in Erinnerung gerufen, der auf dem Eröffnungssymposium der Sol Foundation über nicht identifizierte anomale Phänomene sprach.

Während seines Vortrags ging Knuth darauf ein, was er als Physiker an den von der US-Marine gemeldeten Objekten als Anomalie empfindet.

Zum Beispiel die Tatsache, dass sie sich in nur 0,78 Sekunden von 28.000 Fuß auf Meereshöhe bewegten.

„Die Mathematik dahinter ist erstaunlich. Man kann eine Mindestbeschleunigung von 5.000 Gs schätzen, also das 5.000-fache der Erdbeschleunigung. „Kein Mensch kann das überleben, und die meisten Teams auch nicht“, sagte er. „Die Flügel einer F-35 würden bei etwa 13 G brechen.“

„Und die dafür erforderliche Energie entspräche, wenn man die Masse des Objekts auf ein Zehntel der einer F-18 schätzt, 1.100 Gigawatt. „Das ist das Zehnfache der in den USA produzierten Kernenergie.“

Diese Objekte wurden jedoch nicht nur beim Absinken auf den Meeresspiegel beobachtet, sondern auch beim Eindringen in den Meeresspiegel und zeigten „transmediale“ Eigenschaften, die sich der Physik widersetzen.

Als Beispiel führte Knuth einen merkwürdigen Fall an, der sich im Februar 1987 ereignete, als der Fregatte HMNZS Southland ein USO mit einer Breite von 150 Fuß (46 Meter) und einer Länge von 800 Fuß (244 Meter) folgte.

Die USO soll unter Wasser in 30 Sekunden eine 20 km lange Distanz zum HMNZS Southland zurückgelegt haben.

„Dieses Objekt war nicht nur 30 % größer als ein U-Boot der Typhoon-Klasse – das größte der Welt –, sondern bewegte sich unter Wasser auch mit einer Höchstgeschwindigkeit von 3.000 Meilen pro Stunde und einer Mindestbeschleunigung von 4,5 G“, erläuterte der Physiker. .

Nach Angaben des Sonarbetreibers David Barnett passierte das mysteriöse Unterwasserobjekt das Schiff und unterbrach die Stromversorgung des Schiffes.

„Das ist sehr seltsam. Denn so wie UFOs offenbar nicht mit der Luft interagieren, scheinen USOs auch nicht vom Widerstand des Wassers betroffen zu sein.

Das Sonar könnte es jedoch erfassen. Und Sonar funktioniert, indem Druckwellen auf das Schiff treffen und zurückprallen. Wenn also eine Druckwelle mit dem Schiff interagieren kann, warum scheint das Schiff dann nicht mit dem Wasser zu interagieren, wenn es sich durch das Wasser bewegt? Vielleicht verstehen wir überhaupt nicht, wie sie sich bewegen“, schlussfolgerte er.

